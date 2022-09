CNBW und Zeppelin Universität: Umfrage zu Strategien und Geschäftsbeziehungen mit China

Stuttgart (ots) - Ein Großteil der Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg will seine Aktivitäten in China ausbauen - daran hat auch der tiefgreifende Einfluss der Pandemie auf die Lieferketten nichts geändert. Auch die Bedeutung Chinas als Beschaffungsmarkt wird zunehmen. Das sind Kernaussagen der Umfrage ...

