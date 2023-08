Materna bündelt Cyber Security-Kompetenzen in neuer Marke / Materna Radar Cyber Security bietet das komplette Portfolio der Cyber Security aus Beratung, Services und Produkten direkt aus einer Hand.

Materna Information & Communications SE

Materna Radar Cyber Security bietet das komplette Portfolio der Cyber Security aus Beratung, Services und Produkten direkt aus einer Hand.

Die IT-Unternehmensgruppe Materna antizipiert die weiterhin steigende Bedeutung von Cyber Security für Unternehmen und Behörden. Mit ihrem ganzheitlichen Portfolio aus umfassenden Beratungsleistungen sowie aus dem Herzen von Europa heraus betriebenen SOC-Services und -Lösungen positioniert sich die neue Marke Materna Radar Cyber Security als fokussierter Komplettanbieter. Ergänzt wird das Portfolio mit zusätzlichen Sicherheitsprodukten aus der Unternehmensgruppe. Die Materna-Gruppe baut damit nach dem Kauf der Radar Cyber Security im vergangenen Jahr ihre Position als Top-Brand für Cyber Security im DACH-Raum weiter aus.

"Cyber Security steht im Portfolio der Materna-Gruppe für einen ganzheitlichen Marktangang, den wir mit großem Einsatz vorantreiben", sagt Materna-CEO Martin Wibbe. "Durch Bündelung der Kompetenzen und Intensivierung des gruppenübergreifenden Austausches profitieren unsere Kunden von der Expertise der gesamten Materna-Gruppe mit mittlerweile mehr als 3.800 Mitarbeitenden an über 40 Standorten."

Mit Erfahrung und besten Technologien Gefahren wirksam entgegentreten

Durch die geopolitischen Ereignisse steigt die Bedrohungslage für Unternehmen und Behörden. Sie müssen ihre Daten besonders schützen und ihre gesamte IT-Struktur im Blick behalten, um mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Eindringlinge im Ernstfall möglichst schnell abzuwehren. "Um einen solch allumfassenden Überblick zu erhalten und für eine geeignete Reaktion zu sorgen, bedarf es einer Kombination aus innovativer Technologie, passenden Prozessen und eines schlagkräftigen Teams, in dem unterschiedliche Expertisen gebündelt sind", erklärt Uwe Scariot, der für Cyber Security verantwortliche Vorstand der Materna-Gruppe. "Dies alles bietet Materna Radar Cyber Security. Durch über 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Digitalisierung, eigens entwickelte Technologien und ausgewählte Produkte schaffen wir für unsere Kunden aus Industrie und Verwaltung für ihre individuellen Herausforderungen skalierbare Lösungen."

Leitungsangebot umfasst vier Schwerpunkte der Cyber Resilienz

Im Fokus der neuen Marke steht die Stärkung der Cyber-Resilienz moderner Organisationen, also der Fähigkeit von Unternehmen und Behörden, Cybersicherheitsvorfällen vorzubeugen, sie zu überstehen und sich davon zu erholen. Hierfür stützt die Materna Radar Cyber Security ihr Portfolio auf vier Säulen: Cyber Security Consulting bietet gezielte Beratung, inklusive Identifizierung von Sicherheitsrisiken und ihrer Bewertung. Cyber Security Integration begleitet Organisationen bei der Implementierung ihrer individuellen Cloud-Security-Lösung. Die dritte Säule, SOC-Services, basiert auf dem Security Operations Center (SOC), dem Kernelement des Leistungsangebots der Materna Radar Cyber Security. Sie bietet auf Grundlage einer Kombination aus selbst entwickelten Technologien und von Leadern der Security Detection und Protection unter anderem das SOC-as-a-Service - betrieben nach aktuellen Standards, individuell im Service auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Der Betrieb erfolgt da, wo es für den Kunden am besten passt, in der Cloud, On-Premises oder auch hybrid.

Cyber Security Products runden das Portfolio für den ganzheitlichen Blick auf die Sicherheit der Infrastrukturen und Daten ab. Zu den Produkten gehört unter anderem "Build your own SOC" - der Aufbau eines eigenen Security Operations Centers als Komplettpaket mit Technologie, Prozessen und Expertise. Spezialanwendungen wie zum Beispiel zur Absicherung ultramobiler Kommunikation runden das Portfolio ab.

Hochkarätige Führung der Materna Radar Cyber Security

Die Leitung der Materna Radar Cyber Security übernehmen Philipp Kleinmanns, Senior Vice President Cross-Market Services und Cyber Security der Materna-Gruppe, und Dr. Christian Polster, Geschäftsführer und Mitbegründer der Materna Radar Cyber Security. "SOC-Services und Cyber Security Consulting sind die beiden großen Standbeine der Marke. Wir freuen uns, dass wir mit Philipp und Christian zwei erfahrene Experten gewinnen konnten, um diese beiden marktrelevanten und wachstumsträchtigen Bereiche im Sinne unserer Kunden weiterzuentwickeln ", sagt Uwe Scariot.

Philipp Kleinmanns übernimmt die ganzheitliche Verantwortung für die Weiterentwicklung des Cyber Security Angebots der Materna-Gruppe. In der Materna Radar Cyber Security verantwortet er den Bereich Cyber Security Consulting, der auf Großkunden mit individuellen Anforderungen fokussiert und auf das Projektgeschäft spezialisiert ist. "Ich freue mich sehr, das für den Markt und Materna bedeutende Fokusfeld der Cyber Security maßgeblich mitgestalten zu können", sagt Philipp Kleinmanns. "Vorrangiges Ziel ist, unsere Cyber Security-Beratungsleistungen für unsere Kunden kontinuierlich auszubauen."

Den Bereich SOC-Services in der Materna Radar Cyber Security führt Dr. Christian Polster. "Das SOC sollte Herzstück der Security eines jeden Unternehmens sein und so ist es auch Kern unserer Leistungen. Wir werden das Thema weiter deutlich stärken, SOC-Technologien für die Anforderungen der nächsten Jahre ausbauen, Prozesse und regulatorische Anforderungen der Kunden aufgrund neuer EU-Regularien integrieren und dabei als oberstes Ziel die Skalierbarkeit bei SOC-as-a-Service hervorheben. Wir werden hier Großunternehmen, mittelständische Unternehmen und Behörden im DACH-Raum vorwiegend adressieren", erklärt Christian Polster. "Um hier schnell die Kundenprojekte umsetzen zu können, bündeln wir alle Leistungen rund um die eigenen SOC-Lösungen in einem Bereich."

Erstmaliger Markenauftritt auf der it-sa 2023 in Nürnberg

Auf der it-sa 2023 in Nürnberg, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit, wird die Materna Radar Cyber Security vom 10. bis 12. Oktober ihr Portfolio erstmals einem großen Publikum vorstellen. Zu erleben ist das Cyber Security-Komplettangebot der Materna-Gruppe an Stand 516 in der Halle 7A. Nähere Informationen: it-sa 2023

Zudem ist für den November eine Eventreihe in Deutschland und Österreich geplant, bei der die Fachexperten der Materna-Gruppe live die Kernelemente des Portfolios präsentieren werden. Nähere Informationen zu Stationen und Inhalten des Executive Cyber Security Security Days sowie zum Portfolio der neuen Marke unter materna-radar-cyber-security.de.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte für Kunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftet mit weltweit mehr als 3.700 Mitarbeitenden einen Umsatz von 554 Millionen Euro (2022). Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfeldern gebündelt. In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Management und Passenger Journey besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführende Position. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Journey2Cloud(TM) und Cyber Security bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendsten Herausforderungen in nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern Digital Experience, Nachhaltigkeit & Widerstandsfähigkeit sowie Data Economy bietet Materna Lösungen, mit denen sich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.

