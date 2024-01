Kearney

Kearney erweitert Führungsteam in DACH um sechs neue Partner

Düsseldorf (ots)

"Kearney DACH wächst. Pünktlich zum Start ins neue Jahr erweitern wir unser Leadershipteam," erklärt Dr. Marc Lakner, Managing Director von Kearney in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Mit Dr. Joachim Deinlein haben wir einen ausgewiesenen Automotive-Kenner gewinnen können. Mit seiner langjährigen Expertise bauen wir unsere Stärke im Markt weiter aus. Besonders freue ich mich auch, dass wir aus den eigenen Reihen neue Partner berufen haben. Arndt Heinrich, Arne Junker, Dr. Gavin Meschnig, Jan Mingo und Alexander Wirtz werden in ihren neuen Rollen als Partner und Managing Directors unseren Klienten wie gewohnt zur Seite stehen und sie nach vorne bringen.

Dr. Joachim Deinlein, Partner und Managing Director, Experte im Bereich Automotive

"Mit dem Schritt zu Kearney freue ich mich sehr, die spannende Transformation im Automobil-und Mobilitätssektor in Kernthemen wie z.B den Aufbau robuster Supply Chain und die effiziente und schlagkräftige Vermarktung von Produkten und Services im Zeitalter des Software-Defined-Vehicles voranzubringen. Kearney bietet als etablierte Unternehmensberatung im Automotive-Sektor eine erfolgreiche Mischung aus Expertise und Ergebnisorientierung gepaart mit Menschen, die mit Passion die Zukunftsfähigkeit des Sektors adressieren."

Arndt Heinrich, Partner und Managing Director, Experte im Bereich Industrials

"Ich bin dankbar für das Vertrauen der Firma wie auch meiner Klienten aus dem Industriegüter- und Halbleiterumfeld. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und die weitere partnerschaftlichen Zusammenarbeit."

Arne Junker, Partner und Managing Director, Experte für Digital Transformation

"Das Tempo Digitaler Transformation bleibt ungebrochen hoch. Ich bin zahlreichen Klienten im Konsumgüter und Mobilitätsbereich sehr dankbar für die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit und freue mich darauf auch in der neuen Rolle meinen Beitrag zum gemeinsamen, zukünftigen Erfolg zu leisten."

Dr. Gavin Meschnig, Partner und Managing Director, Experte für Consumer Goods & Retail

"Ich freue mich sehr darüber, auch in Zukunft gemeinsam mit unseren Klienten aus der Konsumgüterindustrie an innovativen Themen zu arbeiten, die ihnen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Marktumfeld sichern."

Jan Mingo, Partner und Managing Director, Experte im BereichTransaction & Transformation Services

"Ich bin ein treues 'Kearney Original' und Berater aus Leidenschaft seit meinem Berufseinstieg. Mit der Wahl zum Partner und Managing Director öffnet sich nun ein neues Kapitel und ich freue mich darauf, Führungsverantwortung zu übernehmen und unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Meine Klienten im Investorenumfeld durchleben spannende Zeiten und ich werde weiter vorangehen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind."

Alexander Wirtz, Specialist Partner, Experte für Strategic Operations

"Kearney hat eine lange und stolze Historie im Einkauf. Ich freue mich darauf, unsere Kunden bei den Herausforderungen der Digitalisierung des Einkaufs durch innovative und effiziente Konzepte unterstützen zu dürfen und damit unsere Marktführerschaft in diesem Bereich auszubauen."

Original-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell