News Direct

Velocity Global führt die neuste Technologie für seine globale Arbeitsplattform ein

Bild-Infos

Download

LAS VEGAS (ots)

Die Plattform sorgt für flüssigere Arbeitsabläufe. Die Unternehmen können damit ihre Mitarbeiter überall und jederzeit per Mausklick verwalten.

Die hauseigene Technologie bietet Kunden und Mitarbeitern eine nahtlos eingebettete User Experience in der Cloud.

Velocity Global skaliert mit Einführung seiner neusten Technologie seine wegweisende globale Arbeitsplattform. Die neueste Version basiert auf einem selbstentwickelten Code und den besten Cloud-Lösungen dieser Software-Kategorie. Das Tool optimiert die User Experience der Kunden und Mitarbeiter mit dem Ziel, in Echtzeit Insights zu liefern und verteilte Teams regelkonform zu verwalten.

Velocity Global stellte die neue Technik auf der HR Technology Conference and Exhibition in Las Vegas vor.

Video: Die Technologie der nächsten Generation von Velocity Global

"Unsere globale Arbeitsplattform bietet Compliance, Präzision, Flexibilität und Möglichkeiten zur Anpassung. Es handelt sich dabei um eine Technologie der neuen Generation für ein nahtloses Kunden- und Mitarbeitererlebnis", so Dave Martelon, Chief Technology Officer von Velocity Global.

Das wegweisende Tool von Velocity Global enthält verschiedene Neuerungen, darunter die folgenden Funktionen.

Gut durchorganisiertes systemgestütztes Einarbeiten von Mitarbeitern: Das System führt neue Teammitglieder durch eine nahtlos eingebettete Employee Experience schrittweise an ihre Aufgaben heran. Dabei ist alles auf das jeweilige Land des Beschäftigten zugeschnitten.

Interaktives globales Dashboard: Der User sieht auf einen Blick alle Mitarbeiter weltweit, die er aktuell unterstützt, sowie deren Beschäftigungsstatus. Außerdem kann er sich Details auf Länderebene aufschlüsseln lassen.

Einfaches Urlaubsmanagement: Der User kann Urlaubsanträge für alle unterstützten Mitarbeiter auf einer zentralen Plattform aufrufen und genehmigen.

Flexible Lohnabrechnung: Der User kann wiederkehrende und einmalige Zahlungen auf Grundlage seines individuellen Gehaltsabrechnungsplans problemlos erstellen, anzeigen und verwalten.

Konsolidierte Fakturierung und Zahlungen: Die Plattform erstellt konsolidierte Rechnungen, sodass der User seine Mitarbeiter mit einem einzigen Mausklick bezahlen kann.

Integration von Drittsoftware: Die Plattform ist so konzipiert, dass sie den Aufwand zur manuellen Dateneingabe senkt - dank Integration in die bestehenden Systemen des Users.

"Wir vereinfachen komplexe Abläufe", sagt Martelon. "Wir haben eine firmeneigene Infrastruktur aufgebaut, die mit führenden Systemen zur Mitarbeiterverwaltung kompatibel ist. Das Tool ermöglicht dem User und der HR-Abteilung reibungslose Arbeitsabläufe. Die zugrunde liegende Infrastruktur ist flexibel und bereit für den Arbeitsmarkt der Zukunft."

Die firmeneigene, cloudbasierte Technologie von Velocity Global

Die Arbeitsplattform von Velocity Global ist darauf ausgelegt, in aller Welt verteilte Teams aufzubauen. Dafür kombiniert das Tool die firmeneigene cloudbasierte Workforce-Management-Technologie mit spezifischem Knowhow und unübertroffener globaler Reichweite. Mehr als 1.000 Kunden nutzen die Plattform von Velocity Global, ohne dafür in anderen Ländern oder Staaten eigene juristische Personen zu benötigen.

Velocity Global ist auf der HR Technology Conference and Exposition an Stand Nr. 5514 vertreten.

Über Velocity Global

Velocity Global treibt über Grenzen hinweg die Entwicklung zukünftiger Arbeitsmärkte voran. Die globale Arbeitsplattform vereinfacht die User Experience von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Hinter der firmeneigenen cloudbasierten Technologie zur Mitarbeiterverwaltung stehen spezifisches Knowhow und eine unübertroffene globale Reichweite. Die Plattform soll es erlauben, mit nur einem Klick überall und jederzeit neue Mitarbeiter einzustellen. Velocity Global gilt in 185 Ländern und allen 50 Staaten der USA als größter internationale Employer of Record (auch bekannt als International PEO). Über 1.000 Marken setzen auf den Anbieter, um ihre internationalen Teams zusammenzustellen - ohne die Kosten und komplexen Verfahren, die das Registrieren eigener Rechtsträger vor Ort oder staatliche Anmeldevorgänge mit sich bringen würden. Das Unternehmen bietet darüber hinaus Dienstleistungen wie Independent Contractor Compliance zur Bewertung von Belegschaften und Agent of Record (AoR) zur Optimierung der Zahlungen an Auftragnehmer. Die Analysten des renommierten Dienstleisters NelsonHall haben Velocity Global zum "Leader" im Bereich Global Employer of Record Services ernannt. Das 2014 gegründete Unternehmen beschäftigt Hunderte von Mitarbeitende in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter velocityglobal.com.

Original-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuell