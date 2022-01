ARD Mediathek

"Die Gewählten"- vierteilige Politik-Doku in der ARD Mediathek

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden-Baden (ots)

Blick hinter die Kulissen mit Etablierten und Newcomern im Bundestag / ab 27.1.2022 in der ARD Mediathek, am 3.2. im SWR Fernsehen, am 7.2. im Ersten

Nie waren Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung so abgeschottet, Koalitionsverhandlungen von einem so dichten Schleier des Schweigens umgeben. Genau in dieser Phase begleitet die neue Politik-Doku "Die Gewählten" die nächste Generation Politiker:innen, die jetzt im Parlament an die Schalthebel drängt.

Die Kamera ist dabei, wenn sie nach 16 Jahren Merkel eine neue Regierung bilden. Ab dem Abend der Bundestagswahl begleiten die Hosts Jan Kawelke und Miriam Davoudvandi die Gewählten, beobachten wie sie in ihre neuen Rollen finden, ein neues Kabinett formieren oder in der Opposition Stellung beziehen. Die vier jeweils rund 30-minütigen Folgen sind ab dem 27. Januar 2022 in der ARD Mediathek zu sehen und werden in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 2022 ab 00:45 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Eine 60-Minuten-Fassung wird zudem am 7. Februar 2022 im Ersten um 22:50 Uhr gezeigt. Im Frühling 2022 folgen weitere vier Folgen von "Die Gewählten".

Kampf um Einfluss und nachdenkliche Momente spätabends im Auto

Begleitet werden in den ersten vier Dokufolgen Newcomer:innen im Berliner Politikbetrieb wie Ricarda Lang (Bündnis 90/ Die Grünen) und Tilman Kuban (CDU) sowie Etablierte wie Lars Klingbeil (SPD), Johannes Vogel (FDP), Katja Kipping (Die Linke) und Markus Frohnmaier (AfD). Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wer verliert, wer gewinnt an Einfluss?

Politischer Wandel nach 16 Jahren Merkel-Regierung

Die Doku hat junge Zuschauer:innen im Blick, die von 16 Jahren Merkel-Regierung geprägt sind und nun den politischen Wandel hautnah miterleben wollen. "Beim Anbruch einer neuen Ära dabei zu sein, aber trotz der Größe des politischen Moments nicht die Zwischentöne aus dem Blick zu verlieren", nennt Jan Kawelke den Anspruch: "Genau hinzusehen und hinzuhören, wie es den Akteur:innen in dieser Zeit geht, was sie um- und antreibt, das begeistert mich an ,Die Gewählten'."

Menschliches hinter Politik-Fassaden

Gleichzeitig erleben die Zuschauer:innen die Politiker:innen von anderen Seiten, lernen Charaktereigenschaften und Emotionen kennen, die in der aktuellen Berichterstattung meist keine Rolle spielen. "Die Gewählten" zeigt die nachdenklichen Momente mitten in der Nacht nach den Koalitionsverhandlungen und die Anspannung, dem Druck des Politikbetriebs standzuhalten. Für Stadionbesuche oder gemütliches Seriengucken auf dem Sofa fehlt den Politiker:innen meist die Zeit, die Tage gleichen einem Termin-Marathon. Beim Spaziergang, Shopping oder Suppe essen zeigt sich, warum sie trotzdem für die Politik brennen.

Präziser Blick statt konfrontative Kreuzverhöre

"Es geht weder um konfrontative Kreuzverhöre, noch um verwaschene Selbst-Promo", sagt Miriam Davoudvandi: "Wir blicken auf die Menschen hinter der Kulisse - aber nicht durch die Brille, durch die sie selbst gesehen werden möchten."

Erste Höhepunkte des Politik-Business aus nächster Nähe

Die Hosts Jan Kawelke und Miriam Davoudvandi (beide 29) schaffen dabei eine besondere Nähe. Sie begleiten die Politiker:innen bei wichtigen Ereignissen, wie Vorgesprächen in der Sondierungsphase oder Klingbeils Ernennung zum Parteivorsitzenden und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen des Berliner Politik-Business. Auch auf dem Weg der Grünen Ricarda Lang zur Kandidatin für den Parteivorsitz und dem Wechsel von Katja Kipping als Senatorin von der Bundes- in die Berliner Landespolitik.

Die Gewählten in der ARD Mediathek

Ab 27. Januar 2022

"Die Gewählten" im Fernsehen

3. Februar 2022 ab 00:45 Uhr, SWR Fernsehen

7. Februar 2022, 22:50 Uhr, im Ersten

Akkreditierte Journalist:innen können den Film in den Vorführräumen Das Erste und im SWR Presseportal abrufen.

Weitere Informationen auf:

http://swr.li/die-gewaehlten

Fotos auf www.ARD-foto.de

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell