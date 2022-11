Novakid

Novakid-Umfrage: Kindererziehung im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Unabhängigkeit

San Francisco / Berlin (ots)

Novakid, Europas führende Online-Englischschule für Kinder, stellt in einer länderübergreifenden Umfrage zum Thema "Gesunde Erziehung" fest, dass Eltern in Deutschland damit kämpfen, das richtige Gleichgewicht zwischen unabhängigen Entscheidungen ihrer Kinder und elterlicher Kontrolle zu finden. Eltern sorgen sich um die Karrierechancen ihrer Kinder und mischen sich daher in die Wahl außerschulischer Aktivitäten ein, wobei sie dem Selbstmanagement der Kinder generell eine hohe Priorität einräumen.

Ein Gleichgewicht zwischen der Zukunftsplanung ihrer Kinder und deren Unabhängigkeit zu finden, ist schwierig. In der Novakid-Umfrage gaben 62 % der in Deutschland befragten Eltern an, dass dies eine absolute bzw. eine hohe Herausforderung ist.

Selbstorganisation bei der Erledigung von Hausaufgaben hoch

In Deutschland bestätigten 49 % der befragten Eltern, dass die Hausaufgaben mit etwas Hilfe der Eltern selbständig erledigt werden. 21 % der Eltern gaben an, dass dies die Hälfte der Zeit der Fall ist, und nur 14 % bestätigten, dass die Hausaufgaben meistens mit den Eltern oder immer unter elterlicher Aufsicht erledigt werden. Allerdings haben die Eltern besonderen Einfluss bei der Auswahl von Nachhilfeprogrammen (84 %) und außerschulischen Aktivitäten. Eltern treffen Entscheidungen für ihre Kinder, wenn es um die Wahl eines Sportprogramms geht (67 %). Entspannter sind sie bei der Auswahl eines Musikunterrichts (48 %) oder bei der Wahl des Freundeskreises: nur 39 % der befragten Eltern mischen sich in die Entscheidungen ihrer Kinder ein.

Starker Einfluss bei der Auswahl von TV- und Videoinhalten

Der Einfluss der Eltern ist besonders stark, wenn es um die Frage geht, welche Fernsehsender und Videoinhalte genutzt werden dürfen. 90% der Eltern treffen hierfür Entscheidungen für ihre Kinder.

Mehr Freiheit bei wichtigen Entscheidungen in der Schule zu haben, bedeutet auch, mehr Verantwortung für sie zu übernehmen - ein wichtiger Aspekt einer gesunden Erziehung.

