BB RADIO HörerHelden 2024 gesucht

Eine Aktion von BB RADIO und Lotto Brandenburg

Awards für Ehrenamt

Schirmherr Dr. Dietmar Woidke übergibt Sonderpreis

Gala in der Staatskanzlei Potsdam

Potsdam (ots)

Brandenburg - ein Land voller Menschen, die zupacken, die mit Herz und Seele dabei sind. Heimat, in dem die Gemeinschaft zählt, in dem sich viele engagieren - leise, oft unbemerkt, aber unverzichtbar. Über 800.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger investieren ihre Zeit, ihre Kraft und ihr Herzblut in das Ehrenamt! Das ist ein Engagement, auf das alle stolz sein können!

Und genau deswegen heißt es jetzt wieder "Danke!" - für all diese großen und kleinen Taten, die das Leben und die Gesellschaft so viel besser machen. Mit dem BB RADIO HörerHelden-Award, der nun seit über einem Jahrzehnt verliehen wird, soll dieses herausragende Engagement erneut in den Vordergrund gerückt und den "Helden des Alltags" die Bühne geboten werden, die sie verdienen.

Gemeinsam mit Partner Lotto Brandenburg werden auch in diesem Jahr wieder die BB RADIO HörerHelden 2024 gesucht! Unter bbradio.de können bis zum 10.November 2024 Vorschläge für die Menschen eingereicht werden, die sich Tag für Tag ehrenamtlich für das Wohl anderer einsetzen.

Alle Nominierten werden am 15. November 2024 zu einer großen Gala in die Staatskanzlei eingeladen, auf der dann die BB RADIO HörerHelden-Awards 2024 verliehen werden. Die Auszeichnungen werden in drei Kategorien verliehen: "Sport", "Soziales Engagement" und "Kinder und Zukunft". Die Awards sind mit je 1.000 EUR dotiert - als Dankeschön für die unermüdliche ehrenamtliche Arbeit. Zusätzlich vergibt der Ministerpräsident erneut einen Sonderpreis, mit dem das ehrenamtliche Engagement eines Vereins oder Projekts prämiert wird.

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke betont: "Ob in der Nachbarschaftshilfe, im Sportverein, in der Jugendarbeit, in der Kultur oder im Naturschutz - ehrenamtliche Tätigkeiten prägen unser Zusammenleben auf vielfältige Weise. Menschen, die sich freiwillig und uneigennützig für das Gemeinwohl einsetzen, tragen entscheidend dazu bei, das soziale Miteinander zu stärken und unser Land noch lebenswerter zu machen. Deshalb verdient Ehrenamt unser aller Anerkennung! Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, dieses wertvolle Engagement sichtbar zu machen und zu würdigen! Wenn Sie eine Person kennen, die sich in herausragender Weise für andere einsetzt, dann schlagen Sie sie für den BB RADIO HörerHelden-Award vor. Mit dieser besonderen Auszeichnung lässt BB RADIO jedes Jahr die stillen Heldinnen und Helden ins Rampenlicht treten und die Anerkennung erhalten, die sie verdienen."

"Diese Aktion ist für uns längst zu einer Herzensangelegenheit geworden", sagt Anja Bohms, Geschäftsführerin von Lotto Brandenburg, "Gemeinwohl ist kein Selbstläufer, es braucht tatkräftige Förderer und engagierte Menschen in allen Lebensbereichen. Wir möchten hier im doppelten Sinn unseren Beitrag leisten und die Helden mit auf die Bühne heben."

Und auch Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von BB RADIO, betont: "Wahre Helden sind nicht die, die wir auf der Leinwand bewundern - sie sind direkt unter uns. Sie kommen aus unseren Städten und Dörfern, sind Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Ihr täglicher Einsatz, ihre Selbstlosigkeit und ihr Mitgefühl prägen unsere Gesellschaft auf eine Art und Weise, die man nicht oft genug würdigen kann."

Mit den BB RADIO HörerHelden wird erneut ein Zeichen für all jene gesetzt, die anpacken, wo Hilfe gebraucht wird, die immer wieder zeigen, was es heißt, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein.

Original-Content von: BB RADIO