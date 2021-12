Bluesky Immunotherapies GmbH

Sichtbare Erfolge durch delNS-basierte Immuntherapie von equinen Sarkoiden

...eröffnen neue Möglichkeiten für die Krebstherapie beim Menschen

WissenschaftlerInnen des Wiener Biotechnologie-UnternehmensBlueSky Immunotherapies GmbH haben ihre virale Vektorplattform delNS zur Therapie von Sarkoiden bei Pferden genutzt. Zusammen mit dem onkologischen Team der Veterinärmedizinischen Universität Wien rund um Dr. Sabine Brandt und dem Sarkoidspezialisten Edmund Hainisch wurden sensationelle Erfolge erzielt, die weitere Möglichkeiten bei der Entwicklung von innovativen und den Körper schonenden Krebstherapien beim Menschen aufzeigen.

Sarkoide (siehe Bilder im Anhang) sind lokal aggressive Hauttumoren. Sie werden durch die Tumorantigene E6 und E7 des bovinen Papillomavirus verursacht und haben massive Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der betroffenen Tiere. Herkömmliche Therapien wie die chirurgische Entfernung oder Chemotherapie wirken nur beschränkt und führen meist zu erneutem Auftreten der Tumoren.

Wie in der letzten Ausgabe von PLoS ONE1 veröffentlicht, konnten mit delNS/E6E7 behandelte Sarkoide gänzlich und nachhaltig eliminiert werden. Darüber hinaus wurden durch die starke, systemische, delNS-vermittelte Immunstimulierung auch nicht-injizierte Sarkoide eliminiert. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass das Papillomavirus, welches die Sarkoide verursacht, eliminiert wurde.

Das Biotechnologie-UnternehmenBlueSky Immunotherapies GmbH hat mit seiner firmeneigenen delNS Technologie eine virale Vektorplattform zur Induktion von Interferon und Expression von Tumorantigenen geschaffen. Auf delNS basierende Vektoren besitzen viele Eigenschaften zur Überwindung der immunsuppressiven Umgebung von Tumoren:

delNS Vektoren

induzieren eine starke Interferonantwort

(Interferone sindProteine, die eine immunstimulierende, vor allem antivirale und antitumorale Wirkung entfalten.)

aktivieren T-Zellen, dendritische Zellen und natürliche Killerzellen (wesentliche Zellen für das Immunsystem)

hemmen immunsuppressive Zellen

Für die lokale Behandlung (direkte Injektion in die Tumoren) der Pferde wurden zwei Typen von delNS Vektoren konstruiert, hergestellt und verwendet. Die klinische Studie wurde über einen Zeitraum von drei Jahren an 29 Pferden mit unterschiedlichen Behandlungsschemata durchgeführt. Bei 20 Pferdepatienten wurde eine sichtbare und sehr starke Rückbildung der Sarkoide erreicht, 10 Pferdepatienten zeigten eine 100 % Rückbildung der Sarkoide (siehe Bilder). „Mit der kompletten Eliminierung von sehr aggressiven und schwer heilbaren equinen Sarkoiden ist ein weiterer wichtiger Beweis für das Potenzial unserer delNS Plattform gelungen. Wir sind daher optimistisch, auch in den derzeit laufenden klinischen Studien an Frauen mit Tumoren in der Zervix signifikante Heilungserfolge zu erzielen bzw. diese Tumoren ebenfalls zu eliminieren“, erklärt Thomas Muster, CEO vonBlueSky Immunotherapies.

Zusammenfassung der 2021 erzielten Ergebnisse:

Vollständige Regression, d.h. komplette Rückbildung des Tumors: 10 Pferde

Regression läuft: 10 Pferde

vorübergehende Regression: 3 Pferde

keine Rückbildung: 6 Pferde

Unternehmen

Der Schwerpunkt des UnternehmensBlueSky Immunotherapies GmbH liegt auf der Nutzung eigener Plattform-Technologien, welche antivirale und antitumorale Reaktionen aktivieren. Diese Eigenschaften kommen bei der Entwicklung von Immuntherapien der nächsten Generation gegen Infektionskrankheiten und Krebs zum Einsatz.

