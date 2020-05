Rheinische Post

SPD-Papier fordert Milliardenschirm für Auszubildende

Düsseldorf (ots)

Führende Arbeits- und Bildungspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion haben einen Rettungsschirm für die rund 1,3 Millionen Auszubildenden in der Corona-Krise gefordert. In einem Zehn-Punkte-Plan, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) vorliegt, sehen sie Prämien und Boni für Betriebe und Azubis in Milliardenhöhe vor, die aus Steuermitteln finanziert werden sollen. So wollen Fraktionsvize Bärbel Bas, der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Oliver Kaczmarek, sowie die frühere SPD-Generalsekretärin und Expertin für berufliche Bildung, Yasmin Fahimi, Unternehmen eine Übernahmeprämie zahlen, wenn sie Azubis aus Insolvenzbetrieben bei sich weiter beschäftigen und ausbilden. "Die Leistungen des Bundes wären vergleichbar mit denen für Studierende", so Bas. Diese belaufen sich auf rund eine Milliarde Euro. "Es geht um vergleichsweise überschaubare Summen, die aber extrem wichtige Maßnahmen ermöglichen", sagte Bas. In dem Papier ist zudem vorgesehen, dass Betriebe, in denen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen ist, eine Geldspritze in Höhe von 80 Prozent des Azubi-Gehalts bekommen. Die Zuwendung solle nicht rückzahlbar sein und im Rahmen einer Projektförderung erfolgen. "Handelt die Bundesregierung nicht, droht nach der Corona-Krise der schlimmste Fachkräftemangel, den es bislang gab", sagte Bas. Daher sieht das Konzept auch vor, dass der Staat Betrieben, die jetzt einen zusätzlichen Ausbildungsplatz schaffen und besetzen, die Ausbildungsvergütung für das erste Jahr aus Steuermitteln ersetzen. "Das sind je nach Branche zwischen 7000 und 14.000 Euro je Azubi", sagte Fahimi. Ferner wollen die SPD-Experten neben anderen Maßnahmen die Lohnfortzahlung von derzeit sechs auf zwölf Wochen für Azubis verlängern, die wegen der Corona-Krise unverschuldet nicht arbeiten können.

