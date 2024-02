ARD Audiothek

Mockumentary: "Cheap Dreams" in der ARD Audiothek

Fünfteiliger Hörspiel-Podcast / ab 15.2.24 in der ARD Audiothek / SWR2 Hörspiel in zwei Teilen am 25.2. und 3.3. jeweils 18:20 Uhr

Satire, Mystery und clevere Reflexion der Gegenwart: Im Hörspiel-Podcast "Cheap Dreams" versucht Journalistin Sophie Bergmann, den Erfolg des skurrilen Firmenkonzepts von Cheap Dreams zu ergründen. Das Unternehmen gibt 50 Prozent Rabatt auf alle Waren, die von seinem Logistiker Quando geliefert werden. Doch Quando arbeitet nach einem zeitlichen Zufallsprinzip - und liefert dann, wann Quando will - in Tagen, Wochen, oder vielleicht auch nie. Bei ihrer Recherche wird Sophie in das mysteriöse Unternehmen verstrickt. Alle fünf Podcast-Folgen gibt es ab dem 15. Februar 2024 in der ARD Audiothek zu hören, als SWR2 Hörspiel in zwei Teilen läuft "Cheap Dreams" am 25. Februar und 3. März jeweils um 18:20 Uhr.

Das Start-up Cheap Dreams

Die junge Journalistin und Podcasterin Sophie Bergmann (Alice Dwyer) hat es nach langem Hin und Her geschafft. Die Geschäftsstelle des ebenso erfolgreichen wie mysteriösen Start-up-Unternehmens Cheap Dreams gewährt ihr - als erster Journalistin überhaupt - ein Interview. Sophie erfährt, dass sich Cheap Dreams als Community von Menschen begreift, die eine moderne Alternative zum konservativen Arbeitsleben bevorzugen - kein Druck, keine Termine, keine Deadlines - und sich mit Cheap Dreams dem Kampf gegen Konsum- und Geschwindigkeitswahn der Spätmoderne verschrieben haben. Das Unternehmen gibt 50 Prozent Rabatt auf alle Waren, die von seinem Logistiker Quando geliefert werden. Oder auch: nicht geliefert werden. Denn Quando arbeitet nach einem zeitlichen Zufallsprinzip - und liefert dann, wann Quando will. Das könnte in Tagen oder Wochen sein. Oder auch Monaten oder Jahren. Manchmal vielleicht auch nie.

Meditative Therapie oder schamloser Betrug?

Sophie erfährt durch ihre Recherchen von Kund:innen, deren Existenz durch Quando gefährdet ist, und geht Gerüchten um die betrügerischen Absichten von Cheap Dreams nach. Von diesem Skandalpotenzial unbeeindruckt wächst die Zahl der Quando-Anhänger:innen, die sich selbst Dreamer nennen. Sie feiern das Warten, bzw. die Intermission, wie sie es nennen, als heilsame, Resilienz fördernde Form der Therapie. Doch manchen Dreamern ist das nicht genug: Sie radikalisieren sich in der Deliver Rebellion und wollen damit auch die letzten Zweifler:innen von Quando überzeugen und ihnen Zeit schenken, indem sie sie zum Warten zwingen.Eigentlich wollte Sophie in ihrem Podcast nur den Erfolg des skurrilen Firmenkonzepts von Cheap Dreams ergründen und sich mit den Skandalen um dessen Gründer und CEO Carsten Hüther (Felix Goeser) beschäftigen. Doch im Zuge der Recherche wird sie selbst von ihrer Vergangenheit eingeholt und erkennt bald, dass ihre Verbindung zu dessen Unternehmen und seinem brandneuen, geheimnisvollen Projekt Messiah tiefer geht, als sie dachte.

"Cheap Dreams" in der ARD Audiothek

Die fünfteilige Mockumentary-Serie mit Mystery-Elementen ist eine satirische, sinnliche und komplexe Reflexion der Gegenwart. "Cheap Dreams" überhöht die möglichen Auswirkungen zeitlich uneingeschränkten Turbo-Konsums und untersucht in essayistisch-philosophischen Abschweifungen das Thema Warten. Im Wechsel aus fiktiven Interviews und Sophies Voice-Over verschwimmen die Grenzen zwischen fiktiver Recherche und Realität, Fake-Doku und Hörspiel-Podcast. Die Serie von Tino Kühn startet am 15. Februar 2024 in der ARD Audiothek. Als SWR2 Hörspiel in zwei Teilen wird sie am 25. Februar und 3. März jeweils um 18:20 Uhr ausgestrahlt.

