YouTube-Star Rezo startet mit erstem Format auf Amazon Freevee: FAKE TRAIN - die spannende Gameshow rund um Fake News und Desinformation mit prominenten Gästen

Twenty4Tim, Xatar, Parshad Esmaeili gehören zu den prominenten Teilnehmenden

Auftraggeberin des Formates ist die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb

FAKE TRAIN ist ab 5. Juni 2024 bei Amazon Freevee zu sehen

Der beliebte YouTube-Star Rezo wird Host des neuen Entertainment Formates FAKE TRAIN. In der sechsteiligen Gameshow nimmt Rezo seine prominenten Mitfahrerinnen und Mitfahrer, darunter Influencer und Dschungel-Vizekönig Twenty4Tim, Rap-Legende Xatar, Stand-up-Comedienne Parshad Esmaeili und YouTube-Creator Rewinside mit auf eine Zugfahrt und stellt dabei ihr Wissen zu Fake News, Desinformation und Verschwörungserzählungen auf die Probe. Schaffen sie es in unterhaltsamen Spielen die Lügen zu entlarven und die nächste Station unmanipuliert zu erreichen?

Tagtäglich werden vor allem junge Menschen in den sozialen Medien mit Infos geflutet: Memes, Werbung, Meinungen, Deep Fakes, zwischendurch Clickbaiting Headlines und (vermeintliche) Nachrichten. So ergeht es auch den Promis des FAKE TRAINS. Sie müssen sich von Station zu Station entscheiden: Was ist hier echt und was Fake? Die rasanten und abwechslungsreichen Spiele befassen sich mit Inhalten, Mechanismen, Gefahren und Dynamiken von Desinformationen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine Zugfahrt durchs Netz, die alles andere als normal ist!

Auftraggeberin des Formates ist die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, die mit FAKE TRAIN - spielerisch und auf Augenhöhe - Medienkompetenz in einer jungen Zielgruppe schärfen möchte. Die Verbreitung von Desinformationen beansprucht einen immer größer werdenden Platz im Internet und vor allem in den sozialen Medien. Im Superwahljahr 2024 wird fast die Hälfte der Weltbevölkerung an die Wahlurne gebeten. In diesem Zusammenhang werden Desinformationen bewusst gestreut, um die gesellschaftliche Polarisierung zu verschärfen und das Vertrauen in staatliche Stellen zu untergraben. FAKE TRAIN soll jungen Menschen aufzeigen, die eigene Informationsbeschaffung und Meinungsbildung zu hinterfragen und gleichzeitig deren Urteils- und Handlungskompetenz fördern.

Host Rezo hat kanalübergreifend mehr als 13 Mio. Abonnenten und steht wie kein Zweiter für zeitgemäßes Entertainment sowie gute Recherche und Fact Checking im Netz. Das hat er bereits in vielen millionenfach geklickten Videos auf YouTube unter Beweis gestellt. Rezo wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Stern Preis (ehemals Nannen Preis) und dem Grimme Online Award. Mit FAKE TRAIN wagt er den ersten Schritt in ein Show-Format außerhalb seiner eigenen Kanäle.

YouTube-Star Rezo sagt: "Ich freue mich bei FAKE TRAIN dabei zu sein, da Medienkompetenz auf Social Media - gerade kurz vor einer Europawahl - nicht nur bei den älteren Generationen, sondern auch bei manchen von den jüngeren Leuten ein Problem ist. Ich hoffe, dass wir sie hiermit erreichen, sie an der Sendung Spaß haben und vielleicht auch ein bisschen was lernen."

Philip Grabow, Head of Development Digital bei i&u TV und Executive Producer von FAKE TRAIN ergänzt: "Die Zusehenden können sich auf knifflige Spiele, eine coole Location und einzigartige prominente Gäste freuen. Rezo ist der perfekte Host für dieses Format. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unsere Produktion gewinnen konnten und dass wir gemeinsam mit der bpb und Amazon Freevee eine so großartige Konstellation an Partnern zusammengebracht haben."

FAKE TRAIN wird produziert von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios, im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Dreharbeiten fanden Ende April 2024 in Köln statt, die Ausstrahlung erfolgt ab 5.Juni 2024 bei Amazon Freevee.

Über die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb

Die Aufgabe der bpb ist es, Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. Das breit gefächerte Bildungsangebot der bpb soll Bürgerinnen und Bürger motivieren und befähigen, sich kritisch mit politischen und gesellschaftlichen Fragen auseinander zu setzen und aktiv am politischen Leben teilzunehmen.

Über Freevee

Amazon Freevee ist ein werbeunterstützter Video-Streamingdienst mit Hunderten von Premium-Filmen und TV-Sendungen, einschließlich Originals und FAST-Kanälen, die jederzeit kostenlos zur Verfügung stehen. Es sind keine kostenpflichtigen Abonnements erforderlich Der Streamingservice bietet den Zuschauer:innen anspruchsvolle Originals, darunter Bosch: Legacy, die mit dem Emmy ausgezeichnete Gerichtssendung Judy Justice, die Comedy-Serie Sprung; alle Staffeln der erfolgreichen deutschen Survival Show 7 vs. Wild, die Comedy-Show Jokah & Tutty mit den Comedians Jokah Tuttulu und Tutty Tran, sowie eine sich ständig aktualisierende Bibliothek mit breit gefächerten Kinohits und Fernsehsendungen..

Über i&u TV

i&u TV produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und Unterhaltungssendungen für die größten TV-Sender Deutschlands und innovative, prämierte Digitalformate für Markenpartner und digitale Plattformen. Zu den Informations- und Unterhaltungssendungen zählen einige der erfolgreichsten Primetime Shows im deutschen Fernsehen wie KLEIN GEGEN GROSS, DENN SIE WISSEN NICHT, WAS PASSIERT! mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, DIE ULTIMATIVE CHARTSHOW und das wöchentliche Informationsmagazin STERN TV. Mit dem eigenen YouTube-Channel BREAKING LAB betreibt i&u TV gemeinsam mit YouTube Creator Jacob Beautemps einen beliebten Wissenskanal, der bereits für die Goldene Kamera in der Kategorie "Best of Information" nominiert wurde. i&u TV hat das erfolgreiche und preisgekrönte Branded Entertainment-Format MACH MAL MIT OBI mit entwickelt und produziert. MACH MAL MIT OBI gewann beim Deutschen Digital Award 2021 Doppel-Bronze und beim Best of Content Marketing Award in den beiden Kategorien "Customer Bewegtbild - Serie" und "Customer Digital - Videoplattformen" eine Silber- und eine Goldauszeichnung. Das Nachhaltigkeitsformat YOUTOPIA - GEMEINSAM FÜR DIE UMWELT erhielt den NRW Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement und wurde im Jahr 2021 erstmals auch in Frankreich live gestreamt. i&u TV ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

