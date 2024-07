ARD Mediathek

ARD Crime Time: Mord ohne Sühne - Der Fall Möhlmann

SWR Doku aus der Reihe "ARD Crime Time" ab 31. Juli 2024 in der ARD Mediathek / Am 4. August ab 23:25 Uhr im SWR

Der Mordfall Frederike von Möhlmann gehört zu den meistdiskutierten Fällen der deutschen Rechtsgeschichte: 1981 wird die grausam verstümmelte Leiche der 17-jährigen Schülerin in einem Wald bei Celle gefunden. Der Tatverdächtige Ismet H. wird zu lebenslanger Haft verurteilt, dann in einem Revisionsverfahren freigesprochen. 30 Jahre später ergibt eine DNA-Probe, dass Ismet H. den Mord begangen hat. Der Film "Mord ohne Sühne - Der Fall Frederike von Möhlmann" von Hilka Sinnig aus der Reihe " ARD Crime Time" ist ab Mittwoch, 31. Juli 2024, in drei Folgen in der ARD Mediathek zu sehen, der SWR zeigt sie am Sonntag, 4. August, ab 23:25 Uhr.

Im November 1981 verschwindet die 17-jährige Schülerin Frederike von Möhlmann nach einer Chorprobe in Celle spurlos. Auf dem Weg in ihren Heimatort Oldau steigt sie per Autostopp in den BMW eines Unbekannten. Doch der Fahrer biegt plötzlich in ein abgelegenes Waldstück ab, wo er das Mädchen vergewaltigt und brutal ermordet. Fasern auf Frederikes Kleidung und Reifenspuren im Waldboden führen zur Festnahme des 22-jährigen Ismet H. aus Celle. Trotz vehementer Unschuldsbeteuerungen wird er in einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft verurteilt, allerdings in einem Revisionsverfahren freigesprochen. Jahrzehnte später legt eine DNA-Probe auf den alten Asservaten nahe, dass Ismet H. mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter ist.

Umstrittenes Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Nach deutschem Recht kann man nach einem Freispruch nicht erneut für dieselbe Tat vor Gericht gestellt werden. Mit dem Opferanwalt Dr. Wolfram Schädler kämpft der inzwischen verstorbene Vater des Opfers, Hans von Möhlmann, für eine Gesetzesänderung, um den Täter erneut anzuklagen. 40 Jahre nach der Tat erlaubt dann ein neues Gesetz, dass der damals Freigesprochene in U-Haft genommen wird. Doch die Verteidiger von Ismet H. legen Verfassungsbeschwerde ein. Das höchste deutsche Gericht entscheidet: Ein Freispruch darf nicht angetastet werden, um den Rechtsfrieden zu wahren. Das Karlsruher Urteil ist umstritten. Die "ARD Crime Time"-Serie rekonstruiert die Tat und die überraschenden Wendungen in einem Kriminalfall, der grundsätzliche Fragen von Schuld und Sühne, Rechtsprechung und Gerechtigkeit aufwirft. Ermittler, Staatsanwälte und Frederikes Schwester fragen sich: Ist das Karlsruher Urteil wirklich das Ende? Oder gibt es doch eine Möglichkeit, den Täter nach geltendem Recht zu verurteilen?

ARD Crime Time: Mord ohne Sühne - Der Fall Frederike von Möhlmann

Drei Folgen ab 31. Juli 2024 in der ARD Mediathek, am 4. August ab 23:25 Uhr im SWR:

Folge 1: Brutale Vergewaltigung

Folge 2: Kampf des Vaters um Gerechtigkeit

Folge 3: Zweifelhafte Entscheidung?

