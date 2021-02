Entdecken Sie die Zukunft schon heute: GROHE launcht digitalen Erlebnis-Hub "GROHE X"

GROHE AG

- Am 16. März startet LIXIL EMENA für seine Marke GROHE eine branchenweit einmalige digitale Plattform, die Markeneinblicke bietet und Produktneuheiten aus erster Hand erlebbar macht. - Ein kundenzentriertes Programm: Informative und inspirierende Inhalte, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der GROHE-Kunden - von Experten wie Installateuren, über Großhändler, Architekten und Designer bis hin zu Konsumenten. - Neue Möglichkeiten der Interaktion: Besucher können online mit GROHE-Markenexperten in Kontakt treten und gezielte Unterstützung erhalten.

Mit GROHE X startet LIXIL EMENA eine branchenweit einmalige digitale Plattform voller informativer und inspirierender multimedialer Inhalte, alle zugeschnitten auf die Bedürfnisse der professionellen Geschäftspartner und Kunden von GROHE, einer der weltweit führenden Sanitärmarken. Über zielgruppenspezifische, dedizierte Content-Formate erhalten Besucher die Möglichkeit, ihr ganz individuelles GROHE-Markenerlebnis selbst zu gestalten. Egal, ob ein Fachpartner aus der Industrie erfahren möchte, welche globalen Trends das Sanitärgeschäft beeinflussen, ein Installateur nach Installationsvideos sucht, die ihm die tägliche Arbeit erleichtern, ein Architekt sich von aktuellen Trends inspirieren lassen möchte oder Konsumenten nach den neuesten Produktinnovationen Ausschau halten, um ihr Traumbad zu verwirklichen: GROHE X ermöglicht allen, die Welt von GROHE zu erkunden - wann und wo immer sie möchten.

Ursprünglich war GROHE X als Alternative zur alle zwei Jahre stattfindenden ISH, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima, initiiert worden, da GROHE seine Teilnahme an der Messe aufgrund der COVID-19 Pandemie absagen musste. Heute ist GROHE X mehr als ein Messe-Ersatz: Die digitale Plattform vereint nicht nur zum Nachdenken anregende und unterhaltsame Geschichten an einem Ort, sondern bringt dank direktem, unkompliziertem Austausch mit Markenexperten die Welt wieder ein Stück näher zusammen. Gerade in einer Zeit, in der die Möglichkeiten für persönliche Treffen limitiert sind, bietet GROHE X die perfekte Umgebung für Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen - GROHE X ist der neue Treffpunkt. Zusätzlich zum umfangreichen, frei verfügbaren redaktionellen Angebot startet die Plattform am 16. März mit verschiedenen Veranstaltungsformaten, die sich an die professionellen Geschäftspartner der Marke richten.

"GROHE X ist das Ergebnis unserer disruptiven Denkweise. Wir haben die neue Normalität angenommen und Herausforderungen als neue Chancen verstanden. Für mich ist GROHE X der Beweis dafür, dass man gerade in Zeiten wie diesen das 'aber' gegen ein 'stell dir vor' austauschen muss, und ich bin mehr als stolz, dass alle bei GROHE so mutig waren, so offen zu denken. Mit GROHE X bieten wir unseren Kunden eine zentrale, immer verfügbare Plattform, die ihnen sowohl Inspiration als auch die Gelegenheit bietet, mit uns zu interagieren - wo immer sie sind, wann immer sie uns brauchen. Auch in Zukunft wollen wir mit GROHE X neue Wege beschreiten. Die digitale Plattform ist nur der Anfang eines neuen Markenerlebnis-Konzepts, das den Dialog mit unseren Kunden in den kommenden Jahren vorantreiben wird. Sobald es wieder möglich ist, wird GROHE X um Hybrid- oder Truck-Tour-Events ergänzt", bekräftigt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA und Co-CEO Grohe AG, die zentrale Rolle, die GROHE X für die globale Marke spielt.

"Auch wenn physische Distanz aktuell notwendig ist, wollen wir für unsere Kunden einen einzigartigen Rahmen schaffen, in dem sie unsere Innovationen erleben und sich direkt mit uns austauschen können. GROHE X ermöglicht allen, in die vielfältige Welt von GROHE einzutauchen, und bietet die nötigen Bausteine, um ein individuelles Markenerlebnis zu gestalten. Sie erhalten exklusive Einblicke in unsere Werke und wie unsere kundenorientierte Lieferkette diese mit den globalen Märkten verbindet. Sie erfahren mehr über unsere neuesten Technologien, die in unserer eigenen R&D-Abteilung in Hemer entwickelt werden, und wir nehmen sie mit auf unsere Nachhaltigkeits-Reise, der wir einen weiteren Meilenstein hinzufügen werden. Es ist erstaunlich, was unsere Teams in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben", so Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International und Co-CEO Grohe AG.

Kundenzentrierung im Mittelpunkt

Mit maßgeschneiderten Inhalten, die sorgfältig für jede Zielgruppe kuratiert werden, spiegelt GROHE X auch die neue kommerzielle Strategie von GROHE wider, die die globale Marke im Juli letzten Jahres eingeführt hatte. Basierend auf umfassendem Feedback von GROHE-Geschäftspartnern zu ihren Erwartungen an die Marke, entwickelte das Führungsteam einen Go-to-Market-Ansatz, der jeder der Zielgruppen - Großhändlern bzw. Installateuren, Architekten, Designern und Planern sowie Endkonsumenten - ein differenziertes Produktportfolio und zugeschnittene Dienstleistungen bietet.

Die Fokussierung auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden wird auch bei den neuen Produkten, die die Marke auf GROHE X präsentieren wird, von zentraler Bedeutung sein: Die Entwicklung relevanter Produktlösungen, die das Leben der Konsumenten verbessern, erfordert ein tiefes Verständnis dafür, was diese von ihren Wohnräumen erwarten. Deshalb antizipiert GROHE auch unartikulierte Bedürfnisse bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses. Auf welche Consumer Insights GROHE baut, welche Lösungen Konsumenten im Bad und in der Küche der Zukunft einen Mehrwert bieten und wie die Marke als zweifacher Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021 ihre Nachhaltigkeitstransformation weiter ausbauen will, erfahren Sie ab dem 16. März auf grohe-x.com.

