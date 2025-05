ARD Mediathek

"Max & Joy - Komm näher": ARD-Doku zeigt intime Einblicke in Liebe, Musik und 25 Jahre gemeinsame Geschichte - jetzt in der ARD Mediathek

"Es war spannend, überraschend, rührend, manchmal auch heikel, seinem jugendlichen 'Ich' in die Augen zu schauen und es beim Leben und Arbeiten zu beobachten", so Joy Denalane. "Es sind daraus Gespräche entstanden und gemeinsame Erinnerungen erwacht. All das bleibt."

Die dreiteilige ARD-Doku-Serie "Max & Joy - Komm näher" begleitet Joy Denalane und Max Herre, eines der erfolgreichsten Musikerpaare Deutschlands. Seit über 25 Jahren prägen sie solo und gemeinsam die deutsche Musikszene und haben als Paar Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt blicken sie zurück - auf Erfolge, Konflikte, Familienleben und die Frage, wie man als Paar in dieser schnelllebigen Branche bestehen kann. Die Doku von ARD Kultur, SWR, BR und rbb ist ab sofort in der ARD Mediathek (1.ard.de/MaxundJoy) verfügbar.

Max Herre: "Wir sind mit Sékou Neblett seit über 25 Jahren befreundet, er war Teil der Gruppe Freundeskreis, hat dann Film studiert und ist Drehbuchautor und Dokumentarfilmer geworden. Sékous Blick auf seine Freunde Max & Joy fanden wir interessant und erzählenswert. Und das ist die Doku, die man sieht, mit Material aus seinem Fundus und aus Joys und meinem Fundus. Sékou hat uns jetzt die letzten 25 Jahre begleitet und nochmal intensiver die letzten zweieinhalb Jahre, auf dem Weg zur Entstehung des Albums ALLES LIEBE."

Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer ARD Kultur: "Mit 'Max & Joy - Komm näher' wird ein weiteres Kapitel deutscher Musikgeschichte erzählt. Joy Denalane und Max Herre haben die Musiklandschaft geprägt wie kaum ein anderes Paar, ihre gemeinsame Reise spiegelt die Entwicklung von Hip-Hop, Soul und R&B in Deutschland wider. Diese Doku zeigt nicht nur die künstlerische Entwicklung zweier Musiker, sondern auch, was es heißt, als Paar gemeinsam Musik zu leben."

Gemeinsam mit ihrem Freund und ehemaligen "Freundeskreis"-Bandmitglied Sékou Neblett werfen Joy Denalane und Max Herre einen sehr persönlichen Blick zurück auf ihre gemeinsame Reise - mit bislang unveröffentlichtem Videomaterial. Die Serie zeigt intime Momente zwischen Bühne, Beziehung und Familie. Joy und Max erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in Berlin und Stuttgart, von ihrem Kennenlernen, der Geburt ihrer Kinder, Hochzeit, Trennung und dem erneuten Zusammenfinden - immer begleitet von ihrem musikalischen Schaffen.

Die Doku ist auch bei der Entstehung des ersten gemeinsamen Duett-Albums "ALLES LIEBE" dabei, das im November 2024 erschien und direkt auf Platz 5 der Album-Charts einstieg. "ALLES LIEBE" erzählt die Geschichte ihrer großen Liebe und (nicht nur) musikalischen Partnerschaft - gewissermaßen eine silberne Pop-Hochzeit, 25 Jahre nachdem alles mit dem Song "Mit Dir" begann. Wie meistern Max und Joy als Paar den Entstehungsprozess eines Albums und dazu die Planung und Vorbereitung einer Tournee in einer sich stetig wandelnden Musikbranche?

Bei der Premierenfeier am Mittwochabend (7.5.) in der ASTOR Film Lounge in Berlin feierten rund 200 Gäste den Start der Doku-Serie. In entspannter Atmosphäre erhielten Wegbegleiterinnen, Freunde, Familienmitglieder und prominente Gäste, u. a. Jannik Schümann, Lamin Leroy Gibba, Anna Dushime, Hadnet Tesfai, Jenny Augusta, Marie Nasemann,Marwa Eldessouky und Frank Dellé, erste Einblicke in die dreiteilige Doku-Serie. Joy Denalane performte im Anschluss ihre Songs "Im Ghetto von Soweto (Auntie's House)", "Was auch immer" und "Bisschen mehr als Freundschaft" und zeigte sich sichtlich bewegt vom großen Interesse und bedankte sich für die langjährige Unterstützung.

"Max & Joy - Komm näher" ist eine Produktion von EMENES (Marko Zawadzki und Sebastian Sawetzki) im Auftrag von ARD Kultur, SWR, BR und rbb für die ARD. Die Redaktion verantworten Rebecca Leiter, Kai Winn und Kristian Costa-Zahn (alle drei ARD Kultur), Joanna Gawronska (SWR), Christiane von Hahn (BR), Christine Thalmann und Marie Röder (beide rbb).

1.ard.de/MaxundJoy - alle drei Folgen der Doku-Serie jetzt in der ARD Mediathek

Fotos zur Doku und zur Premiere erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de.

Das Pressedossier und ein Social-Media-Clip zur Premiere stehen im ARD Presseservice zur Verfügung.

