Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Kodiaq: zweite Generation mit noch größerer Antriebsvielfalt inklusive Plug-in-Hybrid

Mladá Boleslav (ots)

› Zweite Kodiaq-Generation zeichnet sich durch noch größeres Platzangebot im Innenraum aus

› Bandbreite der Motorleistungen reicht von 110 kW (150 PS) bis zu 150 kW (204 PS); jetzt auch mit Plug-in-Hybridantrieb, der mehr als 100 Kilometer rein elektrisch zurücklegt

› Neues Interieurkonzept mit 12,9-Zoll-Touchscreen und gut organisierter Mittelkonsole

› Intuitive Kombination aus manuellen und digitalen Bedienelementen sowie neue Simply Clever-Features

› Zweite Generation mit Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und noch fortschrittlicheren Assistenzsystemen

Mit der zweiten Kodiaq-Generation hat Škoda sein weltweit erfolgreiches SUV-Modell weiter verbessert. Die Neuauflage zeichnet sich durch noch markanteres Design und ein größeres Platzangebot als zuvor aus, vor allem für Passagiere in der dritten Sitzreihe. Zudem weist die zweite Kodiaq-Generation ein überarbeitetes Interieurkonzept inklusive neuem 12,9-Zoll-Touchscreen, einen Gangwahlhebel an der Lenksäule, einer Synthese aus manuellen und digitalen Bedienelementen sowie einer sehr aufgeräumt gestalteten und gut organisierten Mittelkonsole auf. Die Motorenpalette umfasst zwei Benziner und zwei Diesel, die zwischen 110 kW (150 PS) und 150 kW (204 PS) leisten, sowie eine Plug-in-Hybridvariante – ein Novum für den Kodiaq. Sie bietet eine elektrische Reichweite von mehr als 100 Kilometern. Die hochmoderne Sicherheitsausstattung umfasst noch fortschrittlichere Assistenzsysteme und Matrix-LED-Hauptscheinwerfer der zweiten Generation. Ebenfalls an Bord: neue Simply Clever-Details wie zum Beispiel ein hinteres Staufach mit Becherhalter und eine duale Phone Box, die zwei Smartphones gleichzeitig auflädt und vor Überhitzung schützt.

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.

