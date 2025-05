Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point kauft Veriti

KI-gestützte Angriffe und hyper-vernetzte IT-Umgebungen haben die Aufdeckung von Bedrohungen zu einer der dringendsten Herausforderungen der Cyber-Sicherheit in Unternehmen gemacht. Als Antwort darauf hat Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Veriti Cybersecurity bekannt gegeben, der ersten vollautomatischen, herstellerübergreifenden Plattform zur präventiven Bedrohungserkennung und -abwehr.

"Die Übernahme von Veriti ist ein bedeutender Schritt zur Verwirklichung unserer Vision von hybrider Mesh-Sicherheit", sagt Nadav Zafrir, CEO von Check Point Software Technologies:"Sie stärkt den Open-Garden-Ansatz der Infinity Platform und ermöglicht eine nahtlose, herstellerübergreifende Abhilfe über den gesamten Security Stack hinweg. Mit Veriti treiben wir die präemptive und präventive Sicherheit voran - ein Muss in der KI-gesteuerten Bedrohungslandschaft."

KI hat die Cyber-Sicherheit an einen Wendepunkt gebracht und ermöglicht die Durchführung von Angriffen in großem Umfang. Gleichzeitig sind Unternehmen äußerst vernetzt und ihre Ressourcen über Clouds, Rechenzentren und Endpunkte verteilt, was die Angriffsfläche enorm vergrößert. Traditionelle, reaktive Sicherheit ist zu langsam. Veriti identifiziert, priorisiert und behebt kontinuierlich Risiken in Multi-Vendor-Umgebungen durch automatisiertes Patching und kollaborative Bedrohungsdaten, ohne den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen.

Veriti wurde 2021 gegründet und ist ein Pionier in der Kategorie Preemptive Exposure Management (PEM), somit der aktiven Erkennung und Minderung von Risiken über verschiedene, voneinander getrennte Tools hinweg. Veriti überwacht kontinuierlich Protokolle, Bedrohungsindikatoren und Schwachstellen, die in der gesamten IT-Umgebung identifiziert werden, und setzt Schutzmaßnahmen in Echtzeit um. Durch die Integration von über 70 Anbietern können Sicherheitskräfte Cyber-Angriffe ohne Verzögerung erkennen, verstehen und verhindern.

