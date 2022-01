ARD Mediathek

ARD Mediathek - Die Highlights im Februar 2022

Bild-Infos

Download

München (ots)

ard-mediathek.de Generation F - Zeit für Sportler:innen (WDR) Doku-Serie (45 Min.) Folge 1 ab 8. Februar 2022 | web-only in der ARD Mediathek Jeden zweiten Dienstag im Monat ein neuer Film "Generation F" ist die erste Dokuserie in Deutschland, die sich auf Frauen im Sport fokussiert. Sie erzählt persönliche Geschichten von Athlet:innen, die ihren eigenen Weg gehen - und dabei Momente des Scheiterns und Zweifelns erleben, Erfolge feiern und über sich hinaus wachsen. Wir begleiten sie und sind exklusiv und ganz nah dran: auf der Matte, auf der Strecke, vor dem großen Sprung, zu Hause, im Training und hinter den Kulissen des Spitzensports. "Generation F" macht die Protagonist:innen und ihre (Best-)Leistungen sichtbar - als Identifikationsfiguren und Vorbilder für junge Frauen in Deutschland. Jeden Monat erscheint eine neue 45-minütige Doku. Los geht es am 8. Februar mit der Dokumentation über Weitspringerin Maryse Luzolo. Weitere Folgen über: Schwimmerin Julia Mrozinski (8. März), Speerwerferin Nina Hoffmann (12. April), Bobfahrerinnen Laura Nolte und Deborah Levi (10. Mai) und die Cheerleaderinnen Dolphins Allstars (14. Juni). Mehr als ein Mord (WDR) Doku-Serie (4 x 30 Min.) Ab 3. Februar 2022 | alle Folgen online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 3. März und 10. April 2022 | 22:45 und 23:15 Uhr | WDR Fernsehen Im Juli 2019 verschwindet die 35-jährige Anna aus Gelsenkirchen spurlos. Untypisch: Sie lässt ihre Hunde in der Wohnung zurück. Bereits hier ahnt ihre Familie, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Schnell gerät Annas Exfreund Michael S. in den Fokus der Ermittler. Was die Familie nicht weiß: Michael S. saß schon einmal im Gefängnis, wegen Totschlags. Elf Jahre. Mit 126 Messerstichen hatte er seine Ex-Partnerin getötet. Hat er nun auch Anna auf dem Gewissen? Gibt es vielleicht noch mehr Opfer? Die Serie erzählt in vier Folgen die beklemmenden Geschichten der Frauen, die das Pech hatten, dem Täter zu begegnen. Olympische Winterspiele Peking 2022 Sport (bis zu sechs parallele, webexklusive Livestreams) 4.-20. Februar 2022 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 5.-20. Februar 2022 | Das Erste Die ARD Mediathek berichtet vom 4. bis 20. Februar täglich von den XXIV. Olympischen Winterspielen in Peking. Das digitale Gesamtpaket ist so umfangreich wie noch nie bei Olympischen Winterspielen: Alle Wettbewerbe können live abgerufen werden; insgesamt umfasst das Livestream-Angebot rund 500 Stunden auf bis zu sechs parallelen Kanälen. Auch wer einen spannenden Wettkampf verpasst hat, wird in der ARD Mediathek fündig: Unter dem Motto "Re-Live" gibt es dort alle Wettbewerbe als Video-on-demand mit Originalkommentar. So lassen sich alle Medaillenentscheidungen nachträglich noch einmal in voller Länge genießen - egal, zu welcher Uhrzeit. Neben Analysen, täglichen Highlights, aktuellen Interviews und Hintergründen runden spannende Dokus das Angebot ab, darunter "Spiel mit dem Feuer - Wer braucht noch dieses Olympia?" (ab 28. Januar in der ARD Mediathek) und "China inside: Winterspiele mit Widersprüchen" (ab 31. Januar in der ARD Mediathek). Planet der Liebe (NDR/rbb/SWR) Doku-Reihe (4 x 45 Min.) Ab 4. Februar 2022 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 7. Februar 2022 | 20:15 Uhr | Das Erste Die aufwendig produzierte Serie von den Machern der Reihe "Planet Erde" zeigt die spektakulärsten, skurrilsten und emotionalsten Paarungsspiele im Tierreich. Noch nie wurde die Suche nach einem Partner und der damit verbundene Drang, sein Erbe in zukünftigen Generationen weiterleben zu sehen, so