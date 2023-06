SWR Streaming-Tipps für Juli 2023

ARD Mediathek

Die Juli-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

Ab jetzt in der ARD Mediathek: "Anne-Sophie Mutter - Vivace"

Anlässlich des 60. Geburtstags der Stargeigerin Anne-Sophie Mutter präsentiert die ARD Mediathek mit ARD Klassik das Porträt "Anne-Sophie Mutter - Vivace". Der Schwerpunkt liegt auf den Künstlerinnen, die Anne-Sophie Mutter in ihrer Stiftung fördert, sowie Aufnahmen ihrer Konzerte. Besondere Archivstücke sind zu sehen, z. B. die Aufnahme der "Vier Jahreszeiten" mit Anne-Sophie Mutter, Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern von 1987. Filmemacherin Sigrid Faltin gelingt es, auch die - sonst eher verborgene - private Seite der Stargeigerin zum Vorschein zu bringen und mit ihr über Themen wie den Tod ihres Mannes und ihr Leben als alleinerziehende Mutter zu sprechen.

Warum anschauen?

Ein vielfältiges Angebot für Klassikfans und eine Mischung aus Konzerten, Porträts und besonderen Momenten zum Eintauchen in die Musik und zum Kennenlernen der Menschen, die sie machen.

Wo zu finden?

Ab sofort für ein Jahr in der ARD Mediathek.

Ab 30. Juni in der ARD Mediathek und ARD Audiothek: "Demokratieforum Hambacher Schloss: Bildung 3.0 - Modernes Lernen zwischen Krise und KI"

Die Probleme sind altbekannt: marode Schulgebäude, zu wenig Lehrkräfte, mangelnde digitale Ausstattung, Überforderung in sozialen Brennpunkten und Bildungsungerechtigkeit - es steht nicht gut um Schule und Bildung in Deutschland. Viele der Probleme werden nach Meinung von Expertinnen und Experten bislang nicht systematisch angegangen. Obendrauf kommt nun noch die Herausforderung der fortschreitenden Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) wie zum Beispiel ChatGPT hinzu. Über die Frage, was modernes, zukunftsfähiges Lernen ausmacht, diskutiert Michel Friedman beim "Demokratieforum Hambacher Schloss" mit dem Autor, Bildungs-Blogger und Lehrer Bob Blume, der Juso-Vorsitzenden Jessica Rosenthal, die als SPD-Bundestagsabgeordnete im Bildungsausschuss sitzt, und dem Bildungsforscher Prof. Dr. Kai Maaz.

Warum anschauen?

Bildung und Schule betrifft jede:n. Michel Friedman diskutiert mit seinen Gästen über den Bildungsnotstand in Deutschland.

Wo zu finden?

Ab 29. Juni in der ARD Audiothek und ab 30. Juni in der ARD Mediathek

Ab 5. Juli in der ARD Mediathek: "Frau Fuchs kocht sich durchs Baltikum"

Dass Monika Fuchs, 85, nicht nur das Kochen, sondern auch das Unterwegssein liebt, wissen alle, die ihre Reise gen Nordpol verfolgt haben. Nun macht sich die umtriebige Youtuberin wieder auf den Weg in ihr unbekannte Gefilde: Am Baltikum interessiert die Seniorin nicht nur die von der Ostseelage geprägte Küche mit ihren jüdischen Einflüssen. Auch den Mix aus unberührter Natur und den quirligen Städten der ehemaligen Sowjet-Republiken mit ihrer jungen und multikulturellen Bevölkerung möchte Monika unbedingt kennenlernen.

Warum anschauen?

Ein spannender Ausflug für alle Kulinarik-Liebhaberinnen und -liebhaber, Reise-Begeisterte und Fans der ältesten deutschen Youtube-Köchin.

Wo zu finden?

Ab 5. Juli in der ARD Mediathek.

Ab 25. Juli in der ARD Mediathek: "Gegen den Strom - Sara Mardinis Einsatz für die Menschlichkeit"

Die Syrerin Sara Mardini und ihre jüngere Schwester Yusra sind junge talentierte Schwimmerinnen. Der Krieg durchkreuzt ihren Olympiade-Traum, sodass die beiden 2015 aus Syrien fliehen. Als auf der Flucht über das Mittelmeer der Motor ihres Schlauchboots versagt, bringen die Schwestern das Boot mit 18 Passagieren schwimmend ans Ufer. Die Rettungsaktion sorgt auf der ganzen Welt für Schlagzeilen. Während Yusra ihren Olympia-Traum weiterverfolgt, engagiert sich Sara Mardini in Griechenland ehrenamtlich. Dabei wird sie verhaftet, weil sie während ihres Engagements auf Lesbos weitere Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettet. Ihr drohen nun 25 Jahre Haft, doch sie kämpft weiterhin für Gerechtigkeit.

Warum anschauen?

Eindrucksvolles Porträt zweier mutiger junger Frauen. Über vier Jahre hat die Filmemacherin Charly W. Feldman Saras Kampf um Gerechtigkeit und ihr Ringen um einen Platz in der Gesellschaft begleitet.

Wo zu finden?

Ab 25. Juli in der ARD Mediathek.

