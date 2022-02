EcoCare

Auf den Lufthansa Group Webseiten: Buchung von Flug und Coronatest ab sofort in einem möglich

Düsseldorf, Berlin, Frankfurt (ots)

Lufthansa Group, Service-Plattform Yilu und Healthcare-Anbieter EcoCare machen Reisen wieder leichter

Testbuchungen über Webseiten der Lufthansa Group Airlines und des Yilu Partner Netzwerkes

Gutschein an sieben deutschen Flughäfen einlösbar

Viele Staaten verlangen weiterhin auch von geimpften und genesenen Fluggästen für die Einreise verpflichtende Coronatests. Um Reisenden das Testen so einfach wie möglich zu machen, kooperiert die Lufthansa Group nun mit dem Betreiber einer Service-Plattform in der Reise- und Transportindustrie Yilu Travel Services und dem Healthcare-Anbieter EcoCare.

Ab sofort können Reisende über die Webseiten der Fluggesellschaften der Lufthansa Group, Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Eurowings sowie über Miles & More unmittelbar nach der Flugbuchung den für die Reise erforderlichen Test buchen. Möglich wird dies durch die Einbindung ergänzender digitaler Dienstleistungen von Yilu in das Kundenangebot der Airlines. Durch die Zusammenarbeit mit EcoCare kann Yilu das Angebot nun deutlich ausbauen. EcoCare wird ihre Dienstleistungen ab dem 14. Februar an den bestehenden Teststationen an sieben großen deutschen Flughäfen, u.a. Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg über Yilu anbieten. Zusätzlich werden Tests am Drehkreuz-Flughafen Brüssel angeboten.

Start nach erfolgreicher Testphase

"Nach erfolgreicher Testphase können wir den Service nun flächendeckend in Deutschland, Europa und teilweise international anbieten", erklärt Yilu-CEO Mark Meusch. Damit werde das Reisen angenehmer und stressfreier. "Wir freuen uns, mit unserem flächendeckenden bundesweiten Netz an Teststationen und insbesondere den Standorten an den Flughäfen zum weiteren Erfolg des Services beitragen zu können. Unsere 24/7 operierenden High-Tech Labore an den meisten Flughäfen werden hier ebenfalls einen großen Beitrag zum Erfolg leisten. ", ergänzt Kaan Savul, Chief Marketing Officer der Ecolog Deutschland GmbH. Angeboten wird eine weitreichende Palette von Testprodukten von Antigen-Schnelltests und PCR-Tests mit Zertifizierungszeiten bis zu 30 Minuten für den Last-Minute-Traveller, bis zu Antikörper- als auch spezifische PCR-Tests für Japanreisende. "Das Testen auf Corona wird für einige unserer Gäste noch eine Weile Teil von Flugreisen sein. Deshalb versorgen wir unsere Fluggäste auf unseren Webseiten mit aktuellen Informationen zu den Testungsangeboten an unseren wichtigsten Flughäfen und Drehkreuzen, aber auch im Ausland", sagt Oliver Schmitt, Senior Vice President Loyalty & Ancillary Services der Lufthansa Group. "Mit dem Angebot wird die Buchung von Flug und Test für Reisende nun noch komfortabler, zuverlässiger und schneller. Das spart unseren Gästen Aufwand und Zeit."

Einfaches Verfahren

Die Buchung der Tests ist einfach: Reisende haben zusätzlich zur Flugbuchung auf den Webseiten der Lufthansa Group die Möglichkeit, den passenden Corona-Test zu erwerben. Hierzu wählen sie den entsprechenden Flughafen bzw. die jeweilige städtische Teststation und den erforderlichen Test aus. Im Anschluss erhalten sie einen Gutschein, der sofort online bei EcoCare im Zuge der Terminierung des Tests eingelöst werden kann. Das online zugestellte Testzertifikat erfüllt alle formalen Anforderungen für Flugreisen.

Über EcoCare

EcoCare ist die HealthCare Marke von Ecolog. Ecolog ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT. Seit dem Auftreten der COVID-19 Pandemie bietet das Unternehmen schwerpunktmäßig auch Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie über seine Marke EcoCare an. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf organisiert international Massentests, z.B. landesweit für die Regierung von Luxemburg oder in aktuell rund 400 Testzentren in Deutschland. EcoCare organisiert die Tests, die Logistik der Testübermittlung an die entsprechenden Labore sowie die Kommunikation der Testergebnisse an die Testpersonen und bei Bedarf an die zuständigen Behörden. Zudem betreibt EcoCare seit Ende 2020 an zehn Standorten in Deutschland große Zentren für Massenimpfungen mit einer Kapazität von bis zu 15.000 Impfwilligen pro Tag und unterhält zudem 30 mobile Impfteams.

Über Yilu

Die Yilu Travel Services GmbH ist ein 100%-iges Lufthansa Group Unternehmen und betreibt eine Service Plattform für der Reise- und Transportindustrie. Mittels Machine-Learning-Technologie werden Reisende mit maßgeschneiderten Zusatzdienstleistungen bedient. Die Angebote von Yilu und seiner Service-Partner sind tief in die User Experience der Reiseunternehmen wie bspw. Fluggesellschaften integriert und ermöglichen eine durchgängige und einheitliche Nutzererfahrung über das gesamte Dienstleistungsportfolio hinweg. Sars-Cov 2 Testungen sind ein wichtiges Element im Portfolio des Berliner Technology Start-Ups um wieder komfortable und stressfreie Flugreisen zu ermöglichen.

Original-Content von: EcoCare, übermittelt durch news aktuell