Unterhaltsames Geschichtsformat für junge Zuschauer:innen mit Lisa und Lena / Erste Folge ab heute, 1.1.2022, in der ARD Mediathek und im SWR Kindernetz / Ausstrahlung am 8.1.2022, 20:10 Uhr bei KiKA und danach auf dem Youtube-Kanal "SWR Plus"

Verstaubte dicke Bücher und langweilige Referate wie früher im Geschichtsunterricht? Fehlanzeige. Bei "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" nehmen die beiden die Zuschauer:innen mit auf eine temporeiche, spannende und oft sehr lustige Entdeckungsreise in die Vergangenheit - die Themen reichen von Fotografie über Gleichberechtigung bis hin zu Mode, Raumfahrt oder Operationen. Die Zwillinge befassen sich mit Inhalten, die für eine junge Zielgruppe relevant sind. Die erste Folge von "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" steht ab heute, 1. Januar 2022 in der ARD Mediathek und im SWR Kindernetz. Ausgestrahlt wird sie am 8. Januar 2022 um 20:10 Uhr bei KiKA, weitere zehn Sendungen folgen im wöchentlichen Rhythmus. Außerdem sind alle Folgen auf dem SWR Youtube-Kanal "SWR Plus" abrufbar.

Geschichte zum Miterleben

Was verbindet so unterschiedliche Alltagsthemen wie Telefonie, Mode, Raumfahrt, Verbrechen, Operationen oder Feuerwehr? Sie alle haben eine bewegte Geschichte, die mit Lisa und Lena für jedermann verständlich und erlebbar wird. Neben Tempo und Spaß steht "TickTack mit Lisa & Lena" vor allem für Aktion: Lisa und Lena erleben, entdecken und probieren so viel wie möglich selbst. Animierte Einspielfilme und Archivmaterial verschaffen weiterführende Einblicke oder dienen als Impuls für die Entdeckungstouren der Zwillinge. Die beiden schildern ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben in vergangenen Zeiten dabei stets aus ihrer persönlichen Perspektive.

Lisa und Lena

Mit gerade einmal 19 Jahren gehören Lisa und Lena weltweit zu den großen Social Media-Stars. Nachdem Lisa und Lena mit 13 Jahren ihren ersten Clip veröffentlichten, fanden ihre Tanz- und Lipsync-Videos unzählige Fans. Heute folgen ihrem Instagram-Account 16.5 Millionen Menschen, auf der Videoplattform Tiktok haben sie über 13.5 Millionen Follower.

Regelmäßig stehen die Zwillinge auch gemeinsam vor der Kamera. Unter anderem waren sie 2019 in dem Fernsehfilm "Was wir wussten - Risiko Pille" für Das Erste zu sehen.

Produktion

"TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" isteine Produktion von Tvision für den SWR. Die Redaktion hat Imogen Nabel unter der Leitung von Stefanie von Ehrenstein. Ab 8. Januar 2022 gibt es jede Woche um 20:10 Uhr eine neue Folge bei KiKA und auf dem SWR Youtube-Kanal "SWR Plus". Jeweils eine Woche davor sind die Folgen in der ARD Mediathek und im SWR Kindernetz abrufbar.

Youtube-Kanäle "SWR Kindernetz" und "SWR Plus" umgestaltet

Da der SWR mit seinen Angeboten nicht nur Kinder, sondern auch die ältere Zielgruppe der "Pre-Teens" anspricht, wurde der Youtube-Kanal "SWR Kindernetz Plus" in "SWR Plus" umbenannt. Der Kanal "SWR Kindernetz" ist weiterhin für die jüngere Zielgruppe da. Außerdem wurde das Design der Youtube-Kanäle und der SWR Kindernetz-Website überarbeitet. In den beiden Kanälen finden sich nach wie vor beliebte Sendungen wie der "Tigerenten Club", "Tiere bis unters Dach", "Ich kenne ein Tier" oder neue Formate wie "Mein Pferdesommer".

Weitere Informationen, Bildmaterial sowie ein Interview mit Lisa und Lena finden sie unter

http://swr.li/tick-tack-zeitreise-mit-lisa-und-lena

Pressedossier: http://swr.li/pressedossier-ticktack-zeitreise-mit-lisa-und-lena

Die erste Folge von "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena"ist ab sofort abrufbar in der ARD Mediathek (Folge 1: Fotografie) und im SWR Kindernetz (Folge 1: Fotografie).

