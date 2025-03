Pylon Technologies Co., Ltd

Erstes Werk von Pylontech im Ausland in Betrieb genommen

Padua, Italien, 20. März 2025 (ots/PRNewswire)

Pylontech (SHSE:688063), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen, gibt die offizielle Eröffnung seines ersten ausländischen Werks in Europa bekannt, das in Partnerschaft mit Energy S.p.A. entwickelt wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen und lokalisierten Strategie von Pylontech und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um innovative Energielösungen anzubieten und die Branche in Europa zu stärken.

Diese Fabrik befindet sich in Sant'Angelo di Piove di Sacco in Padua, Italien. Eigentümer ist die Pylon LiFeEU S.r.l., ein Gemeinschaftsunternehmen der Pylon Technologies Europe Holding B.V. („Pylontech EU"), einem Unternehmen nach niederländischem Recht, das sich zu 100 % im Besitz von Pylontech befindet, und Energy S.p.A. („Energy"), das seit mehr als zehn Jahren mit Pylontech zusammenarbeitet.

Dieses Joint Venture zeigt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für die Zukunft der Energiespeicherindustrie. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Batterietechnologie und der Innovation von Energiespeichern bringt Pylontech modernste technologische Fähigkeiten ein, während Energy S.p.A. umfassende Kenntnisse und Erfahrungen für den lokalen Markt mitbringt. Durch die Bündelung ihrer Stärken werden sie die Resilienz der europäischen Energiespeicher-Lieferkette verbessern und den technologischen Fortschritt in der gesamten Branche vorantreiben, in Übereinstimmung mit den europäischen Strategien zur industriellen Souveränität und dem Netto-Null-Industriegesetz.

Die Fabrik ist mit Robotern und intelligenten Geräten ausgestattet, die das menschliche Personal unterstützen, sowie mit Datenverwaltungssystemen, die Effizienz und Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Sie ist auf hohe Flexibilität ausgelegt und kann verschiedene Batteriemodelle herstellen, wobei für die erste Produktionslinie eine Produktionskapazität von rund 400 MWh pro Jahr erwartet wird.

„Das ist erst der Anfang für uns", sagte Geoffrey Song, Vizepräsident von Pylontech. „Wir sind dem zukünftigen Wachstum auf dem globalen Markt verpflichtet und werden weiterhin in Wissen, Fachkenntnisse und langfristige Partnerschaften investieren, die Innovation und Branchenentwicklung vorantreiben werden. Gemeinsam mit unseren Partnern aus verschiedenen Sektoren werden wir eine nachhaltige Wirkung erzielen und zu einer nachhaltigeren und resilienteren Energiezukunft in Europa und darüber hinaus beitragen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2645199/ENX2920_02.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2645198/ENX2610.jpg

