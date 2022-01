SUD Service & Dienstleistungs AG

Das Leben wird teurer: Die SUD Service & Dienstleistungs AG findet den für Sie passenden Helfer bei finanziellen Schwierigkeiten

Die Inflation hat merklich an Fahrt aufgenommen. In der Eurozone legten die Verbraucherpreise zuletzt um mehr als fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. In Deutschland gab es im letzten Monat einen Preisanstieg von 5,3 Prozent, so stark wie seit 1992 nicht mehr. Im Vertrauen auf dauerhaft niedrige Inflationsraten und Zinsen gingen Staaten, Unternehmen aber auch private Haushalte enorme Verbindlichkeiten ein. Jetzt explodieren die Preise, nicht nur für Bau- und Energiekosten, sondern auch für Grundnahrungsmittel. Quer durch den Euroraum sind rasant steigende Lebenshaltungskosten ein Grund für Besorgnis. Während gerade die, denen es finanziell nicht so gut geht, von der Inflation besonders hart betroffen sind, werden die Reichen immer reicher. Alle Milliardäre dieser Welt konnten ihr Vermögen im vergangenen Jahr trotz der Krise um 60 Prozent steigern. Das Vermögen der zehn reichsten Menschen ist seit März 2020 um 800 Milliarden Dollar gestiegen, so eine Oxfam-Studie.

Sprachen die Experten der Zentralbanken zunächst von einem vorübergehenden Geschehen, müssen sie jetzt zurückrudern. Die Bundesbank rechnet mit einem gleichbleibend hohen Preisdruck und warnt in ihrem Monatsbericht vor einer Inflationsrate die "weiterhin außerordentlich hoch bleiben dürfte". Auch das Münchner ifo-Institut prognostiziert für die kommenden Monate eine Teuerungsrate von über vier Prozent und sieht erst gegen Ende 2022 eine allmähliche Entspannung. Wenn man gerade jetzt hohe finanzielle Verbindlichkeiten hat oder bereits in die Schuldenfalle getappt ist, stellt sich die Frage, was man in der Situation tun kann. Ignorieren nützt nichts. Es ist wichtig vor dem Problem nicht davonzulaufen, sondern sich die Lage, in die man geraten ist, offen einzugestehen und sich aktiv Hilfe zu suchen.

Das Schweizer Beratungsunternehmen SUD Service & Dienstleistungs AG ist darauf spezialisiert, Menschen in einer Verschuldungssituationen einen individuell passenden Finanzsanierer zu vermitteln. Das Expertenteam der SUD verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und ist bestens vernetzt. Sie kooperieren mit kompetenten Finanzfachleuten die genau wissen, wie man in einem Verschuldungsfall am besten vorgeht. Auf der Internetseite https://finanzsanierung24.ch/ stellt sich die Firma vor und erklärt ihren Service. Über ein Anfrageformular kann kostenlos und unverbindlich ein Angebot für eine Finanzsanierung eingeholt werden. Dazu sind verschiedene Angaben zur wirtschaftlichen Situation notwendig. Die SUD sucht an Hand dieser Informationen einen passenden Finanzexperten. An ihn werden die Daten in anonymisierter Form zur Prüfung weitergeleitet. Sofern der Experte eine Finanzsanierung für möglich hält unterbreitet er ein persönliches Angebot und gibt eine verbindliche Zusage den Fall zu übernehmen. Dieses Angebot wird zusammen mit einen Vermittlervertrag der SUD Service & Dienstleistungs AG kostenlos und unverbindlich an den Antragsteller weitergeleitet. Entscheidet sich der Antragsteller für das Angebot, erhält die SUD eine Vermittlungsprovision. Der Finanzsanierer wird für seine Dienstleistung getrennt bezahlt. Die Gesamtkosten liegen deutlich unter den marktüblichen Gebühren.

Der Experte entwickelt in Absprache mit dem Mandanten eine individuelle Strategie zur Finanzsanierung. Das Konzept mit Zahlungsplan wird dabei auf die finanziellen Möglichkeiten des Schuldners abgestimmt. Der Finanzsanierer führt auch die Vergleichsverhandlungen mit den Gläubigern. Auf Grund seiner Erfahrung und Kompetenz gelingt es häufig eine Schuldenreduzierung zu vereinbaren. Die komplette Abwicklung läuft diskret und unkompliziert über den Postweg. Es sind keine persönlichen Termine notwendig. Die SUD legt großen Wert auf Seriosität und Kundenzufriedenheit, und wählt die Sanierungsexperten entsprechend aus. Mit der SUD Service & Dienstleistungs AG haben Sie für Ihre Schuldenregulierung kompetente Unterstützung an Ihrer Seite. Über die Internetseite: https://finanzsanierung24.ch/ können Sie weitere Informationen einholen.

