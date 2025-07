"Das Srebrenica Tape - Liebesbotschaft aus dem Krieg" ab 9. Juli in der ARD Mediathek

ARD Mediathek

Es ist eine bewegende Vater-Tochter-Geschichte: Der Hobbyfilmer Sejfo dreht in der bosnisch-muslimischen Enklave Srebrenica zwischen 1993 und 1995 einen Film für seine Tochter Alisa über den Alltag im Bosnienkrieg. Dreißig Jahre später kehrt sie dahin zurück, wo das "Srebrenica Tape" entstanden ist und wo mehr als 8.000 Jungen und Männer auf Befehl von Ratko Mladic umgebracht wurden, darunter auch ihr Vater. Der Dokumentarfilm von Regisseurin Chiara Sambuchi zeigt die persönliche Spurensuche einer Frau, deren Leben durch eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit im modernen Europa für immer verändert wurde.

Anlässlich des 30. Jahrestages des Massakers ist "Das Srebrenica Tape - Liebesbotschaft aus dem Krieg" ab 9. Juli 2025 in der ARD Mediathek sowie um 22.50 Uhr im Ersten zu sehen.

April 1992: Der Bosnienkrieg bricht aus. Der ethnische Konflikt zwischen bosnischen Serben und muslimischen Bosniern eskaliert rasant. Die damals neunjährige Alisa lebt in der Kleinstadt Srebrenica. Ihre Eltern - der Vater ist Bosnier, die Mutter Serbin - bringen sie bei den Großeltern im serbischen Ljubovija in Sicherheit. Wie viele andere sind sie überzeugt, dass der Krieg nur wenige Wochen dauern wird. Doch es kommt anders. Srebrenica wird bald darauf zu einer von der UN geschützten bosnisch-muslimischen Enklave, die Grenze ist unpassierbar. Bis Kriegsende wird Alisa kaum Kontakt zu ihren Eltern haben.

Eine Liebeserklärung an seine Tochter und das Leben

Alisas Vater Sejfo, ein Hobby-Filmemacher, dreht in dieser Zeit für seine evakuierte Tochter einen vierstündigen Film. Er zeigt seinen Alltag im Krieg, die Ängste und Hoffnungen der Menschen in Srebrenica. In diesem Krieg entfacht sich mehr und mehr der Hass derer, die bis vor kurzem noch friedlich als Nachbarn gelebt haben. Im Sommer 1995 wird die Enklave von Ratko Mladics Truppen eingenommen. In wenigen Tagen ermorden sie über 8.000 muslimische Männer. Sejfo ist einer von ihnen.

Fast dreißig Jahre später fährt Alisa zurück nach Serbien und Bosnien, um die Geschichte ihrer vom Krieg gezeichneten Familie zu verstehen. Sie macht Verwandte und Freunde ihres Vaters ausfindig, die auf dem Tape zu sehen sind und den Genozid von Srebrenica überlebt haben. Sie will die letzten Monate im Leben von Sejfo nachvollziehen: Was geschah in der Enklave im Jahr 1995 bis zum Massaker? Glaubten die Menschen in Sicherheit zu sein? Das VHS-Tape ist nicht nur ein besonderes Zeitzeugnis, sondern vor allem eine große Liebeserklärung - an seine Tochter und an das Leben.

"Das Srebrenica Tape" feierte seine Weltpremiere beim Movies that Matter Festival in Den Haag, hatte seine Deutschlandpremiere beim DOK.fest München und wurde in Österreich erstmals bei der Diagonale in Graz präsentiert.

Eine Produktion von DOCDAYS Productions in Koproduktion mit rbb, SWR, BR, BBC Storyville, Deutsche Welle, Ceská Televize, Al Jazeera Balkans und BHT - in Zusammenarbeit mit arte - mit Förderung von FISA - in Zusammenarbeit mit BSX Schmölzer Films.

Am 9. Juli 2025 um 22.50 Uhr ist der Dokumentarfilm im Ersten zu sehen und in der ARD Mediathek abrufbar. Weitere Sendetermine sind: 1. Juli arte, 5. Juli Deutsche Welle, 9. Juli BBC Storyville und 11. Juli Al Jazeera Balkans.

