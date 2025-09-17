Wiedemann & Berg

BIBI BLOCKSBERG - DAS GROSSE HEXENTREFFEN

Neuer Trailer

ab 11. Dezember 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino!

Mit ihrem fliegenden Begleiter Kartoffelbrei düst die beliebteste Junghexe des Landes in ihr nächstes Kinoabenteuer: BIBI BLOCKSBERG - DAS GROSSE HEXENTREFFEN. Der Trailer sowie das Hauptplakat und neue Szenenbilder geben einen verhext guten Vorgeschmack auf das Hexspektakel des Jahres. Denn ausgerechnet beim Hexenkongress auf dem Blocksberg geht plötzlich alles drunter und drüber! Bibi und ihre Freundinnen Schubia und Flauipaui müssen das Chaos bändigen, bevor die Hexenwelt komplett Kopf steht...

Kinostart ist der 11. Dezember 2025.

Die Neustädter Junghexe Bibi (NALA) ist ganz aus dem Häuschen: Der große Hexenkongress steigt - und das auf dem Blocksberg! Klar wie Kartoffelbrei, dass sie zusammen mit Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philomena Amari) als Helferin mit dabei sein will. Doch kaum sind die ersten Hexen gelandet, geht alles drunter und drüber: Hexsprüche enden im Durcheinander, die Althexen spielen plötzlich verrückt und der ganze Hexenkongress gerät aus dem Ruder! Jetzt brauchen die Junghexen Mut, Fantasie und eine ordentliche Portion Freundschaft, um das Chaos zu stoppen und die Zukunft der Hexenwelt zu retten...

Nach erfolgreichen und preisgekrönten Filmreihen wie "Die Schule der magischen Tiere" (LEONINE Studios) und "Die Drei ???" (Wiedemann & Berg Film), die wie kaum ein anderes Franchise für hochwertige, generationenübergreifende Kinoerlebnisse stehen, kommt mit dem Abenteuerspaß BIBI BLOCKSBERG - DAS GROSSE HEXENTREFFEN nun das nächste große Family-Entertainment-Event auf die Leinwand.

Gregor Schnitzler ("Die Schule der magischen Tiere", "Spieltrieb") inszeniert BIBI BLOCKSBERG - DAS GROSSE HEXENTREFFEN nach einem Drehbuch von Bettina Börgerding (Kino-Reihen "Bibi & Tina", "Mein Lotta-Leben"). Die hexenstarken Songs kommen aus der Feder des Erfolgstrios Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange. In den Hauptrollen sind NALA als Bibi, Carla Demmin als Schubia, Philomena Amari als Flauipaui sowie Fia-Marie Lin ("The Voice Kids") als Marita zu sehen. In den Erwachsenenrollen spielen u. a. Rosalie Thomass ("Die Känguru-Chroniken", "Grump") als Bibis Mutter, Friedrich Mücke ("Wunderschön", "Ballon", "Friendship") als Bibis Vater, Heike Makatsch ("German Genius", "Gott, du kannst ein Arsch sein!", "Ich war noch niemals in New York") als Hexe Servera, Maria Happel ("Freibad", "Die Goldfische") als Walpurgia, Sophie Rois ("A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe", "Burg Schreckenstein") als Mania, Palina Rojinski ("Nightlife", "Willkommen bei den Hartmanns") als Karla Kolumna, Robert Palfrader ("Wir sind Kaiser") als Bürgermeister sowie Lisa Wagner ("In Liebe, Eure Hilde", "Freibad") als Frau Müller-Riebensehl mit.

Die Erfolgsgeschichte der jungen Hexe begann bereits am 4. August 1980, als die erste Bibi-Blocksberg-Hörspielfolge "Hexen gibt es doch" erschienen ist: Seit Jahren ist die Serie auf den oberen Plätzen der Kinder-Audio-Charts zu finden und an Bekanntheit kaum zu übertreffen. Mittlerweile sind 159 Hörspielfolgen erschienen, 68 Zeichentrickfilme sowie unzählige Bücher, Magazine und vieles mehr. Die Hörspiele und Filme der kleinen Hexe wurden millionenfach verkauft. Bibi ist in fast jedem Kinderzimmer zu Hause, und mittlerweile zählen auch viele Erwachsene zu ihren Fans. 2025 feiert die Marke Bibi Blocksberg 45-jähriges Jubiläum, unter anderem mit einem neuen mitreißenden Kinoabenteuer für die ganze Familie.

BIBI BLOCKSBERG - DAS GROSSE HEXENTREFFEN ist eine Wiedemann & Berg Film Produktion in Koproduktion mit KIDDINX Studios und EPO-Film. Die Produzentinnen und Produzenten sind Quirin Berg, Johanna Bergel, Max Wiedemann, Bernd Krause, die Koproduzentinnen und Koproduzenten sind Gabi Salomon, Martina Priemer, Dieter Pochlatko und Jakob Pochlatko.

Der Film wird gefördert durch das Österreichische Film Institut (ÖFI+), den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) und die Filmförderungsanstalt (FFA).

