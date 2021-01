Institut für Generationenforschung

Aktuelle Studienergebnisse - Corona-Pandemie 2021

Generation Corona - Corona-Studien des Instituts für Generationenforschung

Seit Februar 2020 erhebt das Institut für Generationenforschung unter Leitung von Dipl.-Psych. Rüdiger Maas wöchentlich Daten (bundesweit und DACH, mit jeweils 1.200-3.500 Teilnehmer/innen) über Wohlbefinden, Wahrnehmung, Wünsche, Sorgen und Haltung der Menschen zur Corona-Pandemie.

In der aktuelle Studie, die das Institut heute vorstellt, wurden die Teilnehmer u.a. zu diesen Themen befragt:

Wie finden Sie die Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung der Pandemie?

Wie sehen Sie Deutschland im internationalen Vergleich beim Krisenmanagement der Corona-Pandemie?

Wie sehr denken Sie wird Corona die Bildung 2020/2021 beeinflussen?

Wie hat sich Ihre finanzielle Lage durch die Corona-Pandemie geändert?

Wie ist Ihr allgemeines Stressempfinden zum Jahresanfang?

Wie hat sich die Solidarität durch Corona Ihrer Meinung nach verändert?

Wie nehmen Sie seit der Corona-Krise das Flüchtlingsaufkommen in Ihrem Umfeld wahr?

Wie stehen Sie zum Impfen (nach Alter, Bildungsabschluss, Bundesland und Geschlecht)?

Die Ergebnisse der einzigartigen Erhebungen des Institutes für Generationenforschung bieten eine minutiöse Aufarbeitung, wie Menschen mit der Pandemie und dem Lockdown umgehen, was wir daraus lernen und wie wir mit solchen Situationen in Zukunft schneller und effektiver umgehen können. Einzigartig an den Studien sind die enorme Stichprobengröße, die Aufteilung in Alterskohorten und die Regelmäßigkeit der Erhebungen.

Dipl.-Psych. Rüdiger Maas, M.Sc. ist Generationenforscher und Fachbuchautor. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Generationenforschung mit Sitz in Augsburg und Berlin und Pionier in der Generationenforschung. Seit Beginn der Corona-Pandemie erhebt Maas mit seinem Team bundesweit Daten, um die Reaktionen auf die verschiedenen Maßnahmen zu analysieren.

