i&u TV Produktion GmbH

DEEP DOWN - DIE VERGRABENEN

100 Stunden lebendig begraben: Knossi und Sascha Huber wagen ein besonderes Reality-Experiment

Video-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Am 4. Mai eine Doppelfolge und dann immer mittwochs und sonntags kostenlos auf Joyn

Ab 14. Mai immer mittwochs und sonntags bei YouTube auf den Kanälen von Knossi und Sascha Huber

DEEP DOWN - DIE VERGRABENEN: 100 Stunden. Ein Experiment, das an die psychischen Grenzen führt. In der neuen spektakulären 16-teiligen Reality-Serie stellen sich ab Sonntag, 4. Mai, auf Joyn sechs der bekanntesten deutschen Online-Stars einer Erfahrung, die mit einer menschlichen Urangst spielt: Sie lassen sich für 100 Stunden lebendig begraben - allein, in völliger Isolation.

"Jeder hat schon einmal darüber nachgedacht. Jeder kennt diese Urangst", sagt Knossi über das Experiment. "Wie ist es, in einer kleinen Kiste unter der Erde zu sein und zu hören, wie sie über einem zugeschaufelt wird?" Gemeinsam mit Extremsportler und Survival-Enthusiast Sascha Huber wagt er sich unter die Erde. "Dieses Mal haben wir echt übertrieben", ergänzt Sascha. "Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, was du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben."

Das Konzept: 100 Stunden Isolation - Allein mit den eigenen Dämonen

Knossi, Sascha Huber, Fibii, Willi Whey, Lewinray und Ronny Berger, steigen hinab in sechs enge Holzboxen - begraben unter der Erde. Sie sind allein mit ihren Gedanken, ohne Nahrung, ohne Ablenkung. Lediglich eine Ration Wasser und ein einziger selbstgewählter Gegenstand begleiten sie. Wer hält der absoluten Isolation stand? Wer zerbricht unter der Last seiner eigenen Gedanken? Und wer wird am Ende wirklich verstehen, was tief in uns allen verborgen liegt - Deep Down?

DEEP DOWN - DIE VERGRABENEN ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Moyn Media. Produzent von DEEP DOWN ist Christian Meinberger, Geschäftsführer von i&u TV, Executive Producer sind Philip Grabow, Head of Development & Branded Entertainment bei i&u TV, und Henrik Wittmann, Head of Digital bei i&u TV.

Über i&u TV

i&u TV produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und Unterhaltungsformate für die größten Streamingdienste, Mediatheken und TV-Sender Deutschlands sowie innovativen Content für Markenpartner und digitale Plattformen.

Zum Portfolio von i&u gehören große Entertainmentformate wie Deutschlands erfolgreichste Samstagabendshow KLEIN GEGEN GROSS, die Jubiläumsgala 75 JAHRE ARD und die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete TEDDY TECLEBRHAN SHOW sowie beliebte Informationsprogramme wie STERN TV, RONZHEIMER - WIE GEHT'S, DEUTSCHLAND?, STERBEN FÜR ANFÄNGER und FAKE TRAIN.

i&u TV gehört zu den führenden Produktionsunternehmen von Creator-Formaten, u.a. mit Top-Creator:innen wie Knossi, Papaplatte, Julia Beautx, Rezo und MontanaBlack. Mit BREAKING LAB betreibt i&u gemeinsam mit Creator Jacob Beautemps einen reichweitenstarken YouTube-Wissenskanal. Im Segment Branded Entertainment hat u.a. der mehrfach ausgezeichnete, rund 400.000 Abonnenten starke YouTube-Kanal MACH MAL MIT OBI Maßstäbe gesetzt.

i&u TV ist ein Unternehmen der LEONINE Studios und Teil der Mediawan Gruppe.

Original-Content von: i&u TV Produktion GmbH, übermittelt durch news aktuell