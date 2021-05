Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH

BUGA-Besuch in Erfurt vereinfacht sich ab 21.Mai 2021

Erfurt

Wegfall der Testpflicht und der Zutrittskarte bei bleibender Inzidenz unter 100

Pünktlich zu Pfingsten können sich die Erfurter und Gäste der BUGA auf viele Erleichterungen freuen, wenn die Inzidenzwerte in Erfurt bis dahin konstant unter 100 liegen. Wichtigste Änderung für alle BUGA-Besucher: Für die derzeit geöffneten Freiflächen wäre dann kein amtlicher negativer Coronatest / Impfnachweis mehr notwendig.

"Die Gastronomieanbieter auf beiden BUGA-Flächen können vom bisherigen, eingeschränkten To-Go-Angebot auf Außengastronomie umstellen. Wer die BUGA-Gastronomie mit Außensitzplatz besuchen möchte, benötigt eine telefonische Terminvereinbarung. Die Gastronomen müssen die Kontaktnachverfolgung in der jeweiligen Einrichtung sicherstellen. Darauf haben sich die Anbieter auf beiden BUGA-Geländen vorbereitet. Die Telefonnummern gibt es auf der Website zur Planung des Besuches.

"Das geht in den meisten Fällen ganz unkompliziert mit der Luca-App oder anderen digitalen Anwendungen. Natürlich wird eine Nachverfolgung auch ganz konventionell auf Papier für Gäste ohne Smartphone möglich sein", erklärt BUGA-Geschäftsführerin Kathrin Weiß die Verfahrensweise, die ab 21. Mai 2021 gilt.

Für den Kartenvorverkauf gibt es ebenfalls Neuerungen, die bisher notwendigen, Zutrittskarten fallen weg:

- Tageskarten sind ab sofort an einen festen Besuchstag gebunden. Das Datum kann nachträglich nicht geändert und das Ticket nicht storniert werden. - Wer die Tageskarte verschenken oder flexibel entscheiden möchte, an welchem Tag er die BUGA besucht, kauft einen Gutschein für die Tageskarte. Dieser gilt an einem Tag nach Wahl und ist am Besuchstag gleichzeitig auch Fahrkarte - bis 3 Uhr des Folgetages im Stadtgebiet Erfurt. Umtausch oder Stornierung ist nicht möglich. - Bei allen Ticketarten (auch bereits gekauften Dauerkarten) werden Daten des Kartennutzers zum Zwecke der gesetzlich vorgeschriebenen Kontaktnachverfolgung hinterlegt. Für den BUGA-Zutritt wird die Luca-App eingesetzt.

"Wir sind sehr froh über die Lockerungen, denn so ist es einfacher, einen Tag auf unseren Ausstellungsflächen zu verbringen. Wichtig ist, dass die allgemeinen Regeln - Abstandsgebot, Maskenpflicht in ausgeschilderten Bereichen und die geltenden Kontaktbeschränkungen - auch weiterhin beim Besuch unserer Ausstellungsflächen beachtet werden", erinnert Kathrin Weiß.

Geöffnet ist seit dieser Woche auch der Besuchershop im egapark und ab Pfingsten der Hofladen in der Defensionskaserne auf dem Petersberg.

Keine Veränderungen gibt es hinsichtlich der Gebäudenutzung: Das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil, die Hallenschauen oder das Deutsche Gartenbaumuseum, die Ausstellungen in der Peterskirche, im Kommandantenhaus oder der Defensionskaserne dürfen weiterhin nicht geöffnet werden.

"Bis zum Ende dieser Woche wird die BUGA ein Modellprojekt zur Genehmigung einreichen mit dem Ziel, ab 4. Juni weitere Indoorangebote öffnen zu können. Bis zum 28. Mai brauchen wir dazu eine verbindliche Bestätigung seitens der genehmigenden Stellen", informierte Kathrin Weiß.

