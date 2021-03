HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V.

Ab in den Urlaub - Über die Plattform HomeLink finden Haustausch-Willige zueinander

Bamberg (ots)

Innerhalb Deutschlands verreisen - das ist auch in diesen Pandemie-Zeiten möglich. Sogar mit dem besten Corona-Schutz. Nämlich in einem getauschten Zuhause. Ein solches Urlaubsdomizil finden Interessierte über die Plattform von HomeLink. Für kurze Zeit sogar zu einem noch günstigeren Preis.

Keine Frage, die Zeit ist reif für einen Tapetenwechsel. Zumindest kurzzeitig. Also Urlaub machen, raus aus den eigenen vier Wänden! Nur: Wohin in Zeiten wie diesen? Keine Sorge - es gibt Lösungen. Sie sind corona-konform, kostengünstig und noch dazu sehr spannend. Wie sie aussehen? Einfach mal einen Blick auf die Plattform des Vereins HomeLink Ferien-Wohnungstausch werfen. Hierüber können Interessierte Kontakt mit Gleichgesinnten aufnehmen und ihr Haus für einige Zeit mit dem Heim von anderen tauschen.

Kein Pausch-, sondern Individualurlaub: Bei einem Haustausch zahlen die Tauschpartner lediglich Anreise und Verpflegung vor Ort. Ein zweiwöchiger Pauschalurlaub mit Mietwagen kostet schnell über das Doppelte. Aber das ist es nicht allein, was den Reiz ausmacht. "Was viele Tauschpartner bei ihrem Aufenthalt fern der Heimat feststellen und zu schätzen wissen, ist die Freiheit, die ihnen diese Art von Ferien bietet", sagt Manfred Lypold, Vereinsvorstand von HomeLink Deutschland.

Kommen und gehen wie man will, dazu der Luxus eines Hauses, in dem man sich frei bewegen kann. Es gibt Räume für die Kinder, jenseits der Enge eines Hotelzimmers. Dazu das Abenteuer, ein fremdes Haus zu erkunden - mit DVDs, die man noch nicht gesehen und Büchern, die man noch nicht gelesen hat. "Den Urlaubsreisenden erwarten unzählige neue Eindrücke, die die Ferien ganz besonders machen", verspricht Lypold.

Alles, was Tauschwillige tun müssen, ist, sich bei HomeLink zu registrieren. Die ersten 30 Tage sind dabei gratis - so können Sie alle Vorteile von HomeLink problemlos testen. Anschließend zahlen Sie einen Jahresbeitrag, der momentan um 50 Prozent auf 70 Euro reduziert ist. Also dann: Das Angebot nutzen, einen Tauschpartner finden und verreisen. Nach Corona auch über Deutschlands Grenzen hinaus.

Der Verein HomeLink besteht seit 1953 und ist Marktführer in Sachen Haus- und Wohnungstausch. Insgesamt 27 Niederlassungen betreuen die Mitglieder in über 70 Ländern - von Andorra bis in die USA. HomeLink International ist kein kommerzieller Ferienhausvermittler, sondern eine gemeinnützige Vereinigung, die auf dem Gedanken von Völkerverständigung und Kulturaustausch basiert.

