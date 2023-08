SWR Streaming-Tipps für September 2023

ARD Mediathek

Die September-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

"Über Grenzen hinweg - wie Musik verbindet: Brenz Band" in der ARD Audiothek

Sie gilt als älteste inklusive Band Deutschlands: die Brenz Band. In der Ludwigsburger Musikgruppe musizieren zwölf Menschen mit und ohne Behinderung - und das bereits seit 50 Jahren. Sie haben schon rund 2.000 Konzerte gegeben, sind quer durch Europa getourt, spielten in Ecuador und als "Künstler für den Frieden" im Auftrag der Unesco auch in China. In der Folge von "SWR Aktuell Mondial" sprechen Miriam Staber und Zülal Acar mit einigen Mitgliedern der Brenz Band, die sich zusätzlich in der kleineren Band "Makel los" zusammengefunden haben. Eine Kostprobe ihres Könnens geben Andreas (Keyboard), Gertraude (Fiddle), Gunnar (Ziehharmonika), Band-Gründer Horst Tögel (Quetsche) und Salvatore (Gitarre und Akkordeon).

Warum reinhören?

Hörfeature aus der dreiteiligen Reihe "Über Grenzen hinweg" - von Musik, die keine Grenzen kennt, und Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen.

Wo zu finden?

Jetzt schon in der ARD Audiothek.

"Das große Menschenraten" ab 9. September in der ARD Mediathek

Die neue Comedy-Gameshow ist die erste anarchisch-humorvolle Rate-Show, bei der es um Menschenkenntnis geht. In den sechs 30-minütigen Folgen tritt der Gastgeber und selbsternannte Rate-Baron Aurel Mertz gegen jeweils zwei prominente Gäste an. In unterhaltsamen und skurrilen Spielen stellen sie ihre Menschenkenntnis unter Beweis und zeigen, wie gut - oder schlecht - sie in der Lage sind, die ihnen vorher unbekannten Kandidat:innen zu durchschauen. Wer ist schon einmal auf Tiktok viral gegangen? Und von wem stammt der Tagebucheintrag? Moderiert wird "Das große Menschenraten" von Lea Wagner. Gäste sind u. a. Parshad, Alli Neumann, Nilam Farooq, Mirella Precek, Phenix Kühnert, Felix Kroos, Pierre M. Krause, Eko Fresh, Tim Schäcker und Simon Gosejohann.

Warum anschauen?

Moderne Spielshow im 70er-Jahre-Look - lädt zum Miträtseln und Auflösen von Klischees ein.

Wo zu finden?

Ab 9. September wöchentlich eine von sechs Folgen in der ARD Mediathek.

Fitcom "Sweat" ab 9. September in der ARD Mediathek

Die "Perle", ein etwas in die Jahre gekommenes Fitnessstudio, muss aufgrund wachsender Konkurrenz ums Überleben kämpfen. Schauspieler und Möchtegern-Influencer Theo Anders (Phil Laude) kommt ins Spiel und soll für frischen Wind sorgen. Doch seine Ideen und Allüren kommen beim Team der "Perle" (Zeynep Bozbay, Bozidar Kocevski, Precious Wiesner, Tina Pfurr und Detlev Buck) alles andere als gut an. Wird es ihm dennoch gelingen, sie zu retten? Die Debütserie von Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld ist die erste "Fitcom" - eine Sitcom im Fitnessstudio.

Warum anschauen?

Das Gym: Alle kennen es - und auch wer sein Abo nicht nutzt, kommt bei "Sweat" auf seine Kosten.

Wo zu finden?

Alle sechs Folgen ab 9. September in der ARD Mediathek.

"Motorsägen Masters" ab 16. September in der ARD Mediathek

Treffen Motorsägen auf Holz, gibt es Schall, Schweiß und Späne - oder Kunst. Wie die entsteht, zeigt die neue Challenge-Show "Motorsägen Masters". Acht der talentiertesten Carver:innen Deutschlands treten gegeneinander an und sägen Skulpturen aus Baumstämmen. In sechs Runden fordert Mr. Universum Ralf Moeller die Kreativität und das technische Können der Kandidat:innen heraus. Sylvia Itzen, eine der besten Carverinnen Deutschlands, sowie der renommierte Künstler Tim Bengel stehen Moeller bei den Entscheidungen zur Seite. Wer kann die Jury überzeugen und wird am Ende "Motorsägen Master"?

Warum anschauen?

Die erste Woodcarving-Challenge-Show im deutschsprachigen Raum verspricht Adrenalin, Nervenkitzel und Magie aus Holz.