intim erzählt. Die erste Folge des Vierteilers steht unter dem Motto "Unter aller Augen" und erzählt von einem Afrikanischer Strauß in Namibia, den Grauen Riesenkängurus im Süden Australiens, Kampfläufern in Finnland, von Termitenköniginnen und Jagdspinnen. Ob in Savannen, Graslandschaften oder Sumpfgebieten: Tiere, die das Paarungsspiel unter aller Augen spielen, stehen vor den unterschiedlichsten Herausforderungen. Teil 2 zeigt das vielfältige Liebesspiel "Unter Wasser", Teil 3 begibt sich in die Regenwälder und erzählt von Paarungsspielen "Unter dem Blätterdach" und die letzte Folge des Vierteilers konzentriert sich auf Tiere, die "Unter erschwerten Bedingungen" große Hürden überwinden müssen, um sich zu paaren. 3 Blocks (MDR) Doku-Reihe (9 x 15 Min.) Ab 5. Februar 2022 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 5. Februar 2022 | 18:00 Uhr | MDR Fernsehen Die Reportagereihe "3 Blocks" erzählt in jeder Folge die außergewöhnliche Geschichte eines Menschen - an den drei Orten, die für seine persönliche Entwicklung stehen. Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva trifft u. a. Marcus Urban aus Weimar, den ersten deutschen Fußballer aus dem Profibereich, der sich geoutet hat, Van Pham aus Chemnitz, die gegen anti-asiatischen Rassismus kämpft, Mahmoud Aljawabra, der aus Syrien geflüchtet ist und sich jetzt seinen Kindheitstraum in Leipzig erfüllt: Zahntechniker zu werden. In Folge 1 berichtet Medina Yilmaz, wie sie sich aus den Zwängen ihrer erzkonservativen türkischen Familie und einer arrangierten Ehe befreit hat, um in Erfurt einen Neuanfang zu wagen. Einfach Liebe - Kinder und andere Probleme (ARD Degeto) Serie (6 x 45 Min.) Ab 12. Februar 2022 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 11. Februar 2022 | 23:55 Uhr | Das Erste Um "Kinder und andere Probleme" geht es in der zweiten Staffel von "Einfach Liebe". Josephine Bornebusch, Macherin und Hauptdarstellerin der Dramedy-Serie, zeigt nun eine andere Seite der Protagonistin Clara, die ihren Familienwunsch neu denken muss, um mit der Liebe ihres Lebens zusammen sein zu können. Geschickt verbinden die sechs Episoden die Handlungsstränge und die unterschiedlichen Beziehungs- und Lebenskonzepte von drei Generationen. Clara (Josephine Bornebusch) und Peter (Sverrir Gudnason) versuchen seit einem Jahr, ein Kind zu bekommen. Den minutiös geplanten Sex empfindet sie als Lustkiller. Und dann müssen sie mit einer schmerzhaften Wahrheit klarkommen. Aron (Gustav Lindh) hat dagegen als junger Papa andere Sorgen: Er teilt sich mit seiner Exfreundin die Betreuung seiner Tochter und sucht mit seiner neuen Freundin Jenny (Sofia Karemyr) nach einer größeren Wohnung. Dafür braucht er allerdings ein höheres Einkommen - oder die Unterstützung seines Vaters (Johan Ulveson). Sten ist jedoch mit der Renovierung von Anitas Haus beschäftigt, die ein Geheimnis zu haben scheint. ZERV - Zeit der Abrechnung (MDR/ARD Degeto) Historische Krimiserie (6 x 45 Min.) Ab 15. Februar 2022 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 22., 23. und 24. Februar 2022 | 20:15 und 21:05 Uhr | Das Erste Berlin 1991: Karo Schubert (Nadja Uhl) hat sich im wiedervereinten Deutschland eine Stellung als Kriminalhauptkommissarin erkämpft. In dem Mordfall eines hohen Mitarbeiters des Abrüstungsministeriums begegnet sie zum ersten Mal dem neu eingesetzten West-Kommissar Peter Simon (Fabian Hinrichs) aus der Sondereinheit "ZERV". Beide beanspruchen den Fall für ihre Abteilung und ermitteln notgedrungen zusammen. Recht und Unrecht, das stellen beide Kommissare sehr schnell fest, bleiben Recht und Unrecht, egal von welcher Seite man es betrachtet. Und so sind Karo Schubert und Peter Simon schon bald in einen Kampf gegen alte Seilschaften verstrickt, die grenzüberschreitend waren. Es geht um illegale Waffengeschäfte, um nicht vollzogene Abrüstung und um politisches und gesellschaftliches Unrecht, das sich nur gemeinsam auflösen und aufarbeiten lässt. Als Karo im Zuge ihrer Ermittlungen auch Akten ihres verschwundenen Vaters findet, kann sie mit diesem neuen Puzzleteil sowohl ihre Familiengeschichte als auch den Fall aufklären. ZERV - Die Doku-Serie (MDR) Doku-Serie (5 x 25 Min.) Ab 15. Februar 2022 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 20.