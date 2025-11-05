ARD Audiothek

„Faust Forward“: Neuer Podcast holt Goethes Klassiker ins Heute

Weimar (ots)

Der zehnteilige Podcast „Faust Forward“ von MDR Thüringen, ARD Kultur und Klassik Stiftung Weimar stellt Goethes berühmten Literaturklassiker auf den Prüfstand. Die ersten drei Folgen sind ab 7. November in der ARD Audiothek, auf ardkultur.de, in der App Weimar+ sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Goethes Faust – echt jetzt?! So oder so ähnlich fallen die meisten Reaktionen auf das bekannteste deutschsprachige Drama aus. Viele quälten sich in ihrer Schulzeit durch den Klassiker und haben ihn vielleicht bis heute nicht ganz verstanden. Der neue Podcast „Faust Forward – Der Teufel steckt im Detail“, ein gemeinsames Audioprojekt von Klassik Stiftung Weimar, ARD Kultur und MDR Thüringen, fragt in zehn Folgen nach aktuellen Bezügen und ungewöhnlichen Perspektiven auf Goethes Tragödie.

Die Hosts Sophie Hartmann (MDR THÜRINGEN) und Stephanie Hock (Klassik Stiftung Weimar) entstauben Goethes Monumentalwerk und verpassen ihm ein Update. Dafür sprechen sie mit Gästen aus unterschiedlichen Bereichen, wie der Psychologin Franca Cerutti, dem Journalisten Daniel Bröckerhoff oder der Extremsportlerin Anja Blacha, u.a. über Selbstoptimierung, toxische Männlichkeit und moderne Faustfiguren.

Die Podcast-Staffel führt das Themenjahr „Faust“ der Klassik Stiftung Weimar zu einem medialen Abschluss. Passend zum 250. Jubiläum der Ankunft Goethes in Weimar startet der Podcast am 7. November mit den ersten drei Folgen. Als Goethe 1775 nach Weimar kam, hatte er bereits Teile des „Faust“ in der Tasche. Das Werk beschäftigte ihn sein Leben lang. Er verarbeitete dort das Wissen und die Fragen seiner Zeit, und zeigte sein ganzes literarisches Können.

„Klug, überraschend und nah dran“

„Mit dem Podcast bringen wir einen Klassiker in die Gegenwart – klug, überraschend und nah dran an Fragen, die ein heutiges Publikum bewegen“, sagt Astrid Plenk, Direktorin des MDR Landesfunkhaus Thüringen. „MDR Thüringen ist stolz, Teil dieses innovativen Projektes zu sein, mit dem wir auch dank der Zusammenarbeit mit ARD Kultur und der Klassik Stiftung Weimar neue Zielgruppen erreichen können.“

ARD Kultur-Programmgeschäftsführerin Bettina Kasten betont: „Kultur lebt vom Austausch – und genau das passiert hier in Weimar. Gemeinsam mit der Klassik Stiftung Weimar und MDR Thüringen probieren wir neue Wege aus, klassische Themen kreativ und zeitgemäß zu erzählen. Das ist unser Anspruch bei ARD Kultur.“

„Mit Faust Forward erweitern wir das Themenjahr Faust 2025 um ein zeitgemäßes Hörerlebnis. Der Podcast begleitet unsere Faust-Ausstellung im Schiller-Museum und eröffnet neue Zugänge zu Goethes Werk. Gemeinsam mit MDR Thüringen und ARD Kultur setzen wir damit unsere erfolgreiche Medienpartnerschaft fort und zeigen, wie lebendig und aktuell klassische Stoffe klingen können,“ so Elke Siedhoff-Müller, Leiterin des Stabsreferats Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sowie Pressesprecherin der Klassik Stiftung Weimar.

Öffentliche Release-Party in Weimar

Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, am Freitag, 7. November, den Start der neuen Staffel im Rahmen einer Release-Party zu feiern - ab 21 Uhr geht es mit Musik, Gesprächen und einem Begrüßungsgetränk im Bauhaus-Museum Weimar los. Der Eintritt ist kostenfrei.

