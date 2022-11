ARD Audiothek

Hörspiel-Podcast „2035 – Die Zukunft beginnt jetzt“:

Großes Gemeinschaftsprojekt von ARD und Deutschlandradio

Wie leben, arbeiten und denken wir im Jahr 2035 und wie blicken wir dann auf unsere Vergangenheit zurück? Dieser Frage gehen die ARD-Landesrundfunkanstalten gemeinsam mit Deutschlandradio in einer umfangreichen Hörspiel-Koproduktion nach. „2035 – Die Zukunft beginnt jetzt“ eröffnet ein Multiversum verschiedener Visionen der nahen Zukunft, erzählt aus der Sicht junger Menschen, die 2022 ihren Schulabschluss gemacht haben. Was ist 2035 aus ihren Träumen geworden? Und wie sieht die Welt um sie herum nun aus?

Der mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalist und Autor Niklas Kolorz führt als Host durch die Reihe. Ab Freitag, den 2. Dezember 2022, ist „2035 – Die Zukunft beginnt jetzt“ in der ARD Audiothek verfügbar, danach sind die einzelnen Hörspiele in den Radio-Programmen von ARD und Deutschlandradio zu hören.

„Unsere Stärke liegt in der Vielfalt, und diese zeigt sich auch in unserem jüngsten Audio-Gemeinschaftsprojekt mit Deutschlandradio. Unterschiedliche Erzählungen aus zehn Hörspielredaktionen über ein Thema, das uns alle bewegt und dringlicher nicht sein könnte: unsere nahe Zukunft“, so Andrea Schafarczyk, Vorsitzende der ARD Audio-Programmkonferenz.

Mit Audiofiktion ins Jahr 2035

Der Hörspiel-Podcast schickt die Zuhörer:innen mit allen Mitteln und Tricks der Audiofiktion ins Jahr 2035. Jede ARD-Landesrundfunkanstalt und Deutschlandradio entwerfen einen Teil dieses Zukunftspanoramas. Entstanden sind in sich geschlossene, lose zusammenhängende Geschichten über den Abschlussjahrgang 2022. Ein imaginärer Jahrgang, der in Zeiten der Corona-Pandemie einen wichtigen Lebensabschnitt verpasst hat. Jahre später stellen sich die Protagonist:innen den großen Themen: Naturkatastrophen, soziale Spaltungen, technologische Rasanz und Künstliche Intelligenz.

Da ist beispielsweise Emily, die als Projektleiterin eines Greentech-Konzerns die Erde vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen will. Merles Heimatort wird vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Mika verliert alle Videos der verstorbenen Mutter, weil der Annamox-Käfer mehrere Serverfarmen überfällt. Und Lulu lebt auf der Tetris – dort, wo nur noch Frauen, Kinder und Alte leben, seitdem die verschlammte Erde evakuiert wurde.

Ist unser Planet im Jahr 2035 noch bewohnbar? Welche komplexen Herausforderungen kommen auf die jüngeren Generationen zu, welche Gefühle, Sehnsüchte und Ängste treiben sie um?

Ein faszinierendes Hörerlebnis, das die Zukunft erfahrbar macht.

Themenschwerpunkt in der ARD Audiothek

Begleitet wird der Hörspiel-Podcast in der ARD Audiothek von Reportagen, Gesprächen und Essays, die die einzelnen inhaltlichen Aspekte der fiktionalen Hörspiele wissenschaftlich vertiefen.

„2035 – die Zukunft beginnt jetzt“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Hörspielredaktionen von ARD und Deutschlandradio. Bei Interesse können wir Ihnen gern Audiomaterial vorab zum Anhören zur Verfügung stellen.

