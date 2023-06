SCHUMANN

Göttinger Software-Hersteller SCHUMANN feiert 25-jähriges Jubiläum mit Kreditmanagement Konferenz

Seit der Gründung 1997 hat sich SCHUMANN von einem kleinen Start-up mit drei Mitarbeitern zu einem internationalen Branchenführer für Kreditrisikomanagement entwickelt. Diese 25-jährige Erfolgsgeschichte feierte der Software-Hersteller mit einer Konferenz und Jubiläumsfeier in Göttingen. Rund 200 geladene Gäste aus dem In- und Ausland, nutzten die Gelegenheit zum branchenübergreifenden Austausch.

Unter dem Motto "25 years - The SCHUMANN Experience" feierte das Unternehmen am 15. und 16. Juni 2023 sein 25-jähriges Jubiläum mit einer Konferenz und einer Jubiläumsfeier in Göttingen. Am zweiten Tag fanden vertiefende Workshops statt. Rund 200 Teilnehmer, hochkarätige Experten, Branchenführer und Praktiker aus Deutschland und England nutzten nach drei Jahren Corona-bedingter Pause die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Ehrung langjähriger Kunden

Ein Highlight war die Ehrung von langjährigen Kunden, die teilweise schon seit dem Beginn 1997 die Lösungen von SCHUMANN nutzen. Geehrt wurde u.a. die Zurich Versicherung, Kunde seit 25 Jahren, der Finanzdienstleister abcfinance, oder die Henrich Baustoffhandel GmbH, beide setzen seit 15 Jahren auf die Software von SCHUMANN. Bei seiner Dankesrede sagte Stefan Herschel, Head of Credit Lines bei Zurich "Das Kreditmanagement hat sich in den letzten 25 Jahren enorm weiterentwickelt und angesichts des technologischen Fortschritts, der globalen Finanzkrisen und der sich ändernden regulatorischen Landschaft grundlegend verändert. Wir sind froh, mit SCHUMANN einen innovativen und immer lösungsorientierten Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir auch für die Zukunft hervorragend aufgestellt sind."

Ein Blick zurück

Am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Göttingen entwickelte Prof. Dr. Matthias Schumann eine Software, die als Expertensystem in der Lage war, Prozesse nach individuellen Regeln zu automatisieren und Daten anhand ihrer Merkmale zu beurteilen. Schnell kristallisierte sich der Anwendungsbereich für Kreditmanagement-Prozesse heraus. Die Geschäftsführung der 1997 gegründeten GmbH übernahm Dr. Martina Städtler-Schumann. "Die Automatisierung von Prozessen war von Anfang an unser Kerngeschäft, hinzu kam die Integration in die jeweilige Unternehmens-IT durch Schnittstellen", erklärt Städtler-Schumann. Die promovierte Diplom-Kaufmann war vorher im elterlichen Beratungs- und Softwarehaus tätig und führt das Unternehmen im Vorsitz bis heute.

Seit dem Jahr 2000 wuchs das Unternehmen stetig. Inzwischen hat SCHUMANN seine Zentrale auf 2.800 qm im Urbanen Quartier am GVZ Göttingen, beschäftigt 200 Mitarbeiter, hat ein Tochterunternehmen in London und Niederlassungen in Leipzig und Porto.

Ein Blick nach vorn

Im Kreditmanagement sind in den nächsten Jahren mehrere Veränderungen zu erwarten, dies wurde auch bei der diesjährigen Konferenz deutlich. Die fortschreitenden Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zum Beispiel, werden Technologien und Prozesse verändern. Ebenso steigt die Bedeutung von benutzerfreundlichen, digitalisierten Prozessen. Funktionen und Schnelligkeit, die man aus dem Privatleben gewöhnt sind, sind zunehmend auch im Business Kontext relevant. Dazu kommen noch die ständig steigenden regulatorischen Anforderungen, denen ein Unternehmen ohne Automatisierung nicht gerecht werden kann. "Mit unseren Lösungen sind Unternehmen verschiedenster Branchen gut aufgestellt. Wir investieren fortwährend in Entwicklung und werden auch in den kommenden Jahren mit Innovationen unsere Vorreiterrolle behaupten und die Digitalisierung im Kreditmanagement vorantreiben", erklärt Städtler-Schumann.

Die SCHUMANN Konferenz wird auch im Jahr 2024 wieder stattfinden, sich mit den neusten Trends beschäftigen und Lösungen für aktuelle Herausforderungen aufzeigen.

