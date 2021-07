News Direct

OBJECTWAY VERÖFFENTLICHT GEMEINSAME STUDIE MIT COMPEER "SETTING THE DIGITAL AGENDA FOR THE NEXT NORMAL" FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG

Das digitale Angebot schafft einen Wettbewerbsvorteil für die Kundengewinnung und -bindung

Objectway, ein führendes Global Top 100 Fintech-Unternehmen für digitale Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Software, veröffentlichte heute die Studie "Setting the Digital Agenda for the Next Normal" (Die digitale Agenda für die nächste Normalität festlegen) für die Vermögensverwaltung im Vereinigten Königreich. Die Studie wurde beim führenden Anbieter von Business Performance Benchmarking Compeer in Auftrag gegeben.

Die Ergebnisse basieren auf einer Reihe von persönlichen Interviews, die mit einer Vielzahl von britischen Vermögensverwaltungsfirmen geführt wurden, darunter Privatbanken, Investmentmanager und Full-Service-Vermögensverwalter sowie reine Börsenmakler. Die Untersuchung deckt die wachsenden Unternehmen auf dem Markt mit einem verwalteten Vermögen von rund 2 Mrd. GBP ab und umfasst auch größere und etabliertere Firmen, die mehr als 15 Mrd. GBP an Privatkundenanlagen betreuen. Die beteiligten Firmen erreichen insgesamt ein verwaltetes Vermögen von 74 Mrd. GBP, eine durchschnittliche Marge von 18 % und IT-Ausgaben von insgesamt 49 Mio. GBP.

Die Studie untersuchte die Hauptthemen, die die digitale Agenda der Vermögensverwalter und damit ihre IT-Ausgaben bestimmen werden, was durch den digitalen Wandel während der Pandemie an Dynamik gewonnen hat.

Digitale Transformation

Befragt nach der Relevanz digitaler Dienste für das Erreichen ihrer Geschäftsziele gaben die Vermögensverwalter den Gewinn von Neukunden als wichtigsten Punkt an. In der Tat sehen die Firmen das digitale Angebot als eine Möglichkeit, sich auf dem Markt zu differenzieren.

Dicht darauf folgt die Bereitstellung bestehender Dienste in einer kostengünstigeren und besser skalierbaren Weise.

Die Digitalität wird als Mittel zur Verbesserung des Kundenerlebnisses erkannt, wobei Reporting und Onboarding derzeit die Hauptschwerpunkte sind, die sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Kunden für Frustration sorgen.

Während der Pandemie haben digitale Tools ihren Wert bewiesen.

Im Jahr 2020 sind so sind die IT-Gesamtkosten um 15,1 % gestiegen, fast doppelt so stark wie im Vorjahr (7,8 %), da die Unternehmen ihre digitalen Fähigkeiten aufrüsten mussten.

Jetzt suchen die Unternehmen nach Möglichkeiten, den Wert im Bereich von Front-Office und Kundenlebenszyklus zu erhöhen, um das Verlangen nach Digitalität von Mitarbeitern und Kunden zu nutzen.

Kundenerfahrung

Das Hauptproblem, das die Firmen hervorhoben, ist die Herausforderung, die gleiche Ebene der Beziehung und des Vertrauens mit den Kunden aufzubauen, wie es persönlich möglich wäre. Trotz dieser Sorge zeigen die Daten, dass jährliche Kundenzuflüsse für Vermögensverwalter im Jahr 2020 auf 123 Mrd. GBP angestiegen sind (ggü. 112 Mrd. GBP im Jahr 2019).

Ungeachtet der in letzter Zeit gestiegenen Nachfrage der Kunden nach persönlichen Meetings aufgrund der fortschreitenden Lockerung der Coronamaßnahmen, beabsichtigen die Firmen, weiterhin ihre digitalen Vermögensdienstleistungen anzubieten und zu optimieren, um die richtige Balance zwischen traditionellen und digitalen Dienstleistungen zu finden, ausgehend von den Präferenzen der einzelnen Kunden.

Die Nutzung von Kundendaten zur Entscheidungsfindung und zum Aufbau eines hyper-personalisierten Services wird als weiterer Schritt einer effektiven digitalen Strategie erwartet. Es besteht kein Zweifel am Potenzial von künstlicher Intelligenz dazu.

ESG & Nachhaltige Finanzen

Die Hauptgründe für die ESG-Strategien der Unternehmen sind die Einhaltung der kommenden regulatorischen Anforderungen, die Generierung von Alpha, die Kundennachfrage und die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen sowie das verwaltete Vermögen zu steigern.

Vorhersehbar ist, dass 100 % der Vermögensverwalter ESG als kommerzielle Chance sehen. Dennoch zeigten die Interviews, dass eine der größten Hürden ihrer ESG-Strategie darin besteht, den Kunden ihre ESG-Kultur zu demonstrieren.

Die Unternehmen befinden sich derzeit in verschiedenen Stadien der Bereitschaft, eine ESG-Politik zu verfolgen, wobei die überwiegende Mehrheit von ihnen gerade dabei ist, eine solche zu erstellen.

Ein erfolgreiches ESG-Angebot baut auf Vertrauen und Transparenz gegenüber den Kunden auf. Vermögensverwalter werden zeigen müssen, dass ihre ESG-Werte mit denen ihrer Kunden übereinstimmen, indem sie es einfach machen, ESG-Daten zu interpretieren und die Auswirkungen auf ihre Anlagen zu verstehen.

Über Objectway

Aufbauend auf mehr als 30 Jahren Geschäftserfahrung ist Objectway ein schnell wachsender internationaler Akteur im Bereich Vermögensverwaltung und Asset-Management, der seine Kunden befähigt, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und gleichzeitig heute schon eine hervorragende Leistung zu erbringen. Das Unternehmen ist ein Anbieter zukunftssicherer Technologie mit einer etablierten Erfolgsbilanz in der Finanzdienstleistungsbranche.

Die Gruppe gehört zur Global Top 100 Liste für Fintech-Anbieter (IDC-Ranking), zu dessen Kunden mehr als 200 führende Vermögensverwalter, Banken, Asset-Manager, Fondsmanager, Versicherer und Outsourcing-Anbieter in mehr als 15 Ländern gehören. Objectway hat Niederlassungen in Italien, im Vereinigten Königreich, in Irland und in Belgien und betreut Kunden auf 4 Kontinenten. Das Unternehmen unterstützt ca. 100.000 Anlageexperten bei der Verwaltung von mehr als 1 Billion GBP an Vermögenswerten.

