Keio Plaza Hotel Tokyo veranstaltet im Juli zusammen mit der Shinjuku Textile Dyers Association regelmäßig praktische Workshops zum Färben, einem traditionellen Handwerk mit Wurzeln in Shinjuku

– Kulturerlebnis als Mehrwert des Hotelaufenthalts –

Keio Plaza Hotel Co., Ltd. wird ab dem 9. Juli (Mittwoch) 2025 regelmäßig Workshops zum Färben veranstalten und dabei die Tradition von Shinjuku vermitteln, so dass die Teilnehmer den Charme der lokalen Färbeindustrie auf ungezwungene Weise kennenlernen und erleben können. In Shinjuku, der Heimat einer traditionellen Färbeindustrie, die das Erbe der Färbekultur aus der Edo-Zeit (1603-1867) übernommen hat, bietet das Hotel Workshops zum Färben, Ausstellungen von Kimonos usw. und den Verkauf von Waren mit Shinjuku-Motiven an.

Spezielle Website: https://www.keioplaza.com/offers/somemono.html

Während des Workshops können die Teilnehmer von Kunsthandwerkern in Zusammenarbeit mit der Shinjuku Textile Dyers Association, einer lokalen Meistergruppe, aus erster Hand das Schablonen- und Batikfärben erlernen, farbenfrohe Festtagskimonos der Stadt Shinjuku bewundern und Waren der Marke „Azalee" kaufen, die aus Shinjuku stammen. Auf diese Weise können Hotelgäste, einschließlich ausländischer Besucher, den Wert von Hotelaufenthalten steigern.

Beim Erlebnis „Batik- und Schablonenfärben" lernen die Teilnehmer direkt von den Kunsthandwerkern der Shinjuku Textile Dyers Association.

Termine: 9. Juli (Mittwoch), 8. August (Freitag), 27. September (Samstag) und Oktober (TBD), 2025

Klicken Sie hier für Details: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202506231046-O3-XPK87R5F.pdf

Etwa 15 farbenfrohe Festtagskimonos der Stadt Shinjuku werden im Hotel ausgestellt.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000115/202506231046/_prw_PI1fl_iq5Ae1qs.jpg

Zeitraum: Vom 9. Juli (Mittwoch) bis 8. August (Freitag), 2025

Veranstaltungsort: 3F Lobby, South Tower

Die aus Shinjuku stammende Marke Azalee wird Tragetaschen, Beutel, Handtücher und Visitenkartenhalter mit einem Motiv aus Azaleen, der Blume von Shinjuku City, verkaufen.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000115/202506231046/_prw_PI3fl_09ezIF8q.jpg

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000115/202506231046/_prw_PI4fl_0c21I47S.jpg

Termine: 9. Juli (Mittwoch), 8. August (Freitag), 27. September (Samstag) und Oktober (TBD), 2025

Veranstaltungsort: 3F Lobby, South Tower

Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202506231046-O1-Tx12373M.pdf

Informationen zum Keio Plaza Hotel: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202506231046-O2-Gm1t14qt.pdf

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/keio-plaza-hotel-tokyo-veranstaltet-im-juli-zusammen-mit-der-shinjuku-textile-dyers-association-regelmaWig-praktische-workshops-zum-farben-einem-traditionellen-handwerk-mit-wurzeln-in-shinjuku-302494134.html

