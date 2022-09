Bien-Zenker GmbH

Bien-Zenker ist "Fairster Fertighausanbieter"- das 8. Mal in Folge

Die Rahmenbedingungen für den Hausbau werden schwieriger - umso wichtiger ist es, einen fairen Hausbaupartner an der Seite zu haben

Schlüchtern (ots)

Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas ( www.bien-zenker.de), ist "Fairster Fertighausanbieter" Deutschlands beim großen FOCUS-MONEY Fertighausanbieter-Test (Heft 38/2022). Während Bauherren täglich dabei zusehen können, wie die Welt um sie herum unsicherer wird, haben sie in Bien-Zenker einen fairen Hausbaupartner, auf den sie sich dauerhaft verlassen können. Mit Bestnoten in allen Einzelwertungen gehört Bien-Zenker seit Jahren zuverlässig zu den allerbesten deutschen Fertigbauunternehmen. Besonders hervor hebt die Studie die Spitzenposition von Bien-Zenker in der Wertung "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis". "Verlässlich kalkuliert, transparente Kosten, angemessene Preise" zählen den Autoren zufolge "zu den Fairness-Trümpfen". Das sieht auch Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, so: "Mit einer Festpreisgarantie von 18 Monaten für ihr schlüsselfertiges Haus wissen Bien-Zenker Baufamilien schon bei der Vertragsunterschrift genau, was auf sie zukommt. Egal, ob die Materialpreise oder die Löhne in der Zeit steigen. Sie zahlen den vereinbarten Preis." Hinzu kommen für Born weitere Aspekte, die Baufamilien langfristig Sicherheit bieten: "Wir bilden unsere Hausberater zu IHK-zertifizierten Experten für energieeffizienten und nachhaltigen Hausbau fort. So können sie unsere Baufamilien kompetent dabei beraten, wie sie beispielsweise mit einer Photovoltaik-Anlage samt Speicherbatterie auf Dauer ihre Energiekosten niedrig halten. Das ist ökologisch und ökonomisch nachhaltig und schafft zusätzlich langfristige Sicherheit bei den Nebenkosten."

Die für die Studie im Auftrag von FOCUS-MONEY befragten, gut 2.000 Bauherren beurteilten Bien-Zenker in allen Wertungskategorien mit Bestnoten: Das Gesamturteil "sehr gut" bestätigt die Top-Ergebnisse der vergangenen acht Jahre. Dementsprechend ist Bien-Zenker auch in der 5-Jahres-Wertung ganz vorn. "Diese Konstanz über all die Jahre und all die Kategorien, von 'Fairste Produktleistung' über 'Fairste Kundenkommunikation', 'Fairste Kundenberatung', 'Höchste Nachhaltigkeit und Verantwortung', 'Fairster Kundenservice' bis hin zu 'Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis', ist in meinen Augen das größte Kompliment und das beste Argument für alle, die aktuell ihren Haustraum wahr machen wollen, in ein Musterhaus zu gehen und sich dort beraten zu lassen", findet Born. Denn er weiß, Vertrauen beginnt bei der fairen Beratung und transparenten Angeboten.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

