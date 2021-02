EW GROUP GmbH

EW GROUP übernimmt Hygiena von Warburg Pincus; durch die Transaktion entsteht ein führendes Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel-, Veterinär- und Umweltdiagnostik.

Visbek, Deutschland / Camarillo, CA, USA (ots)

Die EW GROUP, eine weltweit tätige Unternehmensgruppe im Bereich der Tiergenetik, -gesundheit und -ernährung sowie der Veterinär- und Food-Diagnostik, hat heute die erfolgreiche Übernahme von Hygiena, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lebensmittel- und Umweltdiagnostik, bekanntgegeben. Finanzielle Details zur Akquisition wurden nicht veröffentlicht. Das Closing der Transaktion wird für März 2021 erwartet.

Hygiena, mit Sitz im kalifornischen Camarillo, ist weltweit an 9 Standorten tätig und entwickelt und vertreibt Lösungen im Bereich der Lebensmittel- und Umweltdiagnostik. Das Unternehmen bedient mehr als 10.000 Kunden in über 100 Ländern. Der Fokus von Hygiena liegt auf der Herstellung von genauen, schnellen und einfach anzuwendenden Diagnosetests. Das Unternehmen unterstützt seine weltweite Kundschaft zudem durch eines der erfahrensten technischen Expertenteams weltweit.

"Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeiten wir bei Hygiena daran, unseren Kunden die weltweit führenden Diagnostiklösungen und den besten technischen Service zu bieten. Die neu begründete Partnerschaft mit der EW GROUP wird unser Wachstum massiv beschleunigen, unsere weltweite Position stärken und unser Produktportfolio zum Wohle unserer Kunden stark erweitern", zeigt sich Steven Nason, CEO von Hygiena, begeistert. "Ich hätte mir kein besseres Ergebnis für Hygiena und unsere Mitarbeiter wünschen können. Wir sind sehr froh, unsere Ziele nun innerhalb der EW GROUP verwirklichen zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams von BioChek und Biotecon. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei Warburg Pincus für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die wertvolle strategische Unterstützung in den letzten viereinhalb Jahren bedanken."

Im Zuge der Transaktion werden die Unternehmen BioChek und Biotecon, jeweils Tochtergesellschaften der EW GROUP, unter dem Dach der Hygiena Group zusammengeführt. BioChek ist ein globales Unternehmen für Veterinärdiagnostik, Biotecon ein Innovator in den Bereichen PCR, GMO, ID und Umweltdiagnostik. Durch den Zusammenschluss wird das Produktportfolio von Hygiena um die Bereiche Molekulardiagnostik, Probenaufbereitung und das neue Feld der Veterinärdiagnostik erweitert.

"Wir sind sehr froh, Hygiena als ein neues Mitglied in unserer EW GROUP-Familie begrüßen zu dürfen. Unter der hervorragenden Führung von Steven Nason und seinem Team hat sich Hygiena zu einem der führenden Unternehmen in der Lebensmittel- und Umweltdiagnostik entwickelt", so Jan und Dirk Wesjohann, Geschäftsführer der EW GROUP. "Wir sind überzeugt, dass wir durch die Kombination von Hygiena mit BioChek und Biotecon eine starke Basis für die zukünftige Entwicklung unseres Diagnostikgeschäfts geschaffen haben."

Thomas Struckmeyer, CEO von BioChek und Biotecon, ist ebenfalls begeistert: "Durch die Synergien zwischen Hygiena und unserem bisherigen Diagnostikgeschäft wird ein neues, führendes Unternehmen im Bereich Lebensmittel-, Veterinär- und Umweltdiagnostik entstehen. Im Sinne unserer 'One Health'-Strategie können wir damit unserer weltweiten Kundschaft künftig entlang der gesamten Wertschöpfungskette 'from Farm to Fork' innovative Lösungen anbieten."

Der Strategie der EW GROUP folgend wird Hygiena in den kommenden Jahren ihre Investitionen in Forschung & Entwicklung, neue Technologien sowie internationale Strukturen weiter erhöhen. Zudem wird durch einen gruppenübergreifenden Wissensaustausch die Entwicklung neuer Diagnostiklösungen beschleunigt sowie der Austausch von Fähigkeiten im Bereich der Softwareentwicklung und des Datenmanagements nachhaltig verbessert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der EW GROUP für Hygiena ein hervorragendes Zuhause gefunden haben. Beide Unternehmen teilen die gleichen Werte, was die Zukunft für das gesamte Hygiena-Team langfristig garantiert. Wir sind überzeugt, dass diese Transaktion die Basis für eine exzellente Wachstumsperspektive des Unternehmens bereitet", so Stephanie Geveda von Warburg Pincus.

Houlihan Lokey und Citi fungierten als Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungierte als Rechtsberater von Hygiena. Sidley Austin LLP und Moulton | Moore | Stella LLP fungierten als rechtliche Berater der EW GROUP.

Über Hygiena

Hygiena ist ein führender Anbieter von schnellen Diagnostiklösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, das Gesundheitswesen, die pharmazeutische Industrie, die Wasserwirtschaft und andere, Hygiene-kritische Bereiche. Hygiena entwickelt und vertreibt Lösungen im Bereich der Lebensmittel- und Umweltdiagnostik und verkauft seine Produkte an über 10.000 Kunden in mehr als 100 Länder weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter hygiena.com.

Über die EW GROUP

Die EW GROUP ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe im Bereich der Basiszucht (Genetik) von Geflügel und Fisch, Tiergesundheit (Impfstoffe) und -ernährung (Additive) sowie im Bereich der Lebensmittel- und Veterinärdiagnostik (BioChek & Biotecon). Die EW GROUP ist mit ca. 165 Tochterunternehmen in 45 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 15.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen zum Geschäftsbereich Diagnostik der EW Group finden Sie unter biochek.com und bc-diagnostics.com.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein Private Equity Fonds mit Fokus auf Investitionen in wachsenden Industrien. Die Gesellschaft verwaltet privates Vermögen in Höhe von über 58 Milliarden Dollar und hilft Unternehmen beim Aufbau nachhaltiger Unternehmenswerte. Das aktive Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 195 Unternehmen und ist hoch diversifiziert. Im Jahr 1966 gegründet, hat Warburg Pincus insgesamt 19 Private Equity Fonds initiiert, die ein Gesamtvolumen von mehr als 89 Milliarden Dollar in über 920 Unternehmen in über 40 Ländern investiert haben. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in New York und unterhält weitere Niederlassungen in Amsterdam, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, Peking, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter warburgpincus.com.

Original-Content von: EW GROUP GmbH, übermittelt durch news aktuell