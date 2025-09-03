"Unsere Franzi - Being Franziska van Almsick" / neuer Sportschau-Podcast über Deutschlands bekannteste Schwimmerin

ARD Audiothek

Frech und unbekümmert holt Franziska van Almsick als 14-Jährige ihre ersten Olympiamedaillen, mit 16 schwimmt sie Weltrekord. Sie wird vor den Augen einer Nation erwachsen und ist gerade einmal 22, als die Boulevardpresse sie als "Franzi van Speck" beleidigt. Host Lars Becker begibt sich im neuen Sportschau-Podcast "Unsere Franzi - Being Franziska van Almsick" von SWR und rbb auf eine Reise zu ihren größten Triumphen und ihren tiefsten Krisen: von den Anfängen in Berlin über Barcelona, Rom, Atlanta, Sydney wieder zurück nach Berlin zum Rennen ihres Lebens. Der vierteilige Podcast ist ab Donnerstag, dem 4. September 2025, in der ARD Audiothek abrufbar.

Gefeiert als Wunderkind, verhöhnt als "Franzi van Speck"

"Unsere Franzi - Being Franziska van Almsick" ist die Coming-of-Age-Geschichte einer Schwimmerin, die als strahlende Sportheldin und erster gesamtdeutscher Superstar die 90er Jahre prägte. Franziska van Almsick ist gerade einmal 14 Jahre alt, als sie bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona vier Medaillen gewinnt. Schlagartig wird die Schülerin mit dem frechen Image aus Berlin-Treptow zum Star und vor dem Hintergrund des mühsamen Zusammenwachsens von Ost und West zum ersten gesamtdeutschen Sportidol. Sie wird vom damaligen Wirtschaftsminister Jürgen Möllemann huckepack über die "Wetten, dass..?"-Bühne getragen und unterzeichnet millionenschwere Werbeverträge.

Das Leben vor den Augen der neugierigen Öffentlichkeit macht van Almsick aber auch zu schaffen. Sie fühlt sich fremdbestimmt und verliert zunehmend den Spaß am Schwimmen. Im ständigen Ringen um Selbstermächtigung entwickelt sie eine Essstörung. Als sie bei den Olympischen Spielen 2000 nicht die erhofften Erfolge liefert und der Boulevard sie als "Franzi van Speck" und "Molch" verunglimpft, ist das der Tiefpunkt ihrer Karriere. Doch angetrieben von dieser Kränkung und motiviert von einem neuen Lebenspartner, gelingt "unserer Franzi" ein erstaunliches Comeback. Sie krönt ihre imposante Rückkehr mit dem Rennen ihres Lebens, ausgerechnet in ihrer Heimatstadt Berlin.

Lars Becker, langjähriger Schwimmreporter für die ARD und den rbb, blickt im Sportschau-Podcast "Unsere Franzi - Being Franziska van Almsick" gemeinsam mit der einstigen Ausnahmeschwimmerin und zahlreichen Weggefährten zurück auf die beeindruckende Karriere einer bewundernswerten Frau.

Alle vier Folgen erscheinen am 4. September in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Trailer ist bereits online. Der Sportschau-Podcast "Unsere Franzi - Being Franziska van Almsick" ist eine Produktion von Südwestrundfunk (SWR) und Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Dreiteilige Doku-Serie in der ARD Mediathek

Zeitgleich zum Podcast erscheint in der ARD Mediathek die dreiteilige Serie "Being Franziska van Almsick" vom SWR. Die Autoren Jürgen Schmidt und Laura Trust knüpfen damit an die ersten beiden erfolgreichen Staffeln dieser ARD-Dokureihe über den Radrennfahrer und Tour-de-France-Gewinner Jan Ulrich sowie den mehrfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schuhmacher an. Anders als bei den Vorgängern ordnet hier die Protagonistin ihre Geschichte selbst ein: von den Anfängen in Ost-Berlin bis zu ihrem Engagement für mehr Schwimmunterricht an Schulen - alle Höhen, alle Tiefen.

