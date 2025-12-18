Bien-Zenker GmbH

Hausbaumarkt 2025: Rückblick auf Entwicklungen, Preise, Branchentrends

Schlüchtern (ots)

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Zeit, kurz innezuhalten und die Hausbautrends Revue passieren zu lassen: Bauherren haben Pläne gemacht, Pläne verworfen, Häuser gebaut, Ideen geteilt und Träume verwirklicht - und das alles in einer Zeit des Wandels:

Denn schon vor zwei Jahren erlebte die Fertigbauweise ein Jahr der Rekorde: Laut dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) erreichte der Anteil neu genehmigter Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise 2024 erstmals mehr als ein Viertel (Quelle). Für 2025 zeichnet sich eine Fortsetzung dieses Trends ab: Der Fertighaus-Anteil lag bei rund 26 % (Quelle).

Diese Entwicklung spiegelt einen übergeordneten Trend wider: Der Hausbau in Deutschland wird vielfältiger, nachhaltiger und individueller. Bauherren setzen auf zukunftsorientierte Konzepte, die von flexiblen Grundrissen über energieeffiziente Technik bis hin zu cleveren Raumlösungen reichen. Wer heute baut, denkt bereits an langfristige Wohnqualität, an ökologische Verantwortung und an ein Zuhause, das mehr ist als nur ein Dach über dem Kopf.

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ...

... ist ungebrochen. Auch wenn die Baukonjunktur 2024 insgesamt schwächelte, verzeichnete 2025 eine leichte Erholung. So wurden im Zeitraum Januar bis Juli 8,2 % mehr Neubauwohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Auch der Anteil an genehmigten Einfamilienhäusern stieg um 15 %. Gleichzeitig wächst die durchschnittliche Wohnfläche weiter: 2024 lag sie bei 94 m² je Wohnung, die Pro-Kopf-Fläche erreichte 49,2 m² - ein Rekordwert.

Parallel stieg auch 2025 das Interesse an alternativen Wohnformen: Tiny Houses oder modulare Minihäuser gewinnen Aufmerksamkeit - als Ausdruck eines Trends zu nachhaltigerem, flexiblerem und bewusst leichterem Wohnen.

Nachhaltig, flexibel, zukunftssicher: Fertighäuser im Vorteil

Ein weiterer Treiber: das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Vor allem energieautarke Konzepte, wie z. B. Photovoltaik, Wärmepumpen oder ressourcenschonende Baustoffe gewinnen an Bedeutung. Genau aus dem Grund setzen moderne Fertighäuser auf energieeffiziente Bauweise, smarte Haustechnik und wohngesunde Materialien. Bei Bien-Zenker beginnt nachhaltiges Bauen bereits in der Planungsphase. Alle Bien-Zenker Häuser sind DGNB-Gold-zertifiziert. Im Werk in Schlüchtern produziert das Unternehmen mit Strom aus eigener Photovoltaikanlage - ein weiterer Beitrag zu einem ganzheitlich nachhaltigen Konzept.

Bauen bleibt teuer, aber planbar

Trotz positiver Branchensignale war 2025 von steigenden Baukosten geprägt. Die Preise bei konventionell gefertigten Wohngebäuden im Neubau haben sich für Baumaterialien, Löhne und Grundstücke in den letzten Jahren erhöht - das schlägt sich auch beim Hausbau nieder. Die Preissteigerungen pendeln sich jedoch seit 2024 bei etwa 3 % pro Quartal ein.

Das Eigenheim bleibt nichtsdestotrotz für viele realisierbar - vorausgesetzt, die Planung ist solide und der Baupartner erfahren. Genau hier zeigt sich die Stärke des Fertigbaus: standardisierte Prozesse, feste Abläufe und transparente Preise geben Baufamilien Sicherheit. Bien-Zenker setzt mit der Best- und Festpreisgarantie gezielt auf diese Planbarkeit.

Was bedeutet das für Bauinteressierte 2025?

Wenn Sie dieses Jahr mit dem Gedanken gespielt haben zu bauen, sei es als Familie, Paar oder Einzelperson, dann bot 2025 einige gute Gründe:

Der Fertighausmarkt ist stabil, erfahren und wächst. Damit steigt die Sicherheit und das Vertrauen ins Bauen.

Trotz steigender Kosten bleibt Fertigbau vergleichsweise planbar und kalkulierbar.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gewinnen an Bedeutung - für Umwelt und Wohnkomfort.

Fördermittel und Finanzierungshilfen sind verfügbar und mit der richtigen Planung und Begleitung sogar günstig.

Mit der nach wie vor großen Nachfrage nach Fertighäusern ist ein verlässlicher Partner wichtiger denn je. Bien-Zenker vereint Planungssicherheit, Nachhaltigkeit und Individualität und zeigt, dass der Traum vom Eigenheim ein Traum ist, der gerne weiterhin geträumt (und verwirklicht) werden darf.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.

Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht. Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein.

Mehr Informationen: bien-zenker.de

Original-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell