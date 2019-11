BB RADIO

"I've been looking for freedom - das BB RADIO-Spezial zu 30 Jahre Mauerfall"

mit Ministerpräsident Woidke, Detlef D! Soost, Jana Groß, "Tatto" Krause, Axel Schulz, Special Guest David Hasselhoff

Potsdam (ots)

Eine exklusive Retrospektive wird es am 9. November 2019 ab 16:00 Uhr auf Brandenburgs Privatradio Nr. 1 geben: "30 Jahre Mauerfall - das BB RADIO-Spezial!" Spannende, emotionale Stories rund um den wichtigsten Tag der jüngeren deutschen Geschichte. Chefredakteur Jens Herrmann hat großartige Gäste zu einer historischen Talkrunde eingeladen.

Die Gäste und ihre ganz persönlichen Erlebnisse an dem "Tag, der alles veränderte":

Ministerpräsident Dietmar Woidke, damals noch wissenschaftlicher Assistent am Institut für Ernährungsphysiologie in (Ost)Berlin, erlebte diese Stunden vor 30 Jahren mit seiner damaligen Frau am Grenzübergang und erzählt sehr unterhaltsam, warum er morgens um 1:30 Uhr beim "letzten Bäcker im demokratischen Sektor" an der Bornholmer Straße eine riesige Tüte Pfannkuchen kaufte. Oder wie er pfeifende Ohrgeräusche nach einem Konzert der "Einstürzenden Neubauten" für einen Defekt an seinem Trabant hielt.

Detlef D! Soost, Tänzer und Fitness-Coach, ging an diesem Abend trotz berühmter Schabowski-Pressekonferenz zur Grenzöffnung in eine andere Richtung - nämlich ins Bett! Tage später erwarb er seinen ersten superteuren Farbfernseher für das Begrüßungsgeld von 100 DM - dumm nur, dass mit den 100 DM auf dem Preisschild einzig die Monatsrate gemeint war. Als "König der Ratenzahlungen" brachte er es dann in den nächsten Jahren auf satte 65.000 DM Schulden.

Jana Groß, Frontfrau und die Stimme von Bell Book & Candle, ärgert sich heute noch wahnsinnig, dass sie den historischen Moment des Mauerfalls schlichtweg verschlafen hat. Erster Akt der Befreiung: sie kaufte sich endlich die Mode, die sie bis dahin durch mühsames Färben und eigenhändiges Nähen kreiert hatte.

Daniel "Tattoo" Krause erlebte den Duft der Freiheit im "Rausch": Stunden vorher als politischer Häftling aus dem DDR-Gefängnis gekommen, ging es direkt mit Haftentlassungs-Schein und Freund über den Grenzübergang Invalidenstraße. Und war sich dabei nicht einmal sicher, ob es noch "Republikflucht" oder schon Mauerfall war. 4 Monate später katapultierte ihn das Leben an den Strand von Miami-Beach, wo er ernüchtert feststellen musste: "Oh, Freiheit kostet ja Geld." Und gründete ein Reisebüro!

Axel Schulz, Ex-Boxchampion: Für den damaligen Amateur-Boxer aus Frankfurt (Oder) war der 9. November 1989 "der jünstichste Geburtstach meinet Lebens" - seine Kumpels waren alle auf dem Weg nach Berlin und so verbrachte er nur mit wenigen Freunden die Party vor dem Fernseher. Schließlich war am nächsten Morgen Training angesetzt. Da kam er brav in den Boxstall mit der Bemerkung: "So Trainer, jetzte könn' wa Profis werden!"

David Hasselhoff, Special Guest am Telefon, verrät, wie es zur Legende gekommen ist, "The Wall" quasi niedergesungen zu haben - durch seinen "Tanz auf der Mauer" zur Silvesterparty 1989/90 am Brandenburger Tor.

BB RADIO Chefredakteur Jens Herrmann, Gastgeber der Talkrunde, fuhr nach seiner "Mugge" als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter im "Jugendtreff" des Palasts der Republik an diesem Abend nach Hause und wunderte sich warum die Massen Unter den Linden westwärts strömten. Wenige Tage später übte er schon mal die Transformation von Ost- zu Westmann: Nach dem Motto "Was kauft ein echter Wessi ein?" bezahlte er zwei Cola, eine Packung Haribo-Bärchen und eine große Boulevardzeitung mit dem 100-DM-Schein vom Begrüßungsgeld.

"I've been looking vor freedom - das BB RADIO-Spezial zu 30 Jahre Mauerfall", das sind hochspannende authentische Geschichten, die aufregend, witzig, manchmal auch skurril daher kommen. Ob Politiker oder Promi, sie erzählen von diesem einzigartigen Tag in ihrem Leben und den "Folgen" für sie in den nächsten 30 Jahren: vom Aufbruch in die Freiheit, den riesigen neuen Möglichkeiten, aber auch von Ungewissheiten, Zweifeln, von Fehlern, die sie gemacht haben, vom Straucheln, wieder Aufstehen und vom großen Glück, diese Zeit hautnah miterlebt zu haben.

"I've been looking for freedom - das BB RADIO-Spezial zu 30 Jahre Mauerfall", Samstag, 9. November 2019, ab 16:00 Uhr auf BB RADIO. Ab 18:00 Uhr sind die Video-Highlights der historischen Talkrunde auf dem Youtube-Channel von BB RADIO sowie als Audio-Podcast unter bbradio.de abrufbar.