Wo zu finden?

Sechs Folgen als Boxset ab 16. September in der ARD Mediathek.

"Mein Sommer mit Olaf der Flipper - vom Hip-Hop in den Schlagerstrudel!" ab 21. September auf dem Youtube-Kanal "SWR Schlager"

SWR DASDING Moderator und Hip-Hop-Fan Lukas Stauss trifft auf Schlagerstar Olaf der Flipper, der mit dem Song "Wir sagen Dankeschön" knapp 13 Jahre nach Veröffentlichung viralen Erfolg hat und von einem Festival zum nächsten tourt. Lukas begibt sich in eine Welt, die er bisher nicht auf dem Radar hatte. Er begleitet Olaf zum Parookaville-Festival, in den Megapark auf Mallorca und zur kleinen Kurmuschel nach Bad Staffelstein. Lukas' Roadtrip durch den Schlagerstrudel wagt einen Blick hinter die Kulissen von TV-Aufzeichnungen, Festivals, Schlagerkonzerten, Fan-Manie und dem Leben von Olaf der Flipper.

Warum anschauen?

Hip-Hop meets Schlager: Ein frischer Blick auf die Musikwelt und den Hype rund um Olaf der Flipper.

Wo zu finden?

Ab 21. September wöchentlich eine von insgesamt sieben Folgen auf dem Youtube-Kanal "SWR Schlager".

"Für Menschenrechte auf die Straße - ein Jahr unter rechtspopulistischer Regierung Meloni in Italien" ab 24. September in der ARD Audiothek

Außenpolitisch zeigt sie sich harmlos, um keine EU-Zahlungen zu riskieren. Doch innenpolitisch fährt die rechtspopulistische italienische Regierung Meloni einen nationalistischen Kurs. Sie stellt Seenotretter:innen Hürden in den Weg, kriminalisiert Asylsuchende und behandelt sie bei der Ausweisung wie Gefangene. Sie verhindert die Einführung eines Mindestlohns und verweigert gleichgeschlechtlichen Paaren die gemeinsame Elternschaft. Wie das bei der italienischen Zivilgesellschaft ankommt, hat Dorette Deutsch in Genua herausgefunden. Sie hat mit Menschen gesprochen, die ehrenamtlich Geflüchteten helfen, sowie mit Menschenrechtsaktivist:innen, die eine Spaltung der Gesellschaft feststellen. Auch Bürger:innen kommen zu Wort, darunter viele Kirchenvertreter, die sich Sorgen um die Demokratie, Offenheit und Toleranz des Landes machen. Sie wollen nicht hinnehmen, dass sich Italien am rechten Rand Europas positioniert.

Warum reinhören?

Wenn Rechtspopulist:innen durchstarten, bleibt Vieles auf der Strecke: Bürger- und Menschenrechte, Toleranz und Mitgefühl. Doch Teile der italienischen Zivilgesellschaft wehren sich.

Wo zu finden?

Ab 24. September in der ARD Audiothek.

Podcast- und Dokureihe zum "Sirius-Fall" ab 25. und 26. September in der ARD Audiothek und ARD Mediathek

Baden-Baden, 1980: Ein Mann gibt vor, ein Außerirdischer zu sein und vom Stern Sirius zu kommen. Um ihn herum häufen sich mysteriöse Vorfälle. Eine Frau wirft sich auf Befehl des Mannes einen Föhn in die Badewanne - sie überlebt. Vier Wochen zuvor erschießt sich im Nebenzimmer seine Ehefrau, die beim Südwestfunk arbeitet. Der Sirius-Fall gilt als Klassiker des Strafrechts, hinter dem sich noch viel mehr verbirgt - Drogen, "schwarze Magie" und weitere ungeklärte Todesfälle. Hinter allem steht die Frage: War der angeblich vom Sirius stammende Mann ein Serienmörder? Die dreiteilige Doku "Tödliche Verführung - Das Geheimnis des Sirius-Mörders" und der zweiteilige Podcast "Mord vom anderen Stern - Die Toten des Sirius" werfen einen Blick auf die Hintergründe.

Warum reinhören und anschauen?

Spannende Investigativrecherche mit Zeitzeug:innen zum Anhören und Anschauen - voller Spannung und mit zahlreichen Details zu einem Fall, der in jedem Jurastudium thematisiert wird.

Wo zu finden?

Zweiteiliger SWR Podcast ab 25. September in der ARD Audiothek, dreiteilige Dokuserie ab 26. September in der ARD Mediathek.

