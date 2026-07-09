Entain Plc

Entain begrüßt Anpassung der Einsatzlimits bei virtuellen Automatenspielen

Maßvoller Schritt unterstützt den regulierten Glücksspielmarkt in Deutschland

Wien (ots)

Entain plc (LSE: ENT), die Muttergesellschaft der Sportwettenmarke bwin und einer der weltweit größten Anbieter von Online-Sportwetten und Glücksspielen, begrüßt die Entscheidung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL), die bislang geltende Einsatzgrenze für virtuelle Automatenspiele zu erhöhen. Die Neuregelung tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft. Vorausgegangen war eine entsprechende Entscheidung der Ländervertreter im Verwaltungsrat der GGL.

"Wir begrüßen die Entscheidung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder ausdrücklich. Sie ist ein positives Signal für den regulierten Glücksspielmarkt in Deutschland. Die Bundesländer zeigen damit, dass sie die praktische Wirkung bestehender Regelungen regelmäßig überprüfen und dort Anpassungen vornehmen, wo dies zur Erreichung der Ziele des Glücksspielstaatsvertrags erforderlich ist. Dazu gehört insbesondere die Kanalisierung von Spieleri:nnen in legale und staatlich überwachte Angebote", sagt Simon Priglinger-Simader, Senior Regulatory Affairs Manager DACH bei der Entain Group und Vizepräsident des DOCV.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Spieler:innen bei zu restriktiven Rahmenbedingungen auf unregulierte Angebote im Schwarzmarkt ausweichen, bei denen weder die deutschen Spielerschutzstandards noch behördliche Kontrollen greifen. Dieser Anteil wächst stetig und liegt heute bereits im mitteren zweistelligen Prozentbereich.

"Wir hoffen, dass die jetzige Entscheidung dazu beiträgt, dass Spieler:innen verstärkt den Weg zurück in den regulierten Markt finden. Um eine solche Entwicklung weiter zu fördern, werden auch in anderen Bereichen ähnliche Schritte erforderlich sein, damit der Wettbewerbsvorteil illegaler Anbieter durch vermeintlich attraktivere Produkte weiter verringert wird und eine breitere Kanalisierung hin zu legalen Angeboten stattfinden kann", so Priglinger-Simader.

Mit der nun beschlossenen Anpassung macht die Aufsicht erstmals von der im Glücksspielstaatsvertrag ausdrücklich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, den Höchsteinsatz bei virtuellen Automatenspielen an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Nach der Entscheidung der GGL soll der zulässige Höchsteinsatz pro Spiel für Spieler:innen künftig - abhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen - drei beziehungsweise fünf Euro statt bisher einem Euro betragen. Die Entscheidung verdeutlicht damit die Bereitschaft der Länder, bestehende Regelungen auf ihre praktische Wirkung hin zu überprüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.

Über Entain

Die Entain plc (LSE: ENT) ist ein Unternehmen des FTSE-100-Index und zählt zu den weltweit größten Anbietern von Sportwetten und Glücksspielen. Das Unternehmen ist sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig. Die Gruppe verfügt über ein umfangreiches Portfolio etablierter Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören BetCity, bwin, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds, Sportingbet, Sports Interaction, STS und SuperSport. Zu den Gaming-Marken zählen Foxy Bingo, Gala, GiocoDigitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit TAB New Zealand betreibt die Gruppe zudem die Marke TAB NZ. Entain besitzt eigene Technologien in allen wesentlichen Produktbereichen. Neben dem Geschäft mit Endkunden (B2C) erbringt das Unternehmen auf B2B-Basis auch Dienstleistungen für zahlreiche Drittanbieter. Die Gruppe hält außerdem eine 50:50-Joint-Venture-Beteiligung an BetMGM, einem führenden Anbieter von Sportwetten und iGaming in den USA. Entain stellt die Technologie und Kompetenzen bereit, die BetMGM antreiben, und liefert darüber hinaus exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den unternehmenseigenen Spielestudios entwickelt werden. Die Unternehmensgruppe ist steuerlich im Vereinigten Königreich ansässig und nach eigenen Angaben der einzige globale Anbieter, der ausschließlich in national regulierten oder sich in Regulierung befindlichen Märkten tätig ist. Entain ist in mehr als 30 Märkten weltweit aktiv.

Entain gilt als Vorreiter im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Das Unternehmen wird von MSCI mit der Bestnote AAA bewertet und ist Mitglied des S&P Global Sustainability Yearbook sowie des FTSE4Good-Index. Weitere Informationen finden sich auf der Unternehmenswebsite: www.entaingroup.com.

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