Wiedemann & Berg

Plakat & Teaser-Trailer zu BIBI BLOCKSBERG - DIE TOTAL VERHEXTE ZEITREISE

ab 24. September im Kino!

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München (ots)

Der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer sowie das offizielle Filmplakat geben einen ersten hex-tastischen Einblick in das neue, turbulente Abenteuer um Freundschaft und Hexerei. Eigentlich steht für Bibi nur ein scheinbar langweiliges Praktikum im Museum an - doch als dort plötzlich ein wertvolles Exponat verschwindet, steht sie vor einem spannenden Rätsel, das es zu lösen gilt. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Marita verschlägt es sie dabei aus Versehen 139 Jahre in die Vergangenheit, wo sie nicht nur ein großes Unrecht verhindern, sondern auch den Weg zurück in ihre Zeit finden muss. Eine total verhexte Zeitreise beginnt!

LEONINE Studios bringt BIBI BLOCKSBERG - DIE TOTAL VERHEXTE ZEITREISE am 24. September 2026 in die deutschen Kinos.

Jetzt wird's verhext - und ziemlich turbulent! Bei den Neustädter Schülerinnen und Schülern steht das große Praktikum an. Doch ausgerechnet Bibi Blocksberg (NALA) hat die Anmeldung mal wieder verpennt. Während Marita (FIA) bei der Polizei ermitteln darf und Florian (Aithonas Avgoustakis) mit Kultreporterin Karla Kolumna (Palina Rojinski) auf der Jagd nach der nächsten großen Story ist, bleibt für Bibi nur noch ein Platz im Museum übrig - für sie der wohl laaaaangweiligste Ort der Welt.

Doch plötzlich überschlagen sich dort die Ereignisse: Während Kuratorin Farrah Pahani (Nilam Farooq) gemeinsam mit Bibi eine neue Ausstellung vorbereitet, verschwindet eine wertvolle Spieluhr spurlos. Ein Rätsel, das Bibi sofort aufklären muss! Gemeinsam mit Marita beschließt sie, sich in die Nacht des Einbruchs zurückzuhexen und landet prompt 139 Jahre in der Vergangenheit - mitten auf Schloss Klunkerburg. Dort begegnen sie Fritzi von Klunkerburg (Carmen Diego), die dringend Hilfe gebrauchen kann. Denn ihre fiese Tante Mathilde (Fritzi Haberlandt) plant, Fritzis Spieluhr, ein kostbares Erbstück ihrer Mutter, an sich zu reißen. Für Bibi und Marita heißt es jetzt: hexen, clever sein und Freunden helfen - und nebenbei irgendwie zurück in die Gegenwart gelangen. Das Abenteuer ihres Lebens beginnt!

Nach erfolgreichen und preisgekrönten Filmreihen wie "Die Schule der magischen Tiere" (LEONINE Studios) und "Die Drei ???" (Wiedemann & Berg Film), die wie kaum ein anderes Franchise für hochwertige, generationenübergreifende Kinoerlebnisse stehen, und dem Abenteuerspaß "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen" kommt mit BIBI BLOCKSBERG - DIE TOTAL VERHEXTE ZEITREISE die Fortsetzung der neuen Family-Entertainment-Reihe auf die Kinoleinwand.

Gregor Schnitzler ("Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen", "Die Schule der magischen Tiere") inszeniert BIBI BLOCKSBERG - DIE TOTAL VERHEXTE ZEITREISE nach einem Drehbuch von Bettina Börgerding (Kino-Reihen "Bibi & Tina", "Mein Lotta-Leben") basierend auf den Figuren von Elfie Donnelly und mit Songsder Komponisten Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange. In den Hauptrollen sind erneut NALA als Bibi, FIA ("The Voice Kids") als Marita, Carla Demmin als Schubia und Philomena Amari als Flauipaui und sowie in weiteren Rollen Carmen Diego als Fritzi von Klunkerburg, Aithonas Avgoustakis als Florian und Jakob Eberle als Maxim zu sehen. In den Erwachsenenrollen spielen u. a. Rosalie Thomass ("Die Känguru-Chroniken", "Was man von hier aus sehen kann") als Bibis Mutter Barbara, Friedrich Mücke ("Wunderschön", "Ballon") als Bibis Vater Bernhard, Palina Rojinski ("Nightlife", "Willkommen bei den Hartmanns") als Karla Kolumna, Fritzi Haberlandt ("Wilma will mehr", "Babylon Berlin") als Beatrix und Mathilde von Molch, Nilam Farooq ("Contra", "791 km") als Farrah Pahani, Thorsten Merten ("Spreewaldkrimi", "Tatort") als Polizeikommissar Krause, Ludger Bökelmann ("Die Discounter", "Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!") als Butler Chester sowie Langston Uibel ("Roter Himmel", "How to Sell Drugs Online (Fast)") als Wachmann Tristan Brehl mit.

Die Erfolgsgeschichte der jungen Hexe begann bereits am 4. August 1980, als die erste Bibi-Blocksberg-Hörspielfolge "Hexen gibt es doch" erschienen ist: Seit Jahren ist die Serie auf den oberen Plätzen der Kinder-Audio-Charts zu finden und an Bekanntheit kaum zu übertreffen. Mittlerweile sind 163 Hörspielfolgen erschienen, 68 Zeichentrickfilme sowie unzählige Bücher, Magazine und vieles mehr. Die Hörspiele und Filme der kleinen Hexe wurden millionenfach verkauft. Bibi ist in fast jedem Kinderzimmer zu Hause, und mittlerweile zählen auch viele Erwachsene zu ihren Fans.

BIBI BLOCKSBERG - DIE TOTAL VERHEXTE ZEITREISE ist eine Wiedemann & Berg Film Produktion, in Koproduktion mit KIDDINX Studios. Die Produzentin und Produzenten sind Johanna Bergel, Quirin Berg und Max Wiedemann. Als ausführender Produzent zeichnet Bernd Krause verantwortlich. Die Koproduzentinnen sind Gabriele Salomon und Martina Priemer.EPO Film fungiert als Serviceproduktion unter der Leitung von Jakob Pochlatko und Dieter Pochlatko.

Der Film wird gefördert durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), die Filmförderungs-anstalt (FFA), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), FISA+ und Film in Austria (ABA).

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