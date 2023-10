eSalon

ESALON VERSTÄRKT GLOBALE ONLINEPRÄSENZ MIT HAARFARBE UND HAARPFLEGE AUF AMAZON IN GROSSBRITANNIEN, DEUTSCHLAND UND FRANKREICH

London (ots/PRNewswire)

Das MTO-Direktvertriebsunternehmen mit Schwerpunkt auf Haarfarben wird Amazon-Kunden seine kundenspezifischen Haarfärbemittel und farbschützenden Haarpflegeprodukte für Salonergebnisse zu Hause anbieten

eSalon, das erste und einzige Unternehmen für kundenspezifische Haarfärbemittel für zu Hause, gab heute die offizielle Einführung seiner meistverkauften Haarfarben und Haarpflegeprodukte auf Amazon.co.uk in Großbritannien, Deutschland und Frankreich bekannt. Mit diesem Schritt soll die Verfügbarkeit der preisgekrönten kundenspezifischen Haarfarben, Farbverstärker, Behandlungen, Stylingprodukte und Accessoires von eSalon weiter verbessert werden.

„Wir wollen die Kunden dort abholen, wo sie sind, und ihnen eine vollständig kundenorientierte ‚Hair Journey' anbieten", so Greta Rose, CEO bei eSalon. „Es besteht eine steigende Nachfrage nach unseren Produkten auf Amazon, daher freuen wir uns, unsere technologiebasierten Haarfarben und Pflegeprodukte einem breiteren Publikum direkt im Amazon-Store vorzustellen."

Eine Auswahl von 34 Artikeln ist auf Amazon erhältlich, alle für unter 30 GBP, darunter das Permanent Hair Colour Set von eSalon (27,50 GBP) für problemloses Färben der Haare zu Hause, der Bestseller Weekly Retreat (15 GBP), Shine Silk (17 GBP), Velvet Primer (15 GBP), Triple Prep (15 GBP) und Conceal & Cover Root Powder (26 GBP).

Der eSalon-Shop ist jetzt auf Amazon.co.uk verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.esalon.co.uk/products, Instagram, Facebook, Twitter und YouTube.

Informationen zu eSalon

eSalon revolutioniert die Art und Weise, wie Frauen ihre Haare färben, indem das Unternehmen kundenspezifische, professionelle Haarfärbeprodukte für zu Hause entwickelt, die auf Bestellung hergestellt und direkt nach Hause geliefert werden. Jede Bestellung wird in den Produktionsstätten in Los Angeles und London nach Bedarf formuliert und abgefüllt. Bisher wurden über 332.000 einzigartige Farbkombinationen kreiert und über 13 Millionen Bestellungen in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland ausgeliefert. Das gesamte Haarpflegesortiment von eSalon ist durch das Leaping Bunny-Programm für Tierversuchsfreiheit zertifiziert. Im Juni 2020 brachte das Unternehmen in den USA Colorsmith auf den Markt, die erste und einzige kundenspezifische Haarfarbe für Männer, und expandierte dann im Juni 2021 nach Europa. Im Januar 2021 führte das Unternehmen AURA Personalized Hair Care ein, mit personalisierten Premium-Shampoos, Spülungen und Masken für alle Haartypen mit Pigment- und Duftoptionen.

dara@ballantinespr.com

Original-Content von: eSalon, übermittelt durch news aktuell