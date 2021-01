Beratungsunternehmen Automators erhält von Tricentis Auszeichnung

Automators GmbH

Da immer mehr Unternehmen versuchen, ihre Kosten zu senken und rationaler und effizienter zu werden, suchen viele Führungskräfte nach Softwareautomationslösungen, um ihre Belegschaft zu stärken. Die Berater von Automators haben jahrelange Erfahrung mit Tricentis Tosca, viele von ihnen arbeiten seit über einem Jahrzehnt damit.

Automators hat hohe Wellen in der Testautomatisierungsbranche geschlagen und diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie vom Marktführer der Testautomatisierung, Tricentis, als bahnbrechender Partner des Jahres für seinen innovativen Ansatz zur Testautomatisierung ausgezeichnet wurde.

Auszeichnung erhalten hatten. Automators bietet professionelle Dienstleistungen für Tricentis-Produkte und Beratung zur optimalen Beschleunigung der betrieblichen Effizienz bei gleichzeitiger Reduktion der operativen Geschäftskosten. Die Hauptschwerpunkte von Automators sind Testmethodik und Automatisierung. Mit einem strukturierten und strategischen Ansatz für kontinuierliches Testing hat Automators eine moderne Arbeitsweise gefunden, um agile Übergänge von Unternehmen im Enterprise Sektor anzupassen

Automators wurde 2018 gegründet und ist seitdem mit über 20 Beratern in mehr als drei Ländern exponentiell gewachsen. Das Team verfügt über eine kombinierte Erfahrung von über 30 Jahren in den Bereichen Tricentis-Zusammenarbeit, Unternehmensberatung, Softwareentwicklung und -Automatisierung, Führungscoaching und eine starke Präsenz als Business Coach mit mehr als 200 beschäftigten und gecoachten SAP Experten. Automators hat außergewöhnliches Feedback als Unternehmen erhalten mit hervorragenden Beratern, die Führungskräfte zum Erfolg führen und coachen, indem sie bewährte Software-Automatisierungslösungen anpassen und in vorhandene IT-Systeme integrieren.

Amin Chirazi, Geschäftsführer von Automators, sagte kürzlich: „Wir sind ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das innovativen Führungskräften hilft, ihre Belegschaft zu transformieren, indem wir sie mit Software-Automatisierungslösungen ausstatten. In diesem Jahr haben wir eine Auszeichnung vom Marktführer für Testautomatisierung erhalten und glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das führende Beratungsunternehmen für Testautomatisierung in der Branche zu werden. “ Er fuhr fort: „Viele Unternehmen leiden unter einem Mangel an Ressourcen und manchmal unter einem Mangel an Organisation, was zu einer langfristigen Katastrophe führen kann. Unsere Aufgabe ist es, eine Softwarelösung einzuführen, die die Führung eines Unternehmens erleichtert, egal ob es sich um einen kleinen oder einen größeren Betrieb handelt. “

Um mehr über Automators oder ihre Tricentis-Berater zu erfahren, besuchen Sie deren offizielle Webseite unter https://www.automators.com oderklicken Sie einfach hier