-24. Februar 2022 | jeweils 19:50 Uhr | MDR Fernsehen Es ist eine unglaubliche Geschichte im Rahmen der Wiedervereinigung Deutschlands, die bisher in den Medien nur selten eine Rolle spielte: Die Geschichte einer Sondereinheit, die kapitale Verbrechen aus der Zeit der DDR und der Wende ermitteln und aufklären sollte. 1992 beginnt die ZERV - die größte SoKo der Kriminalpolizei in der Geschichte der BRD - ihre Arbeit. Im Jahr 2000 endet sie. Die meisten Ermittler kommen aus den alten Bundesländern. Zwölf von ihnen stehen mit ihren Fällen und Erinnerungen im Mittelpunkt der Dokuserie von Regisseurin Heike Bittner und Co-Autor Tom Kühne. Es geht um Waffenhandel, die Verurteilung von Unschuldigen, Auftragsmorde und Prostitution im Auftrag der Stasi, um Doping, Mauerschützen, Betrug im großen Stil, Korruption im Zuge der Wende und um die Jagd nach den Millionen und dem Gold der SED. Für die Dokumentarserie stehen einmalige Dokumente zur Verfügung: die originalen Ermittlungsakten der Kriminalbeamten. Die Akten galten lange als "verschwunden" - und werden für diese Serie exklusiv wieder geöffnet. Hannah goes wild (NDR) Doku-Serie (6 Folgen) Ab 17. Februar 2022 | exklusiv in der ARD Mediathek Hannah Emde, ist Tierärztin und Artenschützerin aus Leidenschaft. Die 29-jährige ist seit Jahren mit Regenwäldern dieser Welt vertraut und hat bereits über das Leben von Nebelpardern und Orang-Utans auf Borneo, Großpapageien in Guatemala und Lemuren auf Madagaskar geforscht. In "Hannah goes wild" trifft sie in Namibia Menschen, die sich leidenschaftlich für das Leben von Elefanten, Nashörnern und Geparden einsetzen und die Natur schützen wollen. Das Land hat nicht nur seltene Tierarten zu bieten, sondern kämpft auch mit Problemen wie Artensterben, Klimawandel, Wilderei und dem Konflikt zwischen Tieren und Menschen um Lebensraum. Zusammen mit Hannah Emde erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer viel über den Zustand der Natur, die Ursachen der Zerstörung und mögliche Lösungsansätze. Tagelang begleitet Hannah Emde die Tierschützer an verschiedene Orte und darf als Tierärztin bei mehreren Organisationen mithelfen. Neben vielen persönlichen magischen Momenten in der Wildnis geht sie auch den Fragen nach Sinn und Unsinn der Trophäenjagd nach. They call us Ausländerteam (MDR) Doku-Serie (4 x ca. 20 Min.) Ab 22. Februar 2022 | in der ARD Mediathek Auf einem Fußballplatz irgendwo im Nirgendwo von Sachsen-Anhalt wird ein Kampf ausgetragen, bei dem alles auf dem Spiel steht. Dort, wo Rassismus erstarkt, kämpft die 1. Kreisligamannschaft des SV Blau-Weiß Grana - fast die Hälfte von ihnen sind Geflüchtete - um den Aufstieg. Und um eine Zukunft in der ostdeutschen Provinz. "They call us Ausländerteam" ist eine große Geschichte über einen kleinen Verein und seinen Heimatort. Eine Geschichte über Zusammenhalt, Stolz und Identität. Über Fremdsein und Hass - und darüber, wie man ihm begegnet. Die Doku-Serie begleitet vier Spieler des Vereins über eine Saison und seziert dabei in einem Kaleidoskop aus Einzelschicksalen das Thema Heimat. "They call us Ausländerteam" ist die erste Staffel des neuen MDR-Doku-Formats "so close" für die ARD Mediathek. "so close" macht gesellschaftsrelevante Themen mit konkreten Stories greifbar.

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell