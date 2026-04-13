Bien-Zenker GmbH

Stilvolles Interior-Design zum Einzug: Bien-Zenker schenkt Bauherren eine exklusive Westwing-Einrichtungsberatung

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Schlüchtern (ots)

Wer sich für ein Bien-Zenker-Haus entscheidet, darf sich jetzt auf ein ganz besonderes Extra freuen: eine kostenfreie Premium-Einrichtungsberatung von Westwing, Europas Nummer Eins im Beautiful Living E-Commerce.

Der Bau eines Hauses endet nicht mit dem Einzugstermin. Im Gegenteil: Jetzt beginnt der eigentlich spannende Teil. Das Haus wird mit Leben gefüllt und verwandelt sich in ein echtes Zuhause. Vier Wände allein genügen dafür nicht. Es geht darum, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen an kommen, sich wohlfühlen und ganz sie selbst sein dürfen - an dem Familienmitglieder sowie Freunde empfangen werden und der im besten Fall den Charakter seiner Bewohner widerspiegelt. Genau das hat das Unternehmen Bien-Zenker längst verinnerlicht. Entsprechend ausgefeilt, individuell, ganzheitlich und feinfühlig ist das gesamte Konzept rund um den Bau eines Bien-Zenker-Hauses.

Mit professioneller Einrichtungsberatung zum Wohlfühlhaus

Um dem Hausbau-Erlebnis ein weiteres Highlight hinzuzufügen und Bauherren rundum glücklich zu machen, startet der Fertighaus-Spezialist Bien-Zenker aus Schlüchtern eine Kooperation mit Westwing. "Wir möchten, dass in das neue Zuhause Lebensfreude, Stil und Persönlichkeit einziehen - perfekt abgestimmt auf das Traumhaus unserer Baufamilien", kommentiert Jürgen Hauser, Geschäftsführer bei Bien-Zenker, die neue Serviceleistung. "So vielseitig wie unsere Kunden sind auch ihre Einrichtungsstile und Möglichkeiten. Da fällt es manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen. Diese Unsicherheit möchten wir unseren Bauherren nehmen und schenken ihnen deshalb eine professionelle Beratung durch Westwing Design-Expertinnen und -Experten."

Unendliche Möglichkeiten - ein individuelles Einrichtungskonzept

Ob gemütliches Wohnzimmer, kreatives Homeoffice oder elegantes Schlafzimmer -Bauherren wählen ihren Lieblingsraum und erhalten ein maßgeschneidertes 3D Raumkonzept, das perfekt auf ihren Stil und ihr Budget abgestimmt ist. Die persönliche Beratung durch die Interior-Designer- wahlweise digital oder in einem der stilvollen Westwing-Stores - macht aus jedem Raum einen neuen Lieblingsort. Am Ende erhalten die Bauherren eine personalisierte Shopping-List mit allen verwendeten Produkten sowie on top einen 20 % Rabatt-Gutschein auf die gesamte "Westwing Collection".

Ein Leistungspaket mit Persönlichkeit

Mit der Kooperation erfüllt Bien-Zenker den Wunsch vieler Baufamilien nach einem Zuhause, das auch im Innern mit Stil und Feingefühl gestaltet ist. Die Verbindung aus hochwertigem Hausbau und exklusivem Interior-Design eröffnet neue Möglichkeiten für alle, die ihr Zuhause zu einem Ausdruck ihrer Persönlichkeit machen möchten. "Durch die Kooperation mit Westwing verbindet sich unsere innovative Hausarchitektur mit der inspirierenden Interior-Kompetenz des Unternehmens - ein echter Mehrwert für unsere Baufamilien", berichtet Hauser weiter. "Sie profitieren künftig von der einzigartigen Design- und Einrichtungskompetenz eines der führenden Interior-Experten Deutschlands und erhalten individuelle Unterstützung, um ihr neues Zuhause ganz nach ihren persönlichen Vorstellungen zu gestalten.

Damit wird das Leben im eigenen Traumhaus noch schöner." Bien-Zenker und Westwing laden alle designaffinen Baufamilien ein, den Traum vom perfekten Zuhause Wirklichkeit werden zu lassen - mit Inspiration, Expertise und einem Service, der schon viele Westwing-Kunden begeistert hat.

Mehr Infos unter: bien-zenker.de

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