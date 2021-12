H.O.M.E.

H.O.M.E. Haus 2022 von Hadi Teherani Architects

Berlin

Heute stellen wir das dritte H.O.M.E. Haus vor.

Das H.O.M.E. Haus ist ein Vorzeige-Modell, dem H.O.M.E. eine ganze Ausgabe widmet. Es ist ein einmaliges 360°-Kommunikationsprojekt, das wie kein anderes Architektur, Industrie und LeserInnen in einem hohen Inspirationsradius an den nachhaltigen und innovativen Grenzen der Architektur verbindet.

Nach der sehr erfolgreichen Premiere des H.O.M.E. Haus 2020 der Architekten GRAFT, des H.O.M.E. Haus 2021 von Delugan Meissl Associated Architects, das nun sogar wirklich gebaut wird, setzen wir den Master-Case moderne Architektur als Kommunikationsprozess fort.

H.O.M.E. - das Leadmagazin für Living Lifestyle und Smart H.O.M.E. - hat mit dem H.O.M.E. Haus ein Kompetenz-Content-Statement geschaffen.

Seit drei Jahren beauftragt H.O.M.E. renommierte Architekten, einen "Mastercase für Domestic Residences" nachhaltig, zeitgemäß, innovativ und frei von Restriktionen als Projekt zu planen.

Das H.O.M.E. Haus 2022 - NEXT SEASON.

Hadi Teherani Architects haben das H.O.M.E. Haus 2022 entworfen!

Am 17.12.2021 ist die Premiere mit der neuen H.O.M.E.-Ausgabe.

Das bekannte Architektur- und Design-Büro Hadi Teherani mit dem Hauptsitz in Hamburg und Büros in München, Frankfurt, Bangalore und Teheran ist international für Großprojekte im Bereich Workspaces, Residential, Hospitality und Education bekannt. Hadi Teherani gilt in seinem ganzheitlichen Anspruch von Design und Architektur in harmonischer Innovation von Ökonomie und Ökologie als moderner Pionier des Universalanspruchs der Architektur.

Das Team um den Hamburger Architekten Hadi Teherani - allen voran die Büropartner und Architekten Sebastian Appl, Dr. Christian Bergmann, Innenarchitektin Nicola Sigl sowie die Designerinnen Elke Malek und Anja Sorger - hat beim H.O.M.E. Haus 2022 ein nachhaltiges, wetterfestes Architektur-Konzept und Interior-Visionen verwirklicht. Völlig neu wiederentdeckt und wiederbelebt wird beim H.O.M.E. Haus 2022 von Hadi Teherani die Typologie des Hofhauses.

Der "Bauherr" - H.O.M.E.-Verleger Alexander Geringer - zum Anfang der Zusammenarbeit: "Gewünscht haben wir uns einen nachhaltigen, modernen Grenzgang des Möglichen, ein Statement der Baukunst und eine Wohnbühne für Design. Die Vision von Hadi Teherani Architects war eine Punktladung mit einer großen Überraschung."

Entstanden ist ein Wohnparadies im Erdreich.

Hadi Teherani über die fundamentalen Tugenden, die ein Haus haben sollte: "Ein Haus braucht Licht, Weite und gute Materialien. Da hat man sofort ein anderes Gefühl. Und ganz wichtig: Ein Haus muss atmen können. Nicht nur die Architektur, sondern auch die Idee der Konzeption."

Das H.O.M.E. Haus 2022 hat seine Inspirationsquelle in der Herkunft des Architekten Hadi Teherani. Im Mittelpunkt steht eine persische Weisheit und eine Ikone aus der Tausende Jahre alten Architekturgeschichte Irans. Zum Ersteren gehört es, bei extremer Hitze das Haus in den Boden zu bauen. Zweiteres ist der Windturm Badgir, der wie eine Air-Condition eine ganz natürliche, wohnliche Klimazone im Haus schafft.

Lowtech-Methoden ermöglichen die Moderne.

Die Zukunft baut auf Tradition auf. Das macht den ganz besonderen Charme dieser Wohnkathedrale aus.

Mit fünf Metern Raumhöhe und 1.200 Quadratmetern Wohnfläche hat das H.O.M.E. Haus 2022 die Hof-Architektur neu belebt. Die Konstruktion ist zudem territorial neutral.

Es ist nicht einmal auszuschließen, dass das H.O.M.E. Haus 2022 auch schwimmen kann.

Die neue H.O.M.E. 1/22: das H.O.M.E. Haus 2022 von Hadi Teherani Architects!

230 Seiten Bauplan und Interior - 50 Wohn-Lösungen in fotorealistischen Renderings,

360°-Storytelling: 3D in Print, 3D-Modell auf Messen plus Virtual Reality Tour,

18 Top-Marken präsentieren exklusiv ihre 3D-Planungen im H.O.M.E. Haus 2022 von Hadi Teherani.

Das sind die Performance-Stärken des H.O.M.E. Haus 2022:

Erstmals wurde in einer ganzen Print-Ausgabe ein Architektur-Projekt von der Konstruktion über den Bau und die Haustechnik bis hin zum Interior umgesetzt und reflektiert.

Erstmals wurde Print 3D!

Erstmals wurde der Kompetenz-Content als VR-Tour und als Modell zum unvergleichlichen Event-Erlebnis.

Priority-Partner des H.O.M.E. Haus 2022 mit exklusiven 3D-Planungen und ihren Lösungen für die Gestaltung der Innenräume sind:

Agrilution, Asco, Bette, Bielefelder Werkstätten, Dallmer, Freifrau, Geberit, Giorgetti, Janua, Kaldewei, KFF, LEICHT, Ligne Roset, Molteni & C, Roche Bobois, Strasser, Team 7, USM.

Das H.O.M.E. Haus 2022 wird 3D in Print im H.O.M.E.-Magazin erstehen, als VR-Tour und als 3D-Modell mit 360°-Kompetenz-Content bei Messen 2022 und in Social Media und Web.

Hadi Teherani

Architekt & Designer

Hadi Teherani - 1954 in Teheran geboren, aufgewachsen in Hamburg - ist ein äußerst produktiver und vielseitiger, international ausgezeichneter deutscher Architekt und Designer. Seine Arbeit vollzieht sich in jeder Beziehung grenzüberschreitend, jenseits von Nationalitäten und Fachdisziplinen.

Die Projekte zielen auf atmosphärische Ausstrahlung, emotionale Eindringlichkeit und eine ökologisch fundierte Nachhaltigkeit, die schon im Entwurf angelegt werden. Der erste "grüne" Bahnhof Deutschlands am Frankfurter Flughafen und die Kölner Kranhäuser am Rheinufer sind wie viele internationale Projekte zu weithin wirksamen Landmarks geworden. In der ungewöhnlich weitreichenden Kompetenz von der Architektur über den Städtebau bis zu Interior und Produkt-Design gelingen Kompositionen, in denen alle Elemente harmonisch zusammenwirken.

www.haditeherani.com

Das H.O.M.E. Haus 2022 - NEXT SEASON.

