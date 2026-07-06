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WELCOME TO THE CLUB - ARD startet Themenschwerpunkt Clubkultur

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München (ots)

Vom 6. Juli bis Ende November widmet sich die ARD in einem umfassenden Themenschwerpunkt der Clubkultur. Unter dem Motto "WELCOME TO THE CLUB - Wir feiern Clubkultur" beleuchtet sie ein prägendes Kulturphänomen unserer Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven und bündelt dazu zahlreiche Inhalte in der ARD Mediathek, auf ardkultur.de und in ARD Sounds - ergänzt durch neue Produktionen, die zusätzliche Perspektiven eröffnen.

Clubkultur prägt Musik, Stadtleben und öffentliche Debatten - von subkulturellen Szenen bis in den Mainstream. Mit dem Themenschwerpunkt greift die ARD diese Entwicklung auf und widmet sich der Clubkultur als kulturellem und gesellschaftlichem Phänomen unserer Zeit.

Zum Themenschwerpunkt gehören neue Produktionen, die zentrale Entwicklungen und prägende Ereignisse der Clubkultur in den Blick nehmen und unterschiedliche Perspektiven auf die Szene eröffnen. Den Auftakt bildet "Love is Stronger. Von Loveparade zu Rave The Planet". Die Dokumentation von ARD Kultur, WDR, rbb und SWR erzählt die Geschichte von Rave The Planet vor dem Hintergrund der Loveparade - zwischen Aufbruch, Konflikt und Neuanfang. Der Film begleitet exklusiv über mehrere Jahre hinweg Ellen Dosch-Roeingh und Dr. Motte von den ersten Überlegungen bis zur Umsetzung der Parade. Er zeigt die internen Diskussionen, organisatorischen Herausforderungen und persönlichen Entscheidungen, die notwendig waren, um das Projekt Realität werden zu lassen. Die Doku ist ab 31. Juli in der ARD Mediathek verfügbar.

Am 15. August findet in Berlin die fünfte Auflage von Rave The Planet statt. Wenn tausende begeisterte Technofans zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor ausgelassen feiern, überträgt der rbb die Demonstration als Social Live auf verschiedenen Ausspielwegen, so zum Beispiel in der ARD Mediathek, im rbb Fernsehen sowie als Stream auf der Homepage von Radio Eins. Außerdem wird Radio FRITZ unter anderem vom Rave-The-Planet-Float "Pan-Pot" live übertragen.

Anfang September startet ARD Kultur ein Mitmach-Format. Im Fokus steht die Clubkultur abseits der großen Städte - mit dem Ziel mehr Sichtbarkeit für diese Treffpunkte und ihre wichtige Rolle für Gemeinschaft und kulturelle Vielfalt zu schaffen. Unterstützt wird das Format von prominenten Testimonials.

Am 19. Oktober erscheint in der ARD Mediathek die zweite Folge der NDR-Doku-Reihe "Club-Legenden - Diskotheken, die Geschichte schrieben", die legendäre Clubs und Diskotheken im Norden und ihre Bedeutung für die Musik- und Jugendkultur beleuchtet.

Im Herbst sind außerdem eine Dokumentation und ein Podcast geplant, die sich mit dem Thema sexpositive Clubkultur auseinandersetzen.

Zugleich bietet der Themenschwerpunkt Clubkultur Anlass, die bereits vorhandene vielfältige Auseinandersetzung mit Clubkultur im ARD-Angebot sichtbar zu machen und Inhalte gezielt zu bündeln. Dazu gehören unter anderem Dokumentationen wie "Call me DJ!" (ARD Kultur) über weibliche DJs in der elektronischen Musikszene, "Techno House Deutschland" (ARD-Koproduktion) über den Erfolg von Techno und House in Deutschland sowie "Exzess Berlin - Hauptstadt der Clubs" (rbb und ARD Kultur) über das Berliner Nachtleben und fünf Jahrzehnte Clubkultur, ebenso Audioproduktionen wie der fünfteilige Podcast "Rest in Exzess" (hr und ARD Kultur) über die DJ-Ikone Mark Spoon.

Operativ verantwortet ARD Kultur gemeinsam mit allen neun Landesrundfunkanstalten der ARD sowie in enger Zusammenarbeit mit der ARD Programmdirektion den Themenschwerpunkt Clubkultur. Er wurde zudem vom ARD Netzwerk Kultur und Musik verabschiedet.

Ein besonderer Partner des Themenschwerpunkts ist ARTE. Die Zusammenarbeit unterstreicht die kulturelle Relevanz der Clubkultur. Die ARD freut sich über den intensiven, partnerschaftlichen Austausch und die gemeinsame inhaltliche Gestaltung, die den Schwerpunkt zusätzlich bereichert. So stellt ARTE mit einer eigenen Tracks-Playlist Subkulturen wie Dubstep, Trance, Jungle und Hardtekk ins Rampenlicht. Auch zahlreiche DJ-Sets vom Sónar Festival, der Nature One und dem Talk-Format "Chat with a DJ" werden das Angebot ergänzen.

Der Themenschwerpunkt wird ab dem 6. Juli mit Kampagnen-Spots im Ersten sowie durch umfangreiche Online-Maßnahmen begleitet und prominent sichtbar gemacht.

Einen Überblick über die verschiedenen Angebote des ARD Themenschwerpunkts Clubkultur erhalten Sie in der ARD Mediathek, auf dem Portal von ARD Kultur und in ARD Sounds.

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