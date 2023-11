Kearney

Smart Factory mit klarer Vision: Porsche Leipzig GmbH ist die "Fabrik des Jahres 2023"

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Sieger des renommierten Produktions-Wettbewerbs stehen fest: Digitalisierung und Automatisierung sind die Fokusthemen der Zeit. Alle Unternehmen eint, dass die Transformation bereits in vollem Gange ist. Das Porsche Werk in Leipzig durchläuft eine besonders stringente Transformation - hin zur Smart Factory.

"Das Porsche-Werk Leipzig zeichnet sich durch starke Produktionskennzahlen aus, die sich vor allem in den Dimensionen Funktionale Excellence und Digitalisierung zeigen," begründet Daniel Stengel, Director bei Kearney die Entscheidung der Jury zur Wahl der Fabrik des Jahres 2023. "Die Entwicklung hin zur Smart Factory durch den Einsatz von KI-Anwendungen auch im Shopfloor zeigt, welche Chancen hier für viele Unternehmen liegen. Und Porsche Leipzig nutzt sie konsequent."

Im hiesigen Porsche Werk werden derzeit die Modelle Macan und Panamera gefertigt. Vom Karosseriebau über die Lackierung bis hin zur Montage arbeiten rund 4300 Beschäftigte in der Fabrik, die 2002 eröffnet wurde. Durchdachte Anlagenkonzepte, digitale Unterstützung der Mitarbeitenden sowie eine größtenteils automatisierte Logistik, die Sequenzkits direkt an den Verbau-Ort liefert, ermöglichen eine größtmögliche Flexibilität in der Produktion. Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit hat das Porsche Werk Leipzig die Nase vorn: Es gibt eine klare Roadmap zur "Zero Impact Factory 2030": So werden bereits einige Maßnahmen wie etwa der Einsatz eines umfassenden Energy Monitoring System oder die Substitution der Prozesswärme durch regional erzeugte Energieträger angewandt.

Daniel Stengel, der als Projektleiter für die Fabrik des Jahres bei Kearney verantwortlich zeichnet: "Hinzu kommt, dass das Management des Werkes proaktiv und motiviert die neuen Herausforderungen angeht. Gerade die klare Kommunikation der Strategie sowie der anstehenden Umsetzungspläne an alle Mitarbeiter:innen und Abteilungen hat die Jury beeindruckt."

Der Sonderpreis "Global Excellence in Operations (GEO) Award" geht in diesem Jahr an das ABB Werk in Ratingen. Auch hier liegt der Fokus auf Digitalisierung und Innovation - und die Entwicklung aus der Mitte der Belegschaft heraus, sprich Lösungen von Mitarbeitenden für Mitarbeitende. Schon in den Wettbewerben der letzten Jahre hat sich immer wieder bestätigt, dass die Mitarbeiter einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in führenden Unternehmen sind. ABB geht einen Schritt weiter: Mit neuen Anwendungen wie KVP to go werden alle Mitarbeiter in die Digitalisierung eingebunden. Produktionsterminals in der Fabrik stellen den Zugang zu relevanten Informationen und die Interaktion sicher. Alle relevanten KPI sind zudem online für die Mitarbeiter zugänglich. Also auch hier: eine große Transparenz der Unternehmensstrategie.

"Wir hatten dieses Mal nicht nur wesentlich mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren und einen höheren Anteil an Unternehmen aus der Automobil-Industrie, sondern auch ein sehr internationales Teilnehmerfeld", freut sich Stengel über die Ambitionen der Unternehmen, sich im 32. Benchmark-Wettbewerb mit den Besten der Besten zu messen.

"Im Endeffekt sind wir für die Audits einmal um den Globus gereist: angefangen in China und aufgehört in Mexiko."

Die diesjährigen Gewinner aller Kategorien im Überblick:

Fabrik des Jahres 2023 : Porsche Leipzig GmbH, Leipzig

: Porsche Leipzig GmbH, Leipzig GEO Award: ABB AG, Werk Ratingen

ABB AG, Werk Ratingen Hervorragende Digitalisierung und Automatisierung : Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Werk Coburg

: Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Werk Coburg Hervorragende Serienfertigung : ifm efector s.r.l, Werk Sibiu, Rumänien

: ifm efector s.r.l, Werk Sibiu, Rumänien Hervorragende Kleinserienfertigung : Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Werk Teisnach

: Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Werk Teisnach Hervorragende Transformation: Standort: Compas de CV, Werk Aguascalientes, Mexiko

Die Gewinner des Wettbewerbs dürfen ihre Trophäe auf dem "Fabrik des Jahres" Kongress am 14. und 15. März 2024 in Leipzig in Empfang nehmen. Weitere Informationen hier.

Über Kearney

Wir sind eine von einer globalen Partnerschaft geführte Unternehmensberatung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen uns zu dem, was wir sind. Zu unseren Klienten zählen viele der Fortune 500 und des DAX sowie global agierende mittelständische Unternehmen. Als Einzelne bringen wir unterschiedliche Leidenschaften und Stärken aus verschiedenen Branchen ein. Was uns bei Kearney eint, ist, dass wir alle die gleiche Begeisterung für unsere Arbeit und die Menschen haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihnen lassen wir aus großen Ideen Realität werden und unterstützen sie dabei, ein neues Kapitel aufzuschlagen. www.de.kearney.com

Original-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell