Messer setzt auf Liefersicherheit in Tschechien

Messer hat an seinem Standort Vrdy in Tschechien eine neue Anlage zur Produktion von grünem CO2 in Betrieb genommen. Damit erhöht der Messer die Liefersicherheit für seine Kunden, beispielsweise der lokalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dies ist insbesondere in den Sommermonaten wichtig, wenn der Bedarf an Kohlendioxid für Erfrischungsgetränke oder Kühltechnologien besonders hoch ist.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Geschäftsstrategie von Messer, und der Industriegasespezialist ergreift in seinen Betrieben konkrete Maßnahmen, um Fortschritt zu erzielen und Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. In diesem Fall bezieht Messer das Kohlendioxid als Rohgas von einem lokalen Bioethanolproduzenten. Bioethanolquellen unterstützen den Weg zu weniger Treibhausgasemissionen, indem durch sie die Abhängigkeit von fossilen oder chemischen Quellen verringert wir. Das wirkt sich positiv auf die Nachhaltigkeitsziele von Messer aus. Mit dieser neuen Anlage stärkt Messer darüber hinaus seine unabhängige lokale Produktversorgung. Der Industriegasespezialist liefert das Gas nun selbst an seine Kunden in verschiedenen Branchen und muss Kohlendioxid nicht für den tschechischen Markt zukaufen oder aus dem Ausland importieren. Durch kürzere Transportwege können zudem klimaschädliche Treibhausgase reduziert werden.

