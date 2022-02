EcoCare

Virtuelles Testcenter "to go" - der perfekte Reisebegleiter für unterwegs: Der neue Service von EcoCare bietet Zertifizierung von selbst durchgeführten SARSCoV2-Tests an

Düsseldorf (ots)

Wer aktuell ins Ausland reisen will oder aus dem Ausland zurückkehrt, kennt es nur zu gut: Wo noch schnell einen zertifizierten Antigen-Schnelltest machen? Denn wer einen Selbsttest durchführt, erhält kein Zertifikat. Wer ein Zertifikat braucht, muss ein Testcenter in der Nähe recherchieren und aufsuchen. Warum also nicht eine Dienstleistung anbieten, die beides gewährleistet: das Zertifikat und den Komfort, den Test selbst durchzuführen - überall, jederzeit und mit Smartphone, Laptop oder Tablet? Der HealthCare-Anbieter EcoCare macht dies nun möglich.

"Eine gute Nachricht für unsere Kundinnen und Kunden: EcoCare bringt seine Dienstleistung dahin, wo sie gebraucht wird: nach Hause, ins Hotel oder unterwegs", erklärt Kaan Savul, Chief Marketing Officer Ecolog Deutschland. Man habe sich beeilt, um rechtzeitig zu den Kurzreisen über Karneval und die anschließenden Osterferien den neuen Service bereitzustellen. "Lästige Wege und lange Wartezeiten gehören damit der Vergangenheit an."

Zertifiziertes Testergebnis mittels ID-Nachweis

Das Prozedere ist denkbar einfach: Zunächst buchen und bezahlen die Kundinnen und Kunden den Online-Test auf der mehrsprachigen Webseite https://onlinetest.ecocare.center/. Das Testkit als solches besorgt sich die zu testende Person selbst. Verwendbar ist eine Vielzahl gängiger Schnelltests, die allesamt im Handel erhältlich sind. Nach der Buchung erfolgt die Erstanmeldung mit der sicheren Identifizierung anhand eines gültigen Ausweisdokuments - ähnlich wie bei der Anmeldung zum Online-Banking. Dann geht's los mit der Aufzeichnung des Online-Tests. Voraussetzung sind ein Smartphone, Tablet oder ein Laptop mit Kamera. Wichtig ist, dass der gesamte Prozess vom Öffnen des Testkits bis zum Vorzeigen des Ergebnisses in die Kamera lückenlos und unterbrechungsfrei dokumentiert ist. Ist die Testkassette auch nur einen Augenblick nicht sichtbar, ist das Ergebnis ungültig.

Schnell, komfortabel und unkompliziert

Der komplette Prozess dauert genauso lange wie ein gewöhnlicher Selbsttest: Die zu testende Person hat vier Minuten Zeit für die Durchführung des Tests bis hin zum Beträufeln der Testkassette. Während der 15 Minuten Wartezeit kann sich die getestete Person frei bewegen, während die Testkassette ohne Unterbrechung sichtbar sein muss. "Das heißt: Ähnlich wie im realen Testcenter findet unser virtueller Test komplett unter Beobachtung statt. So verschließen wir Manipulationsversuchen Tür und Tor - und darauf legen wir größten Wert", betont Kaan Savul von Ecolog Deutschland.

Nach erfolgter Aufzeichnung wertet geschultes Personal das erstellte Video sorgfältig aus. Ist die Durchführung ohne Beanstandungen und das Ergebnis negativ, erhält die Kundin oder der Kunde das Zertifikat nach zwei Stunden auf dem gewünschten Endgerät. Kaan Savul: "Damit ist der von EcoCare angebotene Test schnell, komfortabel und unkompliziert. "Und mit inzwischen zehn Millionen durchgeführten Tests sind wir einer der erfahrensten Anbieter hierzulande."

Weitere Informationen zu unserer Lösung, finden Sie unter: https://onlinetest.ecocare.center/.

Über EcoCare

EcoCare ist die HealthCare Marke von Ecolog. Ecolog ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT. Seit dem Auftreten der COVID-19 Pandemie bietet das Unternehmen schwerpunktmäßig auch Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie über seine Marke EcoCare an. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf organisiert international Massentests, z.B. landesweit für die Regierung von Luxemburg oder in aktuell rund 400 Testzentren in Deutschland. EcoCare organisiert die Tests, die Logistik der Testübermittlung an die entsprechenden Labore sowie die Kommunikation der Testergebnisse an die Testpersonen und bei Bedarf an die zuständigen Behörden. Zudem betreibt EcoCare seit Ende 2020 an zehn Standorten in Deutschland große Zentren für Massenimpfungen mit einer Kapazität von bis zu 15.000 Impfwilligen pro Tag und unterhält zudem 30 mobile Impfteams.

Original-Content von: EcoCare, übermittelt durch news aktuell