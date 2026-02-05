PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bundesverband Solarwirtschaft e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundesverband Solarwirtschaft e.V.

Stromausfall: Welche Solaranlagen liefern Notstrom?

Berlin (ots)

Das deutsche Stromsystem ist eines der stabilsten der Welt. Im Durchschnitt ist ein Haushalt nur rund zwölf Minuten im Jahr von einem Stromausfall betroffen. Dennoch führen Sabotage, Naturkatastrophen und technische Defekte immer wieder zu lokalen Stromausfällen. Die Folgen eines mehrtägigen Stromausfalls, wie unlängst in Teilen Berlins, können für Betroffene verheerend sein: keine Elektrizität, kein Mobilfunk, kein Wasser, keine Heizung. Im Winter drohen zudem kostspielige Schäden an Gebäuden durch geplatzte Wasser- und Heizungsrohre. Die Übernahme dieser Schäden durch Versicherungen ist häufig strittig. Eine Möglichkeit, sich gegen Stromausfälle zu wappnen, sind Solaranlagen mit Not- oder Ersatzstromfunktionen und Batteriespeicher.

"Photovoltaik ist in der Lage, im Notfall dezentral und ohne funktionierenden Netzzugang die Energieversorgung sicherzustellen. Das dient der Krisensicherheit der Betreiber und steigert die Resilienz unseres Energiesystems", sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar).

Während eines Stromausfalls könnten Solaranlagen bei entsprechender Ausstattung Haushalte temporär mit Strom versorgen. Voraussetzung hierfür seien ein inselbetriebsfähiger Wechselrichter, der eigenständig eine Netzfrequenz herstellen kann und den Betrieb der Anlage unabhängig vom Stromnetz ermöglicht, sowie ein Batteriespeicher. Wie lange eine (inselbetriebsfähige) Solaranlage im Falle eines Stromausfalls Strom liefern kann, hängt unter anderem von den genutzten Komponenten, Größe und Ladestand des Speichers, vom Verbrauchsprofil der Betreiber sowie von der Sonneneinstrahlung während der Krise ab.

"Wer sich eine neue Photovoltaikanlage anschaffen möchte, sollte sich auch zu den Möglichkeiten einer Not- und Ersatzstromfunktion beraten lassen, damit diese auf Wunsch im Krisenfall sofort verfügbar sind", rät Körnig. Die Mehrkosten für eine entsprechende technische Ausstattung seien in der Regel überschaubar. Auch bei Photovoltaik-Bestandsanlagen sei die Nachrüstung mit einer Notstrom- oder Ersatzstromfunktion in vielen Fällen möglich.

Grundsätzlich wird bei notstromfähigen Photovoltaikanlagen zwischen Anlagen mit Notstromfunktionen, die einzelne Geräte über eine Steckdose versorgen können (nicht automatisch umschaltend), und Anlagen mit Ersatzstromfunktion, die ein Teilnetz (einzelne Phase) oder das gesamte Hausnetz versorgen können, unterschieden.

Ersatzstrom: Photovoltaikanlagen, die mit einem inselbetriebsfähigen Batteriewechselrichter und einer Netztrennungseinrichtung ausgestattet sind, können Ersatzstrom auch in Zeiten von Stromausfällen liefern. Diese Anlagen trennen bei Ausfall der öffentlichen Versorgung die häuslichen Stromkreise vom Netz und schalten um auf Inselbetrieb. Die vorhandene Elektroinstallation und die angeschlossenen Geräte werden dann aus der Batterie versorgt.

Notstrom: Diese technisch einfachere Variante lässt die Versorgung einzelner Geräte zu, die bei Ausfall der Netzversorgung umgesteckt werden müssen. Im Speicher oder Wechselrichter sind dafür separate Steckdosen eingebaut oder es kann ein separater Stromkreis angeschlossen werden, der nur im Fehlerfall genutzt wird.

Nachladen aus der Photovoltaikanlage: Die Versorgungsdauer im Inselbetrieb kann bei Sonneneinstrahlung erheblich verlängert werden, wenn die Batterie auch im Notstrombetrieb aus der Photovoltaikanlage nachlädt. Ob das in der gewählten Variante möglich ist, kann der Fachbetrieb im Einzelfall erläutern.

Stationäre Batteriespeicher: Nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Mieterinnen und Mieter in Mehrfamilienhäusern, die über kein eigenes Dach mit Photovoltaikanlage verfügen, können sich mit Batteriespeichern auf den Notfall vorbereiten. Einige Anbieter vertreiben Steckersolargeräte in Kombination mit Batteriespeichern, die mit Notstrom-Steckdosen ausgestattet sind. Wer über keinen geeigneten Platz für die Installation von Solarmodulen verfügt, kann Notstrom auch aus einer tragbaren Batterie-Powerstation beziehen.

PRESSEKONTAKT, REDAKTIONELLE RÜCKFRAGEN:

Bundesverband Solarwirtschaft e. V.
EUREF Campus 16
10829 Berlin
presse@bsw-solar.de
Tel.: 030 29 777 88-30
www.solarwirtschaft.de

Original-Content von: Bundesverband Solarwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bundesverband Solarwirtschaft e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
Weitere Storys: Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
Alle Storys Alle
  • 27.01.2026 – 06:00

    Verbände-Appell: Gebäude-Photovoltaik muss zentrale Säule der Energiewende bleiben

    Pressemitteilung des Bundesverbandes Solarwirtschaft e. V. Verbände-Appell: Gebäude-Photovoltaik muss zentrale Säule der Energiewende bleiben Berlin, 27. Januar 2026: Vor dem Hintergrund geplanter Einschnitte appelliert ein breites Verbändebündnis aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft an die Bundespolitik, die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 06:10

    Batteriespeicherkapazität binnen 5 Jahren verfünffacht

    Pressemitteilung des Bundesverbandes Solarwirtschaft e. V. Batteriespeicherkapazität binnen 5 Jahren verfünffacht Berlin, 12.01.2026: Die Kapazität stationärer Stromspeicher hat sich in nur fünf Jahren mehr als verfünffacht. Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) sind inzwischen rund 2,4 Millionen Batteriespeicher in Deutschland in Betrieb. Zumeist wurden sie in Kombination mit einer ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 06:00

    Photovoltaik überholt Braunkohle und Erdgas

    Jahresbilanz 2025: Photovoltaik überholt Braunkohle und Erdgas Berlin, 05.01.2026: Die Stromerzeugung aus Solaranlagen erreichte 2025 ein neues Rekordhoch. Ihr Anteil an der heimischen Stromerzeugung wuchs auf rund 18 Prozent. Die Photovoltaik überholte damit im vergangenen Jahr die Braunkohle (rd. 14 %) und das Erdgas (rd. 16 %) bei der heimischen Stromerzeugung. Nach der Windenergie (rd. 27 %) zählt Solarenergie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren